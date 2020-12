Le premier Manchester Derby de la saison est presque à nos portes et, comme toujours, les enjeux ne pourraient pas être beaucoup plus élevés pour United et City.

Après que son équipe ait été éliminée du milieu de semaine de la Ligue des champions, la pression monte à nouveau sur le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer.

Certains ont suggéré qu’une défaite samedi pourrait être la goutte d’eau finale, et Ed Woodward et Mauricio Pochettino suivront sans aucun doute les débats avec intérêt.

City, quant à lui, a remporté quatre de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, et Pep Guardiola espère maintenir l’élan alors qu’ils cherchent à poursuivre leur ascension.

Alors, qui sortira vainqueur à Old Trafford?

Voici ce que pensent nos journalistes …

La défaite de mardi face au RB Leipzig a montré que United ne peut tout simplement pas continuer à démarrer lentement et s’attendre à tirer quelque chose des matchs contre une opposition de qualité.

Ils ont été terribles dans la première moitié de chacun de leurs trois derniers matches, et une performance similaire contre une ville en rapide amélioration les laisserait avec une autre montagne impossible à gravir.