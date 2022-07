Nos Lionnes conquérantes ont déchiré le scénario “si proche et pourtant si loin” qui a tourmenté le football anglais pendant 56 ans

Les héros de Kelly

TOUT LE MONDE semble connaître le score. Mais nous n’avons jamais vu cela auparavant.

En remportant leur premier trophée majeur lors de la palpitante finale de l’Euro hier soir à Wembley, nos Lionnes conquérantes n’ont pas seulement déchiré le scénario “si proche et pourtant si loin” qui tourmente le football anglais depuis 56 ans.

Les Lionnes ont déchiré le scénario “si proche et pourtant si loin” et ont remporté leur premier trophée majeur Crédit : EPA

Ils ont également couronné un tournoi qui a changé la donne pour le football féminin dans ce pays.

Si vous aviez prédit il y a quelques années à peine que nos Lionnes seraient en mesure d’établir une foule record pour n’importe quel match de l’Euro – masculin ou féminin – de 87 192, vous auriez probablement été ri de la ville.

Et même les anciens cyniques ont été emportés par la qualité du football affiché maintenant que l’équipe est des pros à plein temps.

En ce qui concerne la finale elle-même, les cicatrices des défaites précédentes contre l’Allemagne pour les Lionnes et les Trois Lions signifiaient que la nuit dernière ne serait jamais moins qu’énervante.

Même après que l’opposition ait perdu son attaquant vedette sur blessure lors de l’échauffement, même après que le lob chic d’Ella Toone ait donné l’avantage à l’Angleterre, les millions de spectateurs craignaient que les pénalités redoutées soient inévitables, surtout après l’égalisation de l’Allemagne.

Heureusement, nos vedettes intrépides et leur entraîneur néerlandais Sarina Wiegman ont plutôt mieux tenu leur sang-froid.

Quant au moment où la supersub Chloe Kelly a fêté sauvagement son but tardif de briser le cœur des Allemands et d’inspirer une nouvelle génération de joueurs, il n’y a qu’un seul mot pour le décrire.

Wunderbar !

Terreur vivante

NOUS EN AVONS TOUS marre d’entendre l’expression «crise du coût de la vie» mais, qu’on le veuille ou non, la réalité se rapproche de plus en plus, comme un zombie de film d’horreur.

Ceux dont les hypothèques à taux fixe ont récemment pris fin, ou dont les tarifs de l’énergie explosent, ont déjà senti la première main moite sur leur cou.

Avec le plafond des prix de l’énergie qui devrait augmenter d’ENCORE 78 % en octobre et l’inflation mordante, plus de la moitié de la population s’attend désormais à des émeutes cet hiver.

Il reste plus d’un mois d’une bataille de plus en plus acharnée pour devenir Premier ministre, mais Liz Truss et Rishi Sunak doivent se rappeler qu’ils partagent l’objectif final de freiner l’inflation, de stimuler la croissance et de réduire les impôts.

C’est juste l’ordre sur lequel ils ne sont pas d’accord.

Celui qui gagne doit espérer qu’un public désespéré pourra patienter assez longtemps pour renforcer le programme de soutien.

Farces spéciales

LES SAS sont réputés pour être formés pour naviguer sur n’importe quel terrain afin de mener à bien leur mission.

Cela en dit long sur le chaos total des grèves ferroviaires de cet été que même nos héros intrépides ont été contraints de retarder la célébration du 75e anniversaire.

Si l’auteur du SAS, Andy McNab, est poussé à transformer le dernier combat des vétérans en roman, nous avons le titre trié pour lui :

Bravo Tube Zéro.