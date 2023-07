Nos joueurs de hockey junior ont besoin d’une meilleure exposition et de compétitions de qualité : Dilip Tirkey, président de HI

Il y a un changement notable dans la voix de la légende du hockey Dilip Tirkey alors qu’il se met à expliquer les trucs en laiton de son ambitieux projet favori : Grassroots Development Program. Le ton devient un peu plus fort et la passion dans sa voix devient assez apparente.

Après être devenu le tout premier joueur à être élu président de Hockey India l’année dernière, Tirkey, entre autres tâches, s’est consacré à dénicher de nouveaux talents à travers le pays à travers lequel il rêve de créer un large, bassin diversifié qui servira de ligne d’approvisionnement sans fin aux équipes masculines et féminines seniors.

Ayant joué et s’épanouissant à une époque où les équipes de hockey indiennes devaient également se battre avec des obstacles financiers et infrastructurels, c’est la détermination et l’amour du jeu qui ont aidé Tirkey à enregistrer plus de 400 apparitions au niveau international.

Et un homme avec une telle expérience sait dans quel domaine il faut s’occuper le plus. D’où sa volonté de développer une culture de hockey florissante au niveau national pour jeter des bases solides qui se traduiront éventuellement par du succès au niveau international.

« Pour développer n’importe quel sport, le travail doit commencer au niveau local et pour le hockey, c’est très important », a déclaré Tirkey. Actualités18 Sports lors du Trophée des Champions d’Asie dans la capitale nationale jeudi.

Dans le cadre de ses plans, HI a organisé ses tout premiers championnats de zone juniors masculins et féminins plus tôt cette année du 19 au 26 mars. Au total, 23 équipes masculines et 24 équipes féminines réparties dans les zones Nord, Sud, Est et Ouest ont participé à 137 allumettes.

« Nos joueurs juniors sub-juniors ont besoin d’une meilleure exposition, de compétitions de qualité, et nous devons donner une forme appropriée à leur programme d’entraînement. Nous devons créer un groupe central. Nous aurons une équipe sub-juniors U-17, (nous voulons) les responsabiliser, les motiver. C’est pourquoi c’est (le développement de la base) important », a déclaré Tirkey, qui a reçu le prix Padma Shri en 2004.

Une autre raison derrière la création d’une structure nationale solide est d’aider les joueurs de hockey à avoir un sentiment d’accomplissement et, plus important encore, des emplois.

« Tous les joueurs ne pourront pas jouer pour l’Inde. Nous voulons créer des zones fortes pour qu’un joueur puisse dire qu’il représente une certaine zone. À partir de ces zones, nous créerons un groupe central au niveau U-17, U-19. Ils feront donc tous partie d’un processus. Nous aurons créé un groupe solide au niveau junior lui-même », a déclaré Tirkey.

Les résultats ne seront cependant pas visibles du jour au lendemain et Tirkey est prêt pour le long terme.

« En ce moment, nous avons des championnats inter-zones – des académies y participent également. Nous avons divisé les académies en deux pools. Ils s’affronteront et à partir de là, nous choisirons les meilleurs joueurs pour notre groupe de base. Cela prendra du temps; cela peut prendre deux ans pour achever un cadre », a-t-il dit.