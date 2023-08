Nos maisons ont été transformées en décombres par un tremblement de terre meurtrier, mais maintenant nous reconstruisons grâce aux généreux lecteurs de Sun

SA maison autrefois soignée réduite en décombres par le tremblement de terre meurtrier en Turquie, Selver Erpirti, maman de trois enfants, avait tout perdu.

Pourtant, plutôt que de s’attarder sur son malheur, Selver a plutôt rejoint des équipes de secours et a creusé des monticules de débris à mains nues dans une recherche désespérée de survivants.

Hazal, 15 ans, et son frère de trois ans, Talha, et le fils d’un voisin, dans le conteneur de trois pièces qui abrite sa famille à Kahramanmara, près de l’épicentre du séisme Crédit : Croix-Rouge britannique

Le logement temporaire offre un abri indispensable aux sans-abri survivants du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie il y a six mois Crédit : fourni

Anastasia Ozdemir, volontaire du Croissant-Rouge, tient dans ses bras Yusuf Ali, un an Crédit : Peter Jordan

L’ancienne vendeuse de 34 ans se souvient : « Des gens coincés sous des immeubles criaient et il y avait des cadavres partout. Mes enfants étaient tellement traumatisés.

Maintenant, six mois après le tremblement de terre géant, la famille de Selver reconstruit lentement sa vie avec l’aide de la Croix-Rouge et plus de 1,8 million de livres sterling donnés par les lecteurs de Sun.

La maison de Selver et de ses enfants Talha, trois ans, et Hazal, 15 ans, est maintenant un conteneur de trois pièces non loin de son ancienne propriété à Kahramanmara, près de l’épicentre du séisme. Son autre jeune, Baran, 13 ans, vit avec ses grands-parents.

La famille a reçu de la nourriture, des vêtements, de la literie et des couvertures avec l’aide de volontaires locaux de la Croix-Rouge – et le conteneur a récemment été doté de tout le confort nécessaire, notamment d’une machine à laver et d’une télévision.

Selver, mère célibataire, m’a dit: «Cela ressemble à une maison maintenant, pas à un conteneur. Les enfants sont contents.

« Nous sommes reconnaissants à tous les lecteurs du Sun qui ont donné de l’argent. C’était très gentil de nous soutenir.

Des milliers de personnes ont encore besoin d’une aide urgente

Le dernier ajout bienvenu à leur maison fourni par la Croix-Rouge est une unité de climatisation – vitale alors que les températures atteignent 40 ° C.

Les conditions dans le centre de la Turquie sont nettement différentes des premières heures glaciales du 6 février, lorsqu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le pays et la Syrie voisine à 4h17 du matin.

Les blocs de la tour se sont déformés et se sont écrasés sur eux-mêmes.

Les maisons familiales ont été transformées en allumettes et en maçonnerie brisée, piégeant les familles «comme si elles étaient vivantes dans un cercueil».

Maman Selver se souvient vivement : « Nous avons senti notre maison trembler, puis il y a eu l’obscurité.

« Nous n’avons pas pu sortir parce que des meubles et des décombres bloquaient la porte, nous nous sommes donc allongés à côté du canapé pendant que les répliques se poursuivaient.

« Au bout d’une heure et demie, nous avons été secourus. »

Des milliers d’autres n’ont pas eu cette chance. Rien qu’en Turquie, plus de 50 000 personnes ont péri et 100 000 autres ont été blessées. Environ 345 000 maisons ont été détruites et quatre millions de bâtiments endommagés.

J’ai été témoin de la dévastation dans la ville natale de Selver, Pazarcik, et dans la capitale provinciale voisine, Kahramanmaraş, dans les jours qui ont suivi le séisme.

Une région célèbre pour ses fabriques de glaces et de vêtements, une grande partie de la zone urbaine a été rasée.

Des draps blancs ont été levés pour donner au défunt une certaine dignité alors que les membres de la famille en pleurs aidaient à sortir leurs proches des décombres.

Les équipes mortuaires et les cimetières ont été débordés.

Et les survivants sous le choc ont dormi dans leur voiture ou au bord de la route dans des abris de fortune alors que les températures chutaient jusqu’à -10°C. Alors que de puissantes répliques continuaient de se propager dans la région, les survivants priaient pour que le monde extérieur ne les ait pas oubliés.

Les équipes de la Croix-Rouge se sont rapidement rendues sur le terrain pour préparer des largages alimentaires d’urgence et des kits d’hygiène.

Émus par leur sort, vous, nos lecteurs au grand cœur du Sun, avez rapidement commencé à faire un don à notre appel de la Croix-Rouge pour le tremblement de terre.

Notre fonds – totalisant aujourd’hui un magnifique 1 854 174 £ – a rapidement aidé l’association caritative à soutenir les nécessiteux sur le terrain.

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a fourni 416 millions de repas chauds ainsi que des couvertures, des kits d’hygiène et des vêtements pour bébés.

Et 2 800 conteneurs – comme celui dans lequel vit maintenant la famille de Selver – ont été fournis comme nouvelles maisons temporaires.

Et les psychologues spécialisés de l’organisme de bienfaisance ont apporté du réconfort aux personnes endeuillées, sans abri et sans biens.

Mike Adamson, directeur général de la Croix-Rouge britannique, a déclaré: «Nos équipes étaient sur le terrain immédiatement et ont aidé 6,5 millions de personnes avec un abri, de la nourriture, de l’eau potable et un soutien psychologique.

«Nous sommes très reconnaissants aux lecteurs de Sun pour leur gentillesse et leurs dons, surtout lorsque les temps sont si durs.

« Votre générosité signifie que nous pouvons continuer à soutenir les familles qui ont tout perdu. »

Des travailleurs sur le site de bâtiments détruits à Kahramanmara fouillent les décombres après la dévastation de février Crédit : Peter Jordan

Selver Erpirti et son fils Talha dans une maison conteneur avec des bénévoles Crédit : fourni

L’ouvrier du bâtiment Emrah Konac a dû fuir sa maison familiale avec ses fils Sahin, à gauche, et Orhan, et sa fille Zeynep Crédit : Croix-Rouge britannique

Pourtant, une aide urgente est toujours nécessaire pour des milliers de personnes qui tentent encore de reconstruire des vies brisées.

S’exprimant dans sa maison conteneur, Selver a ajouté : « L’école de mes enfants a été détruite lors du tremblement de terre. Ils n’ont toujours pas repris les cours six mois plus tard.

« J’ai perdu mon emploi dans un magasin de vêtements, donc nous comptons toujours sur la charité. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que nous avons reçu, mais nous avons encore besoin d’aide.

Le chef de la délégation de la Croix-Rouge en Turquie, Ruben Cano, a déclaré que beaucoup « sont encore aux prises avec leurs besoins quotidiens, notamment pour payer la nourriture, le loyer et d’autres nécessités.

« Une vie normale est encore loin d’être atteinte. »

Un autre habitant de la ville de conteneurs de Pazarcik et recevant l’aide de la Croix-Rouge est Mehmet Ali.

Le bricoleur indépendant d’une vingtaine d’années a révélé : « Bien que la ville des conteneurs ne se sente pas exactement comme chez nous, elle nous accueille toujours en ces temps difficiles. Les choses vont tellement mieux maintenant qu’au début de l’année.

Il veut épouser sa fiancée l’année prochaine, mais dit : « Vous ne pouvez pas vous marier dans un conteneur, mais nos cœurs sont forts.

Chez elle, dans le conteneur de la province de Hatay, la survivante Zahide Celikyurek raconte comment les dons de la Croix-Rouge lui ont « apporté une grande joie ».

En pleurant, la maman dans la quarantaine a décrit sa famille comme «chanceuse» de recevoir le don en espèces pour la nourriture et les articles ménagers.

Le courage de Zahide et d’autres est inspirant dans un pays où les survivants étaient encore tirés vivants des décombres 12 jours après le tremblement de terre.

Des bébés ont été séparés de leur famille – leur identité inconnue – tandis que d’autres sont devenus orphelins.

Une de ces histoires, cependant, a eu une fin plus brillante.

Un enfant au visage sale tiré d’un immeuble effondré dans la province de Hatay après cinq jours – et présenté sur la première page de The Sun – aurait été orphelin.

Étant donné le nom de Gizem, qui signifie « mystère » en turc, on pensait que la famille de l’enfant de trois mois avait tous péri dans le tremblement de terre.

Mais des tests ADN ont prouvé que sa mère Yasemin Begdas était vivante et en convalescence à l’hôpital.

Après 54 jours, le couple a été réuni dans des scènes larmoyantes.

Le bébé – de son vrai nom Vetin – a perdu son père et ses deux frères et pourtant, maintenant, elle va se lancer dans la vie aux côtés de sa mère.

Le survivant Emrah Konac m’a raconté par téléphone comment la Croix-Rouge a donné une bouée de sauvetage à sa jeune famille.

L’ouvrier du bâtiment, 33 ans, de Gaziantep, dans le sud de la Turquie, est toujours hanté par la vague de destruction déclenchée par le séisme gigantesque.

Le père de cinq enfants a déclaré au Sun : « Nous étions tous profondément endormis à la maison lorsque les murs ont commencé à trembler. Mes enfants criaient pendant que nous courions dehors. La maison a été détruite avec toutes nos affaires à l’intérieur. Nous nous sommes juste sentis chanceux d’être en vie.

Dans un vent glacial et avec des températures bien en dessous de zéro, Emrah s’est blotti dans une tente sur un terrain vague avec sa femme Peyam, 31 ans, et les enfants Nurhan, 12 ans, Suna, 11 ans, Orhan, 10 ans, Sahin, 7 ans, et Zeynep, 3 ans.

Affamés et assoiffés, ils recevaient de la nourriture et de l’eau d’organisations caritatives, dont la Croix-Rouge.

Après une semaine dans la tente qui fuit, un membre de la famille leur a proposé un bâtiment délabré à utiliser comme maison temporaire à 440 miles au nord d’Ankara, la capitale turque.

La voix pleine d’émotion, Emrah a déclaré : « Nous avons conduit ma vieille voiture dans les montagnes et quand nous sommes arrivés à Ankara, nous n’avions rien. Le Croissant-Rouge nous a donné du blé, du sucre, du riz, de l’huile de cuisine et des bons pour acheter des vêtements et des couvertures. C’était une bouée de sauvetage.

« Nous vivons dans une cabane mais c’est mieux qu’une tente.

« Cela nous a permis de nous remettre sur pied.

Il avait ce message pour les lecteurs de Sun qui ont donné de l’argent à notre appel : « Merci beaucoup à tous ceux qui ont donné. Cela a été d’une telle aide.

Maintenant, le père travaille dans une usine de recyclage et, même si c’est souvent difficile, il est capable de nourrir sa famille.

Une histoire incroyable d’espoir et de résilience dans un pays qui a connu tant de souffrances.

Le bébé – de son vrai nom Vetin – a perdu son père et ses deux frères et pourtant, elle va maintenant se lancer dans la vie aux côtés de sa mère Crédit : Ministère turc de la famille et des services sociaux