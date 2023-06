Nos nouvelles constructions de maisons se sont transformées en cauchemar… nous n’avons toujours pas de ROUTE et nous ne pouvons pas utiliser nos jardins

Les RÉSIDENTS sont restés furieux après que leurs nouvelles maisons construites se soient transformées en cauchemar et qu’ils se soient retrouvés sans route principale.

Marre des habitants du domaine de Braid Park dans le Devon, disent qu’ils sont en proie à des promesses non tenues et qu’ils ne peuvent pas utiliser leurs jardins.

Les familles fatiguées d’un nouveau domaine à Tiverton disent qu’elles sont en proie à des promesses non tenues d’une nouvelle route et d’une aire de jeux Crédit : BPM

Ils ont fait exploser leurs nouvelles maisons de rêve comme se transformant en cauchemar Crédit : BPM

Les propriétaires ont acheté des propriétés dans le domaine de 248 logements Barratt David Wilson Homes lors de leur mise en vente en 2019.

Mais leurs nouvelles maisons de rêve à Tiverton se sont rapidement transformées en cauchemar.

L’un des plus gros problèmes est qu’il n’y a pas de route appropriée pour relier le domaine de Braid Park à la route principale de Post Hill.

Actuellement, le seul accès de Tiverton au domaine se fait par une voie étroite le long du club de golf de Tiverton.

Et les habitants mécontents sont mécontents de ne pas avoir la nouvelle route qui leur est « promise ».

Rebecca Clarke, qui a récemment été élue au conseil municipal de Tiverton, a déclaré qu’elle était surprise du nombre de personnes ayant des problèmes avec leur maison.

Elle a déclaré à DevonLive: «On nous avait promis une route pour relier notre domaine à la route principale, mais ce que nous devons actuellement utiliser est inacceptable.

« La route à Putson Lane a été en proie à des problèmes, et bien qu’une solution temporaire ait été effectuée après que les automobilistes ont été forcés de conduire près des haies pour éviter les nids-de-poule, elle est toujours inadaptée et les dommages à la route continuent. »

Autre enjeu, l’ouverture d’une aire de jeux qui, selon les habitants, leur avait été promise avant Pâques.

Rebecca a poursuivi: « On nous a promis un endroit sûr pour que nos enfants puissent jouer.

« En tant que mère d’un jeune enfant, je n’aimerais rien de plus que de pouvoir disposer d’un espace sûr pour nos jeunes. »

Et elle a également dénoncé les problèmes de son jardin, avec lesquels d’autres résidents ont également eu des problèmes.

Rebecca a rappelé : « L’été dernier, l’équipe a refait l’herbe mais en raison de la canicule et des vestes en cuir, le jardin est revenu à une surface dure et sèche et non au jardin parfait que vous voyez dans les brochures de vente. »

Un autre habitant, Matt Dodd, a déclaré que les maisons avaient été achetées de « bonne foi » mais que la chaussée est devenue dangereuse.

Il a fulminé: « On a l’impression que nous sommes tenus en otage pour une raison politique. Il n’y a aucune raison pour que cela ne puisse pas être rempli. Ce serait plus sûr; c’est ce qu’on nous avait promis en premier lieu.

« Pour le moment, nous avons très peu de moyens de sortir du domaine sur la route principale sans emprunter une route couverte de nids-de-poule et nulle part où les enfants peuvent jouer, et c’est carrément une honte. »

Matt a également fait installer du gazon artificiel dans son jardin en raison de problèmes avec son jardin car la pelouse naturelle n’avait pas le bon drainage et a donc été détruite par des vestes en cuir et des jambes longues de grand papa.

En mai, Barratt David Wilson a écrit aux propriétaires pour leur dire qu’il y aurait d’autres retards inattendus sur la route en disant: «Malheureusement, pendant les travaux, nous avons subi des retards inattendus en raison d’une inquiétude sur le niveau dont le parc de jeux et le lien chemin a été construit.

« Cela a signifié un retard dans l’ouverture et l’achèvement des travaux sur le développement jusqu’à ce qu’un géomètre indépendant puisse assister et confirmer que le niveau est maintenant sûr pour que nous puissions continuer.

« En attendant les résultats de l’expert indépendant, Road Form ne terminera pas le recouvrement des routes principales ou des sentiers, car des travaux supplémentaires peuvent être nécessaires après l’inspection, et tous les travaux doivent être achevés en une seule fois. »

Sortir du domaine n’est pas sûr – vous devez éviter les nids-de-poule et les tracteurs pour essayer de vous rapprocher de la route principale. » James Draper

L’un des jeunes du domaine, Josh Draper, a déclaré : « J’adorerais voir une aire de jeux ici pour nous car il n’y a pas grand-chose à faire pour le moment, et on nous a promis qu’il en ouvrirait une avant Pâques.

“De plus, se rendre à l’école est assez proche pour marcher, mais c’est loin d’être assez sûr pour y aller à pied.”

Son père, James Draper, a qualifié la sortie du domaine de « dangereuse » après qu’elle soit devenue une déviation majeure pour la circulation et pleine de nids-de-poule.

Il a déclaré: « Nous avons compris lorsque nous avons acheté la maison que la circulation ne passerait pas devant notre propriété, mais pour le moment, c’est l’artère principale et cela nous dérange.

« Les voitures passent trop vite devant notre maison. Nous l’avons acheté parce que nous n’aurions pas autant de trafic. »

Concernant la situation de son jardin, il a ajouté qu’il avait besoin d’un entretien constant.

Il a dit que toute cette épreuve avait été « incroyablement frustrante ».

Un porte-parole de Barratt David Wilson Homes Exeter a déclaré: «Nous sommes vraiment désolés pour les retards dans l’achèvement du chemin et de la route de liaison de Braid Park à Post Hill, que nous espérons maintenant terminer vers la fin juin.

« Nous travaillons également en étroite collaboration avec Burrington Estates et les représentants de l’espace de jeu pour convenir d’une date d’installation dès que possible.

«En ce qui concerne les vestes en cuir, ces parasites sont malheureusement un phénomène naturel qui sont attirés par les nouveaux jardins avec du gazon frais.

« Nous avons enquêté sur les jardins de quelques résidents spécifiques où il a été prouvé qu’ils n’avaient pas été installés selon notre qualité habituelle, pour laquelle nous nous sommes excusés et avons rapidement apporté des améliorations. »