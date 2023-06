Nos murs tremblent à cause de la musique rock qui retentit à 15 miles de là dans le comté voisin – nous ne pouvons pas dormir

Un festival de ROCK et de heavy metal attirant certains des groupes les plus grands et les plus bruyants du monde a laissé les propriétaires se cogner la tête de frustration.

Les personnes vivant jusqu’à 15 miles du Download Festival de quatre jours de ce week-end à Donington Park dans le Leicestershire disent que le vacarme a laissé leurs murs « cliquetis ».

Des groupes jouant le Heavy Rock Download Festival à Donington Park dans le Leicestershire ont été entendus jusqu’à 24 km, y compris dans la ville de Matlock, dans le Derbyshire. Crédit : Alamy

Environ 100 000 fans sont attendus à l’événement, qui dure depuis 20 ans, et cette fois est mis en vedette par Metallica, Bring Me The Horizon et Slipknot.

Mais cela a suscité des protestations – y compris des plaintes à la police – de la part des habitants du comté voisin, le Derbyshire, dans des villes et villages tels que Long Eaton, Matlock et Hallam.

Certains ont déclaré avoir senti leurs murs trembler à cause de la musique assourdissante diffusée par les artistes alors qu’ils jouaient leurs sets sur la scène principale.

D’autres se sont tournés vers les médias sociaux pour signaler avoir entendu le bruit, certains pensant que c’était leurs propres voisins qui diffusaient de la musique à fond.

Un résident de Kirk Hallam a posté: « Est-ce que vous pouvez entendre Download autour de Kirk Hallam ce soir, ou est-ce que quelqu’un vit ses rêves de rock and roll dans le jardin arrière? »

L’un d’eux a répondu : « J’étais à Download et ma famille m’a envoyé un message sur la chanson que Metallica jouait au moment où ils avaient raison lol »

Un autre résident a posté en ligne : « C’est fou. Mes murs tremblent pendant le set de Metallica. Concert gratuit, je suppose. »

Une personne a écrit: « Je voulais juste dire qui jouait de la musique à cette heure-ci un soir d’école – content d’être absent pour le week-end. »

Un autre s’est plaint: « Allongé dans son lit en essayant de dormir et tout ce que je peux entendre, c’est un affreux son de heavy metal. »

Alors qu’un autre a déclaré: « Je ne comprends vraiment pas comment Download peut être aussi bruyant à plusieurs kilomètres de distance – le terrain de cricket doit subir des tests de réduction du bruit.

« Ça me rend fou – je déteste le heavy metal et le rock. »

Et le message sur la page Facebook « Spotted Long Eaton » a déclaré: « C’est ridicule, le festival de téléchargement est à six miles et le bruit sourd est irréel et encore une journée de travail demain. »

Mais d’autres ont montré un manque de sympathie, avec une réponse suggérant: « Imaginez vivre à proximité d’une piste de course et d’un aéroport mais pleurer dans vos céréales à propos d’un peu de musique. »

Pendant ce temps, il est apparu que le son du set de Metallica atteignant des maisons à 15 miles de là pourrait être dû à leur nouveau système de son « gargantuesque ».

La dernière production des légendaires rockers américains comprend 288 haut-parleurs stupéfiants pour « assurer une large diffusion stéréo des guitares et de la batterie ».

Le directeur créatif de Metallica, Dan Braun, a déclaré qu’il s’agissait d’une tentative « d’immerger tout le public ».

Il a transmis l’idée du son de la tournée directement à John et Helen Meyer, les fondateurs de la société Meyer Sound.

Dan a déclaré: « J’ai dit à Bob que mon objectif était d’avoir un son stéréo complet à chaque point sans chevauchement, de la fosse centrale aux sièges à saignement de nez.

« Nous voulions que tout le monde entende le groupe comme avec des moniteurs de proximité, et je pense que nous nous en sommes rapprochés plus que jamais dans un cadre de concert.

« La clarté du système est à couper le souffle, et cela, combiné au design brillant de Bob McCarthy, nous donne un spectacle qui semble spectaculaire. »

Le conseiller des services communautaires du conseil de district du North West Leicestershire, Michael Wyatt, a admis: « Bien que des limites de bruit soient en place, nous nous attendons à ce que certaines personnes vivant à proximité puissent entendre le bruit de l’événement.

« Chaque année, nous travaillons avec les organisateurs du festival pour fixer des limites de bruit afin de minimiser les perturbations.

« Nous continuerons à travailler avec les organisateurs de l’événement pour surveiller les niveaux sonores à des moments clés de l’événement et répondrons activement lorsque des niveaux sonores excessifs sont enregistrés.

« Si quelqu’un subit un niveau de bruit déraisonnable, il peut contacter le centre d’appels d’urgence 24h/24 au 0208 080 1402. »

Et la police du Derbyshire a confirmé avoir reçu un certain nombre de plaintes concernant le bruit du festival.

Un porte-parole de la force a déclaré: « Nous recevons un certain nombre d’appels de résidents préoccupés par le bruit du Download Festival.

« Le Download Festival est un événement musical annuel qui se tient à Donington Park près de Castle Donington dans le Leicestershire.

« Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux préoccupations concernant le bruit, mais le conseil du district du nord-ouest du Leicestershire a fourni des informations sur ce à quoi les résidents peuvent s’attendre et sur ce qu’il faut faire si vous sentez que vous rencontrez des niveaux de bruit déraisonnables. »

Les organisateurs du festival ont déjà dû s’excuser pour le trafic rencontré par les festivaliers sur les routes environnantes et l’autoroute M1 lors de leur déplacement vers l’événement.

Mais les fans qui se rendent à l’événement ont été ravis – avec la soirée d’ouverture de Metallica qui s’est déroulée jeudi et qui a remporté des critiques élogieuses en ligne.

Cependant, toute l’excitation a eu raison d’un fêtard, dont la remarque grossière a forcé les présentateurs de BBC Breakfast à présenter des excuses à l’écran.

