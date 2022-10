Nos maisons sont entourées d’une CAGE métallique après que les constructeurs aient abandonné tout un domaine – personne ne nous aidera

Les RÉSIDENTS ont été laissés furieux après que leurs maisons aient été entourées d’une cage en métal après que les constructeurs aient abandonné tout un domaine.

Ray Stevens et sa femme – ainsi qu’une poignée de retraités – vivent depuis deux ans au milieu d’un chantier grâce aux travaux inachevés.

Une cage métallique entoure le développement qui a été abandonné à mi-parcours Crédit : Rob Browne/Media Wales

Le résident Ray Stevens vit dans sa maison depuis 43 ans et fulmine Crédit : WalesOnline/Rob Browne

La propriété semble être entourée d’une cage Crédit : Rob Browne/Media Wales

Au cours des 15 derniers mois, aucun travail n’a été effectué sur ce qui est censé être le développement Glanffrwd à Ebbw Vale, au Pays de Galles, qui aurait dû voir la création de 27 logements sociaux.

En juillet de l’année dernière, les entrepreneurs WRW Construction sont entrés dans l’administration.

Les travailleurs ont abattu des outils et ont quitté le domaine, les résidents regardant en se demandant “et maintenant?”

Maintenant, bien qu’ils aient été assurés que les travaux reprendraient en octobre, les résidents vivant autour de l’épave abandonnée en forme de cage n’ont rien entendu en retour.

Ils disent que personne de Tai Calon qui gère le site n’est venu depuis des mois.

Tai Calon dit avoir retrouvé l’accès au site en janvier mais le climat économique actuel, la nomination d’un nouveau promoteur « s’est avéré extrêmement difficile ».

Mais pour Ray et les autres résidents de la région, ce n’est pas suffisant.

Ray s’occupe de sa femme qui est en fauteuil roulant et souffre de la maladie d’Alzheimer et dit que pendant un certain temps, lorsque le travail était en cours, il n’a pas pu sortir un fauteuil roulant à cause du travail.

“ABSOLUMENT INUTILE”

Ray a déclaré: “Ils disent depuis 12 mois que les travaux commenceraient en octobre.

“Il y a plus d’un an, ils ont fait faillite et rien ne s’est passé depuis. Ils n’ont pas les gens capables de superviser cela.

“Tai Calon est totalement responsable de ce gâchis. Ils sont absolument inutiles.”

S’exprimant devant sa maison, Ray regarda tristement les décombres, les bâtiments à moitié finis et les clôtures ornées de panneaux “d’avertissement” et de “danger”.

Il a déclaré: “Partout où je regarde, devant et derrière, il y a de l’escrime. Je ne peux pas sortir un fauteuil roulant dans certaines parties.

Cela fait maintenant 15 mois que c’est comme ça, absolument rien n’a été fait.”

Et Ray n’est pas seul dans sa frustration. Un habitant, qui voulait rester anonyme mais qui a plus de 80 ans, a déclaré que les travaux et l’état ultérieur du développement avaient “enlevé trois ans” aux retraités et aux personnes vulnérables qui vivent dans la région.

‘CATASTROPHE TOTALE’

Il dit que l’horreur du chantier de construction en forme de cage met “une pression énorme” sur les habitants qui n’ont aucune idée du moment où le terrain entourant leurs maisons ressemblera à autre chose qu’un chantier de construction.

Il a déclaré: “C’est un désastre total. Cela nous a vraiment enlevé trois ans de vie à nous, les retraités, et à un moment où nous avons besoin de paix et de tranquillité.

“Cela a mis une pression énorme sur des gens comme moi, mais cela a complètement ruiné la région.

“Ils n’ont aucune idée de ce qu’il faut faire quand il y a des personnes âgées qui vivent ici.

Le retraité ajoute qu’à part ces commérages locaux, personne n’a reçu d’indication sur la date à laquelle ils peuvent s’attendre à ce que le travail reprenne.

Il a poursuivi: “C’est l’autre chose, on ne nous dit jamais rien. Vous ne pouvez vous fier qu’aux rumeurs. Les gens ont commencé à s’éloigner à cause de cela, s’ils le peuvent.”

Derek Woodman est un autre résident qui est en colère contre l’état de leur maison Crédit : Rob Browne/Media Wales

Le développement a été abandonné à mi-chemin des travaux il y a 14 mois Crédit : Rob Browne/Media Wales

Certains habitants ont qualifié les travaux inachevés de “dégoûtants” Crédit : Rob Browne/Media Wales

Anne Cadwallader, 81 ans, habite juste en face du lotissement. Pendant 19 ans, elle a gardé sa propriété et son jardin en parfait état.

Maintenant, la grande fenêtre de son salon sert de cadre à un portrait de structures abandonnées avec sa vue gâchée par un mur laid de clôtures métalliques.

Anne a déclaré: “19 ans que je suis ici, je m’occupe de ma maison. Et puis quand vous ouvrez votre porte et regardez ça là-bas.

“Je paie le loyer complet ici pour ouvrir ma porte à cela et c’est mal, je pense que c’est mal. Ce n’est pas beau à voir.

“Ce n’est pas juste pour nous ici, nous sommes tous des retraités. Et personne ne nous aide. Ils ne semblent pas se soucier de savoir si nous savons ou non ce qui se passe.”

Les travaux qui ont duré de novembre 2020 à juillet 2021 laissent beaucoup à désirer.

Alors que le drainage et les fondations du sol semblent être terminés, les travaux de construction actuels ne comprennent actuellement qu’une poignée de structures vides et incomplètes.

“Ce n’est même pas à moitié fait. L’herbe est jusqu’à la taille là-haut”, dit Anne.

‘RÉPUGNANT’

Et peut-être de manière compréhensible, en regardant comment cela se passe, le développement abandonné a attiré les bennes basculantes et commence à former un “dépotoir”.

Ancien ouvrier sidérurgiste, la famille de Derek Woodman vit dans leur propriété de Glanffwrd Close depuis 1975. L’homme de 77 ans dit que l’état de la région et la façon dont elle a été laissée maintenant sont “dégoûtants”.

Il a déclaré: “Cela dure maintenant depuis plus d’un an depuis l’arrêt des travaux. Cela ne bouge nulle part. Je pense que c’est dégoûtant de regarder dehors et de voir comment cela a été laissé.”

Un porte-parole de Tai Calon a déclaré: “Le développement fournira de nouvelles maisons abordables indispensables à Ebbw Vale.

“Cependant, lorsque WRW a cessé ses activités, il était extrêmement frustrant que les travaux de construction s’arrêtent.”

Un porte-parole a poursuivi : “Tai Calon a finalement repris le contrôle du site en janvier 2022. Depuis lors, nous avons travaillé dur pour nommer un entrepreneur de remplacement.

“L’espoir initial était d’attribuer le contrat en octobre, mais il y a eu quelques semaines de retard. Cependant, nous prévoyons de pouvoir nommer un entrepreneur très bientôt, puis les travaux pourront reprendre.

“Tai Calon tient à remercier les résidents pour leur patience continue et continuera de fournir des mises à jour sur les progrès.

“Nous sommes impatients d’accueillir les familles locales dans ces nouvelles maisons abordables à louer une fois les travaux terminés.”

Howard Toplis, directeur général de Tai Calon, a déclaré : « Nous comprenons parfaitement les frustrations des résidents face à la situation actuelle.

“Une frustration que nous partageons, et c’est pourquoi nous avons cherché à tenir les résidents informés, et si cela a été insuffisant de quelque manière que ce soit, je voudrais m’excuser.”