Nos maisons sont inondées chaque fois qu’il pleut, laissant les EAUX D’ÉGOUT piégées sous nos planchers et causant 50 000 £ de dégâts

Les habitants de FUMING affirment que leurs maisons sont inondées chaque fois qu’il pleut, laissant les eaux usées emprisonnées sous leurs planchers.

Des déluges répétés ont causé plus de 50 000 £ de dégâts aux maisons de certains voisins et ont amené des essaims de rats dans la rue.

John Street dans le village de No Place dans le comté de Durham « inonde à chaque fois qu’il pleut » Crédit : fourni

La cuisine de Lynn Davies a été laissée “flottante” après le premier incident majeur en 2012 Crédit : NNP

Andy Hope, qui a loué sa maison dans la rue pendant 20 ans, l’a décrite comme “une honte” Crédit : NNP

La première inondation majeure a frappé en 2012 et a laissé la cuisine d’une femme “flotter”, avant qu’une autre ne dévaste le quartier en 2017.

Mais maintenant, les habitants disent que leur route dans le village de No Place, près de Stanley, Country Durham, se remplit d’eau après les pluies si fréquemment qu’elles “ne peuvent pas suivre”.

Et parfois, les piscines sont si profondes qu’elles atteignent les rebords de fenêtre des gens, ce qui signifie que des ménages entiers sont coincés à l’intérieur.

Andy Hope, qui a loué sa propriété sur John Street, près de Beamish, pendant plus de 20 ans, a déclaré: “C’est une honte. Il faut faire quelque chose à ce sujet.”

Le constructeur à la retraite a déclaré que lui et sa famille avaient été contraints de vivre dans une caravane dans le jardin à la suite de l’inondation de 2012 car elle avait “ruiné” tout le rez-de-chaussée de leur maison.

Et maintenant, des rats vivent dans les eaux usées sous son plancher, qui sont “pourris et rouillés”.

Andy, 52 ans, a ajouté: “La rue a été inondée d’innombrables fois, vous ne pouvez pas suivre.

“Les eaux usées sont dégoûtantes. Il y a le champ d’un agriculteur au sommet du domaine et tout l’engrais et le fumier descendent dans la rue avec et tout est sous mon plancher.

“J’ai vu trois rats chez moi après les inondations, ce qui est affreux.

“Je ne suis pas propriétaire de la propriété, mais si le propriétaire voulait la réparer, cela lui coûterait des dizaines de milliers.

“Je souffre de problèmes pulmonaires et cela aggrave la situation. Cela commence à avoir un impact sur ma santé.”

La voisine d’Andy, Lynn Davies, a également subi d’importants dommages à sa maison en raison des inondations, qui, selon elle, lui ont coûté 50 000 £ à réparer.

L’employée de magasin de 59 ans, qui a acheté sa maison mitoyenne en 2006, a déclaré: “La première inondation a eu lieu en 2012 le” jeudi du tonnerre “.

“Tout mon rez-de-chaussée a été inondé. J’ai regardé par la fenêtre pour voir ma cuisine flotter.

“J’ai dû quitter la maison car il y avait trop de dégâts. Le remplacement a coûté au total 50 000 £.

“C’était déchirant de voir ma maison endommagée de cette façon.”

On pouvait nager dedans, c’était si profond. Lynn Davies

Décrivant l’impact de la dernière inondation, qui a frappé le 25 juillet, Lynn a déclaré que l’eau était montée jusqu’à sa fenêtre.

“On pouvait nager dedans, c’était si profond”, a-t-elle ajouté.

“Avant, j’avais peur quand il pleuvait, mais on s’y habitue, pas que je devrais avoir à le faire.”

Des images choquantes de l’inondation de la semaine dernière montrent de l’eau sale s’élevant au sommet d’une section en pente du trottoir, transformant la route en rivière.

Les photos font écho à des clichés similaires pris par Lynn après l’inondation de 2012, qui a laissé ses tapis s’infiltrer dans les eaux usées.

Le sol autrefois brillant était sombre et couvert de saleté, et sa cuisine a été détruite après que de l’eau jaillissante ait submergé ses plans de travail.

Et pour couronner le tout, elle affirme que la destruction a eu un impact sur son assurance habitation, qui à un moment donné dépassait 100 £ par mois.

“Je peux toujours souscrire une assurance habitation parce que le gouvernement a introduit une législation pour garantir que nous le pouvons, mais cela entraîne une prime qui n’est pas abordable”, a-t-elle déclaré.

Les résidents disent que leurs tapis ont été détrempés après le déluge de la semaine dernière Crédit : fourni

La route se remplissant d’eau lors des pluies du 25 juillet Crédit : fourni

Les résidents se sont plaints que les sacs de sable ne suffisent pas à résoudre le problème Crédit : NNP

Les inondations ont également touché les finances de Deborah Alderson, 41 ans, qui vit dans sa maison depuis plus de deux décennies.

La conseillère du service client a été forcée de payer pour une défense contre les inondations dans son jardin arrière après que sa cuisine ait été “détruite” et qu’elle ait eu besoin de tous les nouveaux appareils.

“Heureusement, l’assurance a payé car elle a probablement coûté des dizaines de milliers de dollars”, a-t-elle déclaré.

“Cela arrivait à l’arrière et à l’avant. C’était horrible.

“Même maintenant, la pluie s’accumule.

“Depuis que nous avons ajouté une bordure à notre jardin arrière, la maison n’a pas été inondée mais les maisons des voisins oui.

“Ce n’est même pas l’inondation qui est la pire, ce sont les eaux usées qui vont avec. C’est dégoûtant.”

‘C’EST DÉGOÛTANT’

Les résidents reprochent au conseil du comté de Durham et à Northumbrian Water de ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires.

Ils disent que les drains ont été légèrement élargis et que des sacs de sable ont été distribués, mais c’est loin d’être suffisant.

Au lieu de cela, ils pensent que la compagnie des eaux devrait rechercher et rectifier tout blocage, tandis que l’autorité locale devrait financer les barrières contre les inondations.

Lynn a dit: “Je ris parce qu’on nous a donné des sacs de sable mais qu’est-ce qu’ils vont faire?”

Un porte-parole de Northumbrian Water, qui a imputé la dernière inondation aux racines des arbres, a déclaré: “Nous avons eu sept incidents d’inondation à John Street au cours des 10 dernières années qui sont dus à notre réseau.

“Tous ont été résolus et nous continuons à effectuer des travaux d’entretien sur le problème le plus récent où les racines des arbres ont endommagé un drain d’eau de surface, pour éviter que cela ne se reproduise.

“Nous comprenons le bouleversement que les inondations peuvent causer aux gens, et faire face aux problèmes d’inondation et de drainage est une priorité pour nous.

“Nous aidons le conseil du comté de Durham à enquêter plus avant sur tout problème éventuel avec leurs réseaux de drainage dans la région.”

Mark Readman, responsable des autoroutes du conseil du comté de Durham, a ajouté: “La semaine dernière, nous avons reçu trois appels de résidents de John Street, Beamish, demandant de l’aide suite au mauvais temps.

“Une équipe s’est rendue le lendemain pour nettoyer le ravin et n’a trouvé aucun autre problème lors de la visite.

“Nous encourageons les résidents préoccupés par les inondations à nous contacter afin que nous puissions enquêter et décider si d’autres mesures sont nécessaires.”

Le tapis de Lynn a été détruit lors de l’inondation de 2012 lors du “Thunder Thursday” Crédit : NNP

Son sol a également été fortement endommagé Crédit : NNP

La cuisine de Lynn a été complètement inondée il y a 20 ans Crédit : NNP

Lynn se tient devant sa maison Crédit : NNP