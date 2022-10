“Nos pires craintes”: un bébé kidnappé, ses parents et son oncle retrouvés morts

SAN FRANCISCO (AP) – Une petite fille, ses parents et son oncle ont été retrouvés morts dans un verger du centre de la Californie deux jours après avoir été enlevés sous la menace d’une arme de leur entreprise, a annoncé la police.

“Nos pires craintes ont été confirmées”, a déclaré le shérif du comté de Merced, Vern Warnke, lors d’une conférence de presse mercredi soir.

Warnke n’a divulgué aucune information sur comment et quand la police pense qu’ils ont été tués. Il a déclaré que les victimes étaient proches les unes des autres lorsqu’elles ont été retrouvées par un ouvrier agricole dans une région éloignée.

La sombre annonce est intervenue après que les autorités ont publié mercredi une vidéo de surveillance d’un homme enlevant Aroohi Dheri, 8 mois; sa mère Jasleen Kaur, 27 ans; père Jasdeep Singh, 36 ans; et oncle Amandeep Singh, 39 ans, lundi.

Les autorités ont déclaré qu’ils avaient été emmenés par un voleur reconnu coupable qui avait tenté de se suicider un jour après les enlèvements. Jesus Salgado, 48 ans, était dans un état critique lorsqu’il a été arrêté, mais il a parlé à la police, a déclaré Warnke.

Aucun motif de l’enlèvement n’a été établi, a-t-il dit.

“Il n’y a pas de mots en ce moment pour décrire la colère que je ressens et l’insensé de cet incident”, a déclaré Warnke. “Je l’ai dit plus tôt : il y a une place spéciale en enfer pour ce type.”

Les enquêteurs, y compris des techniciens de laboratoire du crime du ministère de la Justice de Californie, traiteraient la scène du crime toute la nuit, a déclaré Warnke.

Les quatre membres de la famille ont été retirés de leur entreprise à Merced, une ville de 86 000 habitants située à environ 200 kilomètres au sud-est de San Francisco, dans la vallée de San Joaquin, le cœur agricole de la Californie.

Des proches de Salgado ont contacté les autorités pour leur signaler qu’il leur avait avoué être impliqué dans l’enlèvement, a déclaré Warnke à KFSN-TV mardi. Salgado a tenté de se suicider avant que la police n’arrive dans une maison à proximité d’Atwater, et il a depuis été hospitalisé.

Les efforts pour joindre la famille de Salgado ont été infructueux mercredi.

La vidéo publiée plus tôt mercredi montrait le suspect passant d’abord devant la propriété avant de parler à l’un des hommes. Plus tard, il le montre conduisant les hommes, qui avaient les mains attachées derrière le dos, sur le siège arrière de la camionnette d’Amandeep Singh. Le suspect est ensuite retourné à la remorque qui servait de bureau d’affaires et a conduit Jasdeep Singh, qui portait son bébé dans ses bras, à l’extérieur et dans le camion avant que le suspect ne parte.

Les membres de la famille ont déclaré que rien n’avait été volé à l’entreprise de camionnage, mais que leurs proches portaient tous des bijoux. Warnke avait déclaré qu’après les enlèvements, une carte de guichet automatique appartenant à l’une des victimes avait été utilisée à Atwater, à environ 14 kilomètres au nord de Merced.

Warnke a déclaré que le ravisseur n’avait fait aucune demande de rançon.

Les enquêteurs tentaient de découvrir un motif pour les meurtres, a déclaré le shérif.

«Nous avons toute une famille anéantie et pour quoi? Nous ne savons pas encore », a-t-il déclaré.

Les proches des victimes avaient été informés du décès, a déclaré le shérif.

“Nous espérons qu’ils pourront maintenant au moins avoir une sorte de fermeture”, a déclaré Warnke, ajoutant: “Ce n’est pas la fermeture que nous espérions; ce n’est pas la fermeture qu’ils espéraient.

Les membres de la famille avaient auparavant demandé à quiconque possède un dépanneur ou une station-service dans la région de vérifier leurs caméras de surveillance pour les images du suspect ou des personnes disparues. Ils ont dit qu’ils craignaient que le bébé ne soit pas nourri parce que la famille n’avait pas de nourriture pour bébé avec eux au moment de l’enlèvement.

“S’il vous plaît, aidez-nous, avancez, afin que ma famille rentre à la maison en toute sécurité”, a déclaré Sukhdeep Singh, un frère des victimes, la voix brisée.

Salgado a déjà été reconnu coupable de vol au premier degré avec utilisation d’une arme à feu dans le comté de Merced, ainsi que de tentative d’emprisonnement abusif et de tentative d’empêcher ou de dissuader une victime ou un témoin. Il a été condamné à 11 ans de prison d’État dans cette affaire, selon le California Department of Corrections and Rehabilitation.

Il a été libéré de prison en 2015 et libéré sur parole trois ans plus tard. Il a également été condamné pour possession d’une substance contrôlée, a indiqué l’agence pénitentiaire.

Les enquêteurs n’ont pas trouvé de lien entre Salgado et la famille pour montrer qu’ils se connaissaient avant l’enlèvement.

“Pour le moment, nous pensons que c’était aléatoire”, a déclaré l’adjointe Alexandra Britton. “Nous n’avons aucune preuve pour prouver le contraire.”

Des membres de la famille avaient déclaré à KXTV-TV que le bureau d’Unison Trucking Inc., l’entreprise familiale, n’avait ouvert qu’une semaine plus tôt.

« Mon mari est une personne très paisible et calme. Nous n’avons aucune idée de la raison pour laquelle ils les ont kidnappés », a déclaré Jaspreet Caur, épouse de l’oncle kidnappé.

Le shérif a déclaré que les détectives pensaient que le ravisseur avait détruit des preuves non précisées dans le but de couvrir ses traces.

Le bureau du shérif a déclaré que les pompiers avaient trouvé lundi le camion d’Amandeep Singh en feu. Des agents du département de police de Merced se sont rendus au domicile d’Amandeep Singh, où un membre de la famille a tenté de le joindre ainsi que le couple. Lorsqu’ils n’ont pas pu joindre les membres de leur famille, ils ont appelé le bureau du shérif du comté de Merced pour signaler leur disparition, a indiqué le bureau.

Le sous-shérif du comté de Merced, Corey Gibson, a déclaré qu’un agriculteur avait trouvé un téléphone appartenant à l’une des victimes dans une rue de Dos Palos, une ville située à 48 kilomètres au sud-ouest de Merced, et y avait répondu lorsque la famille l’avait appelé.

Dazio a rapporté de Los Angeles. News La chercheuse Jennifer Farrar à New York a contribué à ce rapport.

Olga R. Rodriguez et Stefanie Dazio, Associated Press