Nos lois sur les gilets de sauvetage sont archaïques et doivent être révisées

Il existe différents types de VFI sur le marché. Ici, Jeff Piercey de Port Rexton porte ce que beaucoup de gens considèrent comme un gilet de sauvetage « normal ». (Soumis par Gord Follett)

Cette chronique est une opinion de Gord Follett, ancien rédacteur en chef du Newfoundland Sportsman. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBCveuillez consulter le FAQ.

Je l’ai fait.

Plusieurs fois, en fait, et aussi récemment qu’en août 2021.

Seulement deux fois en huit jours ce mois-là, attention, mais je suis toujours coupable.

Et oui, j’ai de la chance d’être en vie aujourd’hui.

Si le porter avait été la loi, je ne l’aurais pas fait. Mais ce n’est pas le cas. Alors je l’ai fait. Et je ne peux pas garantir que cela ne se reproduira plus jamais.

Je parle, bien sûr, du port — ou du non-port — d’un gilet de sauvetage ou d’un vêtement de flottaison individuel (VFI) dans une embarcation.

Il est tout simplement ridicule qu’en 2022, le port d’un gilet de sauvetage ne soit toujours pas obligatoire.

Selon Transports Canada, “ vous êtes tenu par la loi avoir un gilet de sauvetage ou un VFI à bord pour chaque personne à bord d’une embarcation. »

C’est la règle. Tu n’as pas à usure ce.

Ce n’est pas qu’un coussin

C’est merveilleux comme coussin pour protéger vos fesses lors d’une balade cahoteuse, donc si vous, votre partenaire et deux enfants préadolescents vous contentez d’eux sur le siège ou le plancher du bateau, vous êtes prêt à partir. Pas de problème.

Si ces officiers dans un Zodiac rapide vous font signe de descendre et vérifient les gilets de sauvetage, pointez simplement ces choses bleues et jaunes empilées à l’avant.

Gord Follett porte un petit VFI lorsqu’il pêche la truite à Park Lake au Labrador. (Soumis par Gord Follett)

Pas de soucis. Pas de pénalités ni d’amendes. Libre à vous de poursuivre votre petit bonhomme de chemin.

Ça a du sens pour l’un d’entre vous là-bas ?

Ce n’est certainement pas le cas pour moi, et ce n’est pas le cas depuis 20 ans que j’ai posé la question, littéralement des dizaines de fois, et à des personnes dont je m’attendais à pouvoir me fournir une réponse sensée.

Pourquoi, alors, n’est-il pas obligatoire pour les gens de porter un gilet de sauvetage ? Je n’ai pas encore reçu de réponse susceptible de satisfaire ma curiosité.

Nous devons porter un casque lorsque nous conduisons notre quad, sinon nous encourons une lourde amende, et de nos jours, nous devons même porter un casque lorsque nous conduisons un côte à côte.

Poings blancs sur le chemin du retour

Mais nous ne sommes pas obligés d’enfiler un gilet de sauvetage lorsque nous naviguons sur le puissant océan Atlantique, l’immense Grand Lac ou n’importe quel étang, d’ailleurs, où les changements de direction et de vitesse du vent peuvent se produire en quelques secondes et transformer ce plan d’eau relativement calme dans un retour au camp agité et difficile.

J’ai été là – jointures blanches sur les baleines à canon et tout – en priant pour que lorsque je suis sorti de mon allée trois jours plus tôt, ce ne soit pas la dernière fois que je saluais et envoyais des baisers à ma famille.

Donc, là encore, je demande à tout gouvernement ou responsable de la sécurité de bien vouloir nous donner une réponse à quelques questions vitales. Premièrement, pourquoi n’est-il pas obligatoire de porter un gilet de sauvetage ou un VFI dans une embarcation? Deuxièmement, y a-t-il eu des discussions ou un calendrier fixé quant au moment où une législation sera/pourrait être introduite pour rendre illégal et punissable par la loi le fait de voyager dans un bateau sans porter de gilet de sauvetage ou de VFI ? Enfin, quel est le hold-up ?

J’avais initialement le mot “potentiellement” dans le paragraphe ci-dessus, juste entre “répondre à quelques-uns” et “questions vitales”.

Je l’ai supprimé car il n’y a pas de “peut-être” ou de “potentiel” impliqué ici.

Le défunt ami de Gord Follett, Jim Mansfield, porte une combinaison de gilet de pêche et de gilet de sauvetage gonflable sur la rivière Exploits. (Soumis par Gord Follett)

C’est un fait que des centaines de personnes à travers le Canada sera noyés cet été parce qu’ils ne portaient pas de gilet de sauvetage.

Chaque année, plus de 500 personnes se noient à travers le pays, dont 166, en moyenne, liées à la navigation de plaisance. La Croix-Rouge canadienne affirme que « le port d’un gilet de sauvetage pourrait éliminer jusqu’à 90 % de toutes les noyades liées à la navigation de plaisance ».

Les statistiques sur dix ans de la Société de sauvetage de Terre-Neuve-et-Labrador montrent que le nombre de décès par noyade varie d’un maximum de 36 en 2009 à un minimum de 10 en 2018.

Un énorme 93% d’entre eux étaient des hommes, 39% se produisant dans l’océan et 38% dans les étangs et les lacs.

L’un des nombreux chapeaux portés par l’amateur de plein air et activiste local Barry Fordham est vice-président des relations publiques de la section provinciale de la Société de sauvetage. J’ai récemment demandé s’il estimait que le port obligatoire des gilets de sauvetage était attendu depuis longtemps et pourquoi une telle loi n’est toujours pas en vigueur.

“Je suis tout à fait d’accord qu’il devrait être obligatoire de porter un gilet de sauvetage sur n’importe quel type d’embarcation”, a-t-il déclaré. “C’est bien trop tard. Il a été prouvé que les gilets de sauvetage sauvent des vies.”

Quant à savoir pourquoi il n’y a pas de loi, il a déclaré: “Je n’ai aucune preuve, mais à mon avis, une grande raison pour laquelle ce n’est toujours pas une loi est qu’il n’y a pas eu d’effort de lobbying assez important et concentré. N’est-ce pas? Peu importe le niveau de gouvernement ou la cause ; ils ne feront rien à moins d’y être forcés. »

Fordham a envoyé des courriels et des lettres à la Garde côtière canadienne et à Transports Canada à ce sujet dans le passé, mais n’a pas reçu de réponse.

Si j’étais un politicien cherchant à défendre une cause aujourd’hui, celle-ci serait en haut de ma liste. Oh, les points brownie que je pourrais collecter.

