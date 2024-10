« Nos maisons sont trop grandes » : Anthony Burke de Grand Designs parle du meilleur et du pire de l’architecture australienne | Architecture

UNAnthony Burke connaît le bon design. Et il sait pourquoi c’est important. Le professeur d’architecture de l’UTS est l’hôte de l’émission Grand Designs Australia de l’ABC et a passé toute sa carrière à examiner et à célébrer le meilleur de ce que le design a à offrir. Ainsi, Guardian Australia lui a demandé quels étaient ses points négatifs personnels et ses caractéristiques préférées dans la conception des maisons australiennes, et pourquoi tant de gens étaient si enthousiasmés par les nouvelles gares de Sydney.

Qu’est-ce qui vous ennuie le plus en termes de tendances et de caractéristiques des nouvelles maisons australiennes ?

Juste ça. Tendances et fonctionnalités par rapport aux fondamentaux.

Des hectares de moquette dans des espaces de vie géants et ouverts, plus de salles de bains que d’occupants dans n’importe quelle maison, une fascination pour la surface plutôt que pour la substance, une construction médiocre et toute maison qui ne tente pas véritablement de se connecter à son paysage ou à son contexte sont tous mes épouvantails.

Je pense que nos maisons sont généralement trop grandes ; ils sont, en termes de conception, un peu paresseux en ce sens. Nous gagnerions énormément en supprimant peut-être 20 % de la plupart des nouvelles constructions, et je préférerais voir des maisons plus petites, plus intensément conçues, personnelles et originales que de grands espaces. C’est simplement la qualité plutôt que la quantité pour moi. Je pense cependant que c’est quelque chose qui est en train de changer.

Observez-vous des tendances dans Les maisons australiennes qui vous passionnent ?

Oui en effet. Deux choses en particulier. Le premier est le recentrage sur les matériaux au regard de la performance environnementale. Nous assistons à un retour, en quelque sorte, de certaines techniques de construction très anciennes, comme le pisé et le béton de chanvre, qui modifient la texture et la géométrie de nos maisons de manière intéressante et passionnante. En outre, l’application de nouveaux matériaux dans la construction suite aux efforts d’amélioration performances environnementales. Ces deux phénomènes entraînent un recentrage sur le métier de construction et la nécessité de repenser les processus de construction, précisément parce qu’ils ne sont pas typiques. Il ne s’agit donc pas simplement de coller un cadre sur une dalle, mais de faire preuve de soin et de savoir-faire, et cela m’excite beaucoup.

Anthony Burke dit qu’une maison est « bien plus que le pragmatique de la vie ». Photographie : Dean Bradley

Vous reconnaissez une maison magnifiquement conçue lorsque vous la voyez – en fait, vous la ressentez lorsque vous y êtes. Ce type de métier de construction n’a pas besoin d’être grand ou ostentatoire, et il existe, mais peut être difficile à trouver.

La seconde est moins tangible, mais peut-être plus importante. J’ai vraiment l’impression que les gens recherchent aujourd’hui un nouvel « esprit de maison » dans le design, ce qui est très excitant. C’est difficile à cerner, et j’avoue que je n’ai pas encore complètement compris cela, mais ce que j’entends dans diverses versions, c’est l’idée qu’une maison, n’importe quelle maison, devrait être plus que la pragmatique de la vie. D’une certaine manière, cela devrait vous faire du bien ; physiquement, moralement et émotionnellement. Il peut s’agir de calme, de sécurité ou de famille, mais il y a un sens du design avec une intelligence émotionnelle. Il est difficile de dire, dans le contexte actuel de crise du logement, que pour beaucoup, n’importe quel toit serait une bénédiction, mais nos maisons sont bien plus qu’un simple toit au-dessus de nos têtes. L’architecture à son meilleur élève l’ordinaire (comme préparer une tasse de café) en quelque chose de personnel et d’extraordinaire, un petit rituel peut-être. Je pense que les architectes et les propriétaires recherchent cela à travers un design doté d’une nouvelle énergie. C’est peut-être une histoire de l’après-Covid, mais je sens que ce que nos maisons signifient pour nous change après cette expérience.

Comment les maisons australiennes devront-elles s’adapter pour être habitables à long terme ? Est-ce que ce genre d’adaptation ça se passe assez vite ?

C’est une grande question. Je pense que nous sommes actuellement au début d’une vingtaine d’années d’expérimentation et d’innovation en architecture, tout simplement parce que nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n’était. Ainsi, les pressions externes sur le foyer australien, comme le coût de la vie, les coûts de construction, la construction pour différents profils familiaux (multigénérationnels, monoparentaux, population vieillissante) sont là et conduisent à une nouvelle réflexion. Je considère que la durabilité, le changement climatique et le passage au travail à domicile nécessitent tous un réel changement dans notre façon de penser le foyer australien. Et la communauté du design réagit.

« La meilleure architecture oriente subtilement notre attention vers les choses qui comptent », explique Burke. Photographie : DEAN BRADLEY

Je vois déjà la durabilité au centre des conversations de la plupart des propriétaires – pas un ajout, mais un élément essentiel. Qu’il soit motivé par les prix de l’énergie ou par le sens des responsabilités, il s’agit d’un grand changement positif. Je vois les types de maisons australiennes s’élargir à nouveau, s’éloignant de la maison familiale typique pour devenir des modèles où la vie multigénérationnelle est célébrée, où de petites communautés d’action surgissent (pour partager un jardin commun ou un abri à vélos, par exemple), ce qui est inspirant.

Ce type d’adaptation est en cours – peut-être pas assez rapidement, mais les pionniers sont partout en Australie pour y parvenir pour le reste d’entre nous.

Selon vous, qu’est-ce qui définit une excellente architecture résidentielle ?

Pour moi, une excellente architecture résidentielle consiste à créer des contextes inspirants pour la vie qui y est vécue. La meilleure architecture oriente subtilement notre attention vers les choses qui comptent et, en ce sens, son rôle est de mettre au premier plan nos relations ; avec la nature, entre eux, avec la communauté, et transformez-les en quelque chose de beau à vivre chaque jour.

Changeant d’orientation ici, la récente réaction du public au nouveau métro de Sydney a été écrasante et incroyablement positif. Qu’est-ce que cela dit sur la façon dont l’architecture publique peut faire ressentir aux gens ?

Le métro de Sydney a connu un merveilleux succès. Une rencontre inhabituelle de besoins réels satisfaits, une volonté politique d’alignement de parties prenantes complexes et un engagement en faveur d’une approche de conception de qualité, quelque chose au-delà du pragmatique, qui a abouti à un si grand résultat qui a été largement reconnu par le public.

Station de métro Victoria Cross de Sydney. Photographie : Matthew Abbott/The Guardian

Le métro de Sydney est « le projet dont nous avions besoin en ce moment », dit Burke. Photographie : Bianca de Marchi/AAP

C’était l’occasion de repenser dans une certaine mesure la ville, d’offrir à Sydney un nouveau type d’espace civique positif et d’inventer une mise à jour d’un type d’infrastructure ancien et familier (métros). Cela ne devrait pas nous surprendre que ce niveau d’engagement envers l’avenir de la ville et ce respect pour l’expérience des utilisateurs nous fassent tous sentir beaucoup plus positivement quant à la direction vers laquelle nous nous dirigeons collectivement. D’une manière ou d’une autre, cela reflète une idée de l’avenir, mais avec les gens au cœur, plutôt que l’immobilier. Je ne peux m’empêcher de penser que c’est le projet dont nous avions besoin en ce moment. À quand remonte la dernière fois que Sydney (ou toute autre grande ville australienne) a reçu une réponse aussi unanimement positive à une infrastructure ?

Je pense que les gens recherchent un changement sérieux dans l’approche de l’environnement qui nous entoure, et oui, il y a un appétit pour voir le design tracer de nouvelles approches de notre domaine public. Nous voulons être enthousiasmés par nos espaces partagés et je pense que nous explorons à nouveau les possibilités de ce que la ville pourrait être, un peu comme l’attitude du début du 20e siècle, puis de nouveau dans les années 50, mais cette fois sous la pression du climat et de la culture.

Comment l’Australie se comporte-t-elle, au niveau international, en termes d’attitude et d’investissement dans l’architecture publique ?

Très mixte. Je dirais que nous sommes très bons en résidentiel, mais nous sommes encore généralement assez timides en matière d’architecture publique. Nous semblons remporter quelques victoires dans la conception d’espaces et de paysages urbains, mais peut-être qu’en matière de bâtiments, les architectes ne sont pas à la hauteur. Le rôle du design à cette échelle devient très pragmatique et excessivement axé sur la valeur, au détriment d’une aspiration à un bénéfice culturel ou communautaire plus large (les intangibles que vous ne pouvez pas mesurer sur une feuille de calcul).

Peut-être qu’à cet égard, nous souffrons encore de l’expérience de l’Opéra de Sydney – un bâtiment vraiment extraordinaire de classe mondiale qui a coûté un lourd tribut politique à toutes les personnes impliquées, avec une couverture médiatique à l’époque uniquement sur les dépassements de coûts, les deniers publics et qui blâmer. . Cette leçon politique n’a pas été oubliée 50 ans plus tard. Par conséquent, le plus souvent, nous nous retrouvons avec un design sûr et médiocre, pratique mais sans intérêt, des bâtiments que nous utiliserons sans nous inspirer ni aimer comme nous le devrions.

Il existe quelques exceptions auxquelles je peux penser, mais nous avons besoin de plus de confiance en Australie quant aux avantages publics d’une bonne conception. Je suis optimiste que le succès du métro stimulera ce type de réflexion.