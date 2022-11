Nos maisons deviennent constamment roses – c’est un cauchemar vivant

Les RÉSIDENTS qui vivent à côté d’une aciérie disent que leurs maisons deviennent constamment roses – et c’est un cauchemar vivant.

Les habitants vivent dans une ville balnéaire du Pays de Galles et affirment avoir des problèmes avec la poussière rose qui recouvre leurs maisons – et tout ce qui se trouve sur leur propriété – depuis des années.

Ils disent que c’est parce qu’ils vivent à l’ombre d’une aciérie massive.

Certains se sont même inquiétés pour la santé de leur famille – et de leurs animaux de compagnie – et pointent du doigt l’usine.

Donna Ruddock vit à Port Talbot depuis cinq ans et s’occupe de la poussière rose depuis qu’elle a déménagé près de Tata Steel.

La mère a déclaré à Wales Online : “Il y a de la poussière rouge partout, tout le temps. C’est sur la voiture, la caravane, sur ma maison.

“Vous ne pouvez rien laisser sur la ligne – vous devriez le laver à nouveau.

“L’été, nous devions vider et remplir la pataugeoire de mon fils tous les jours car la poussière rouge se répandait partout.

“Nous ne pouvons pas laisser les meubles de patio dehors, ils seraient couverts.”

Donna a déclaré que sa caravane blanche était maintenant tachée de rouge brûlé et que, semaine après semaine, sa porte d’entrée, son perron et les fenêtres et les appuis de fenêtre étaient recouverts de monticules de poussière colorée.

Elle est également préoccupée par la santé de ses enfants et affirme que la poussière a eu un impact sur l’asthme de son enfant de cinq ans.

Donna a déclaré: “Mon petit garçon tousse toujours, surtout la nuit. Nous venons d’être partis dans le Yorkshire pendant deux semaines et il n’a pas du tout toussé là-bas – mais quand nous sommes rentrés à la maison, il a recommencé.

“Cela doit être lié à l’aciérie.”

Elle affirme que “rien n’a été fait” pour résoudre le problème de la poussière, mais Tata affirme qu’au cours des trois dernières années, elle a dépensé 22 millions de livres sterling pour des programmes d’amélioration de l’environnement sur le site.

Donna a également affirmé que l’entreprise “s’en fichait”, mais Tata dit qu’elle exploite une ligne d’assistance communautaire indépendante 24h/24 et 7j/7 pour tous les résidents locaux qui souhaitent signaler une préoccupation.

“POUSSIERE PARTOUT”

Et la famille de Donna n’est pas la seule à être touchée par la poussière – presque toutes les personnes approchées par Wales Online avaient une opinion sur la pollution et la poussière peu attrayante.

Non seulement il n’a pas l’air attrayant, mais il est difficile et long à nettoyer.

Certains voisins ont même peint leurs rebords de fenêtres et leurs clôtures de différentes couleurs pour que la poussière soit moins visible.

Un homme qui vit dans la même maison depuis 30 ans, qui ne porte que le nom de M. Tennant, a déclaré que la poussière semble s’aggraver lorsqu’il pleut.

Il a déclaré: “Récemment, nous avons eu une averse et cela a juste apporté des tonnes de poussière rouge partout – c’était partout sur ma voiture.

“Et ça ne sert à rien d’avoir des rebords de fenêtre blancs, vous remarquerez que la plupart d’entre nous ont des couleurs plus foncées.”

“J’avais un étang dans mon jardin, il scintillait [with dust and debris].

“Ce n’était pas trop mal, mais un après-midi, j’étais assis dehors avec une tasse de café et j’ai vu que le café brillait [from debris and red dust that had fallen] – Je n’allais pas l’avoir alors.”

‘C’EST DÉCONTRACTÉ’

Un autre habitant, Ryan Sherdel, 29 ans, a déclaré que l’aciérie avait “massivement” affecté sa vie quotidienne et celle de son partenaire.

Il a dit: “Je pense que c’est pire en été, on le remarque plus alors. C’est partout dans la voiture, les fenêtres, le jardin.

“J’ai probablement dépensé environ 100 £ pour protéger la voiture de la poussière et de la saleté.

“J’aime être à l’extérieur pendant les mois d’été. Mais c’est difficile d’être à l’extérieur – c’est rebutant et vous devez nettoyer les meubles de jardin chaque fois que vous voulez vous asseoir.

“Pendant Covid, nous étions à la maison, donc je voulais m’asseoir dans le jardin car vous ne pouviez aller nulle part, mais tout était marron.”

Il a ajouté que la poussière pouvait souvent sentir ou sentir “le soufre”.

Un autre habitant, Jean Dampier, a affirmé que la poussière avait causé des problèmes de santé à son chien bien-aimé.

Jean a dit: “Il y a de la poussière partout. Nous avons déménagé ici en juillet dernier et mon chien tousse depuis.

“Il tousse et il a une toux après – c’est la poussière rouge et blanche.”

Elle a ajouté: “J’ai peint tous les murs du jardin en noir pour que vous ne puissiez pas voir la poussière autant – mais vous le pourriez quand un nuage de poussière arrive.”

Un habitant, David Thomas, a même déclaré que Tata Steel devrait être condamné à une amende pour la poussière rouge et l’argent donné aux habitants ou déduit de leurs factures de taxes municipales.

« TRÈS ENGAGÉ »

Natural Resources Wales (NRW) est l’organisation qui tient l’aciérie responsable de son impact sur l’environnement.

Caroline Drayton, responsable des opérations de NRW, a déclaré à Wales Online: “En tant que régulateurs de l’industrie au Pays de Galles, il est de notre devoir de nous assurer qu’ils respectent les normes d’émission définies par la loi afin de réduire l’impact de leurs opérations sur l’environnement et les populations locales.

“Nous continuons de réglementer Tata Steel par le biais de son permis environnemental pour contrôler les émissions de l’aciérie, y compris les rejets de poussière, et pour conduire de nouvelles améliorations environnementales.”

S’adressant à Wales Online, un porte-parole de Tata Steel a déclaré: “Nous sommes très attachés à la poursuite des investissements dans notre site de Port Talbot afin de réduire notre impact sur le climat et l’environnement local, et cela reste l’une de nos principales priorités.

“Au cours des trois dernières années, nous avons dépensé 22 millions de livres sterling pour des programmes d’amélioration de l’environnement à Port Talbot, qui comprennent entre autres des systèmes améliorés de suppression de la poussière et d’extraction des fumées dans nos opérations de matières premières, de hauts fourneaux et d’aciéries.

“Nous avons également investi dans des systèmes améliorés de surveillance des PM10 (matières particulaires dans l’air en dessous d’une certaine taille) et de la poussière, qui permettent des actions correctives et préventives lorsque nous rencontrons des périodes d’instabilité opérationnelle telles que celles que nous avons connues récemment aux hauts fourneaux.

“Nous apprécions notre relation solide avec NRW qui garantit non seulement que nous opérons dans les limites légales fixées pour notre industrie, mais aussi que nous agissons rapidement et avec fermeté en cas d’incident.”

