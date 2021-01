Théorie n ° 2: SWORD est en charge.

SWORD est une division du SHIELD qui, dans les bandes dessinées, a été consacrée à l’espace: Sentient World Observation and Response Division. Ici, le W semble représenter «arme», ce qui ajoute une toute nouvelle signification et pourrait faire référence à Wanda comme une «arme sensible».

Il y a un symbole SWORD sur l’un des écrans de la salle de contrôle et Monica / Geraldine aurait pu être envoyée pour surveiller et aider à garder un œil sur Wanda. Peut-être que Wanda est devenue si dangereuse dans son chagrin (elle est, de loin, l’un des Avengers les plus puissants) qu’il était nécessaire de trouver un moyen de la garder occupée.

Cela ne semble pas tout à fait être la bonne théorie pour plusieurs raisons. 1) La voix demandant « Wanda, qui te fait ça? » sonne comme Parc Randall, qui joue l’ancien agent du FBI Jimmy Woo, et nous ne savons pas pourquoi il demanderait cela si SWORD est en charge. 2) Si SWORD a envoyé Monica, pourquoi pointent-ils des armes sur elle quand elle est éjectée de la bulle? De plus, il y a l’apiculteur à l’égout, à qui nous reviendrons dans une minute.

Pour être honnête, nous n’aimons aucune de ces deux premières théories. Il serait décevant de découvrir que tout cela concerne une femme incroyablement puissante qui ne peut pas contrôler ses émotions alors elle s’enferme ou s’enferme comme une arme. Cette histoire en fait partie, bien sûr, mais nous espérons qu’il y aura un peu plus que cela.