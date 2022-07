Nos maisons sont envahies par des buissons qui poussent chaque jour à quelques centimètres du terrain du promoteur – nous passons des heures à les couper

Les RÉSIDENTS affirment que leurs maisons sont envahies par des buissons à croissance rapide provenant des terres d’un promoteur, ce qui réduit la valeur de leurs propriétés à des milliers de personnes.

Les habitants ont fustigé la renouée japonaise “horrible” et affirment que la mauvaise herbe a pris plus de cinq acres de la zone autrefois “magnifique”.

Les habitants ont fustigé la renouée du Japon “horrible” 1 crédit

Jason Thomas affirme qu’une invasion de renouée du Japon à propagation rapide a fait chuter de 30 000 £ la valeur de sa propriété 1 crédit

Cheryl Lloyd dit que la région a été “complètement envahie” par la renouée 1 crédit

Les résidents ont accusé le propriétaire foncier de ne pas en faire assez pour résoudre le problème sur le domaine de Llanelli, dans le sud du Pays de Galles,

La renouée du Japon peut causer de graves dommages aux bâtiments et aux infrastructures si elle n’est pas contrôlée.

Il peut être beaucoup plus difficile pour les propriétaires d’obtenir un prêt hypothécaire ou de vendre leur maison.

Et une fois la mauvaise herbe établie, il est si difficile de s’en débarrasser que les experts traitent les boutures comme des déchets dangereux autorisés.

Les voisins passent maintenant plusieurs heures par semaine à le tailler alors que ses vrilles se glissent constamment dans leurs jardins.

Le résident, le constructeur Jason Thomas, 50 ans, a déclaré que sa propriété de 300 000 £ avait été dévaluée de “plus de 30 000 £” en raison de la renouée omniprésente bordant sa maison individuelle.

Il a dit: “C’est si je pouvais même le vendre, ce à quoi j’ai pensé.

“Même si quelqu’un voulait l’acheter, il faudrait qu’il soit un acheteur au comptant car aucune banque n’offrirait d’hypothèque sur une propriété entourée de renouée.

“Je passe plusieurs heures chaque semaine à essayer de le garder à distance, mais je suis entouré de tout.”

Actuellement, la renouée couvre une bande de terre de cinq acres au milieu d’un groupe d’environ 50 maisons.

Les habitants craignent que la menace de la renouée n’ait dévalué leurs propriétés de 10 à 20 %.

Et ils revendiquent le propriétaire de la terre en proie à la renouée, Richard Owen refuse d’éliminer la menace.

La résidente Gwendolyn Williams, 85 ans, a comparé l’invasion au film de science-fiction des années 1960 The Day of The Triffids.

Dans le film, des plantes extraterrestres ont atterri sur Terre et ont terrorisé la population humaine.

NOEUD HEUREUX

Elle a déclaré: “Je suis assez âgée pour me souvenir d’avoir regardé ce film et cela m’a fait peur.

“Je n’aurais jamais imaginé que je devrais vivre quelque chose de similaire.”

Cheryl Lloyd, 64 ans, secrétaire médicale à la retraite à proximité, a déclaré: “Lorsque nous avons déménagé ici il y a plus de 10 ans, la renouée était régulièrement éliminée et la terre au milieu ressemblait au paradis.

“Mais dans les années qui ont suivi, les belles plantes et l’herbe ont été complètement envahies par la renouée et maintenant c’est une véritable horreur.

“Parce que le sous-bois est si dense, il attire aussi des dizaines de renards et ils font tellement de bruit la nuit qu’il peut être difficile de dormir.”

The Sun Online a tenté à plusieurs reprises de contacter M. Owen.

Gwendoline Williams a comparé l’invasion au film de science-fiction des années 1960 The Day of The Triffids 1 crédit

La renouée couvre une bande de terre de cinq acres 1 crédit