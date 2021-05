Nos mamans préférées de la télé et des films

Voici une idée: à quel point avez-vous pensé à votre mère comme à autre chose qu’à votre mère? Nos mamans ont chacune un caractère qui leur est propre – un personnage qui mérite d’être célébré.

En cette fête des mères, le podcast The Mothership rend hommage à nos mamans de la culture pop préférées des émissions de télévision et des films – les mamans que nous voyons aident les autres à s’épanouir.

«Dans Stranger Things, Joyce Byers devient cette femme très protectrice et volontaire. C’est amusant de la regarder se transformer», déclare l’animateur Brett Molina.

Nous parlons également de mères qui remettent en question les attentes de la maternité.

Admettez-le – nous ne pouvons pas nous empêcher de grincer des dents à des mamans comme Lucille Bluth sur « Arrested Development » et la mère de Regina George dans « Mean Girls ».

Les hôtes Kelly Lawler, Shannon Green et Brett Molina célèbrent ces mamans et bien plus encore dans le dernier épisode du podcast The Mothership.

Cliquez sur play ci-dessous pour écouter:

Vous pouvez écouter le nouvel épisode de The Mothership tous les vendredis.