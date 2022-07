Nos obligations en tant que citoyens – Shaw Local

De nombreux droits viennent avec le fait d’être un citoyen, ainsi que des obligations. L’un de ces droits est le droit de vote. L’une des obligations qui accompagne le vote n’est pas seulement d’avoir une opinion, mais une opinion bien informée. Regarder et en apprendre davantage sur l’attaque contre notre Capitole le 6 janvier 2021, par le House Select Committee to Investigate the Attack of the United States Capitol, est l’une de ces obligations. Que vous pensiez aimer ou non ce que l’enquête nous dit sur l’attaque et les personnes liées à l’attaque, il est de notre devoir en tant que citoyens d’y prêter attention. C’était une menace pour notre démocratie, faites attention. J’espère que le Northwest Herald nous fournira autant d’informations précises sur le Comité et ses conclusions que possible afin que nous puissions faire notre devoir de citoyens.

Jeff Varda

McHenry