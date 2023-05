« Nos libertés ne sont pas gratuites » – Shaw Local

DeKALB – Dawn Harper pense que les gens ne devraient pas traiter le Memorial Day comme un jour férié unique pour rendre hommage aux anciens combattants.

La fête fédérale de lundi a marqué une occasion solennelle pour de nombreuses personnes se déplaçant dans la ville et dans les environs. Des foules se sont rassemblées dans le centre-ville de DeKalb et dans d’autres villes et cantons du comté de DeKalb pour rendre hommage aux militaires et aux femmes qui ont fait le sacrifice ultime pour leur pays.

« Nous sommes un pays incroyable avec nos libertés », a déclaré Harper. «Nous le prenons trop pour acquis. C’est un jour important.

Il y avait de nombreuses façons d’observer le Memorial Day dans le comté de DeKalb, du petit-déjeuner du Mayoral Memorial Day à DeKalb et de la cérémonie du Soldiers and Sailors Clock Memorial Day au centre-ville de DeKalb, au défilé du Sycamore Memorial Day et à la cérémonie du Maple Park Memorial Day.

Un membre de l’American Legion Post 99 se dirige vers l’est sur Elm Street le lundi 29 mai 2023, lors du défilé du Sycamore Memorial Day. (Mark Busch – [email protected])

Les événements annuels du Memorial Day ont également marqué le début officieux de l’été pour les résidents de la région de DeKalb.

À DeKalb, des foules ont bordé les rues depuis l’intersection des rues North Third et Locust pour le défilé annuel du Memorial Day, qui a débuté à 9 heures du matin.

Le cortège comprenait des participants du DeKalb High School Marching Barbs, de la Huntley and Clinton Rosette Marching Band, des louveteaux et des scouts du district de Potawatomi, du Three Fires Council, d’autres groupes communautaires et d’organisations locales d’anciens combattants.

La fanfare du lycée DeKalb joue le lundi 29 mai 2023 lors du défilé du DeKalb Memorial Day. (Mark Busch – [email protected])

Harper et son mari, Jeb, faisaient leur chemin le long de First Street pour trouver un endroit pour regarder le défilé.

Harper a déclaré qu’elle se sentait obligée de poursuivre la tradition de sortir pour les événements du Memorial Day de la ville. Elle a dit que la ville fait un travail admirable pour honorer les anciens combattants de la communauté.

« Ils ont les drapeaux qu’ils déploient chaque année et soutiennent l’horloge », a déclaré Harper. « Je pense qu’il y a beaucoup de choses que la ville a faites. »

Kendra Moore, de DeKalb, discutait avec sa famille en attendant que le cortège se déplace. Elle a dit qu’elle se sentait obligée d’utiliser le Memorial Day comme un moment d’enseignement pour ses enfants, Jackson et Isla.

Moore a déclaré qu’elle pensait qu’il était crucial que ses enfants comprennent « l’importance de se souvenir et de respecter les personnes qui se sont battues et sont mortes pour les libertés que nous avons » d’une manière adaptée à leur âge.

« Nos libertés ne sont pas gratuites », a déclaré Moore.

Karig McCarthy, de DeKalb, se tenait aux côtés de son mari, Brian, pendant la procession à la fin.

Elle a dit qu’elle espérait que les gens « se souviennent simplement que des gens ont perdu la vie » en luttant pour leur liberté.

Karig McCarthy a déclaré que sa partie préférée du défilé du Memorial Day est facile à identifier.

« J’aime les fanfares », a déclaré Karig. « C’était mignon. C’était comme les collégiens. C’était gentil.

Brian McCarthy a déclaré qu’une attraction différente pendant le défilé avait attiré son attention.

« Je suis presque sûr qu’ils étaient tous des vétérans au début sur les Harley, sur les motos », a déclaré Brian.

Le scout louveteau Calvin McCarthy, (au centre) de DeKalb, ainsi que ses collègues scouts se préparent à marcher le lundi 29 mai 2023, lors du défilé du DeKalb Memorial Day. (Mark Busch – [email protected])

La foule s’est répandue sur la pelouse de la maison Ellwood après le défilé du centre-ville de DeKalb pour rendre hommage aux morts. L’ancien maire de DeKalb, Jerry Smith, également vétéran de l’armée américaine, a prononcé un discours liminaire lors de la cérémonie.

« Ma propre carrière militaire, au cours de laquelle j’ai passé la majeure partie de mon temps en Allemagne à faire du service de diffusion, n’a sans aucun doute pas été aussi effrayante que beaucoup l’ont vécu », a déclaré Smith. « Alors que je profite de mon groupe de café du mardi matin au Lincoln Inn, je me rappelle à quel point l’expérience coréenne a dû être lorsque je discute avec Cliff Seldal… ou à quel point ceux qui servent au Vietnam devaient être vigilants, comme mon bon ami Tom Weber . Des vieux qui apprécient le café aujourd’hui… et qui ont la chance de faire partie de ceux qui ont servi leur pays à l’étranger.

Les personnes rassemblées ont rendu hommage à chaque branche de l’armée américaine et ont invité les anciens combattants locaux à se lever et à être reconnus.

Le maire Cohen Barnes, qui a servi dans l’armée américaine, a émis des mots de remerciement pour le service et le sacrifice des anciens combattants.

« Cela me réchauffe le cœur que nous soyons tous sortis aujourd’hui pour commémorer la mémoire de ceux qui sont tombés au service de notre pays », a déclaré Barnes. «Pour la possibilité de ressortir par une belle journée comme celle-ci pour se rassembler et profiter des libertés que nous avons tous, et pour vous tous de sortir aujourd’hui et de prendre ce moment, de faire une pause et de commencer votre journée avant tout le plaisir, la famille et les activités arrivent, cela en dit long… sur vous. Cela en dit long sur ceux d’entre nous à DeKalb. Cela en dit long sur notre grande nation.