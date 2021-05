«  Nos informations étaient meilleures  »: Tsahal se vante d’avoir tué les principaux espions du Hamas, alors que des frappes de représailles sont imputées à la mort d’une femme arabe et d’une fille de 7 ans

L’armée israélienne s’est vantée des assassinats ciblés dans un tweet tôt mercredi matin, qu’elle a dit avoir mené aux côtés du service de sécurité intérieure israélien, l’ISA, communément connu sous le nom de Shin Bet.

«Nos avions de combat, avec l’ISA, ont neutralisé des personnalités clés du renseignement du Hamas: Hassan Kaogi, chef du département de sécurité du renseignement militaire du Hamas et son adjoint Wail Issa, chef du département du contre-espionnage du renseignement militaire,» l’armée a tweeté en anglais.

On dirait que nos informations étaient meilleures.

Plus tôt mercredi matin, Tsahal a partagé métrage d’une frappe aérienne précédente, qui, selon elle, a frappé un Hamas «Quartier général du renseignement» et « centre d’information. » Cependant, on ne sait pas si les deux membres ont été tués lors de cette frappe.

Le bombardement de Gaza intervient au milieu de deux jours de combats intenses, avec des rafales de roquettes lancées sur le territoire israélien et plus d’une centaine de frappes par des avions de combat israéliens dans l’enclave palestinienne bloquée, infligeant des dommages importants à plusieurs grandes structures. Au moins 35 Palestiniens, dont 12 enfants, auraient été tués dans l’attentat, tandis que cinq personnes seraient mortes dans des attaques à la roquette du Hamas.

Un barrage de roquettes sur la ville israélienne de Lod, dont la population est d’environ un tiers arabe, a fait deux morts arabes israéliens plus tôt mercredi soir, selon le maire Yair Revivo, qui a attribué la mort au Hamas. «Les missiles ne font pas la différence entre les Juifs et les Arabes.» Les victimes comprenaient une femme dans la quarantaine retrouvée morte sur les lieux et une fillette de 7 ans, qui a ensuite succombé à ses blessures dans un hôpital, ont rapporté les médias locaux.

Un épisode majeur d’émeutes et de troubles a éclaté parmi les résidents arabes de Lod tout au long de mardi soir, alors que la colère suscitée par les expulsions prévues de Palestiniens à Jérusalem-Est occupée s’est transformée en violence. Après que les autorités locales aient demandé l’aide du gouvernement national, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déployé des forces de sécurité supplémentaires dans la ville, promettant de « rétablir l’ordre. »

