Nos histoires préférées de 2022

Eileen Guo

Journaliste principal, enquêtes

MIKE BELLEME

Histoire: Que se passe-t-il lorsque vous donnez votre corps à la science ?

Raison: Parfois, les meilleures histoires répondent à des questions que vous ne saviez même pas que vous aviez, et l’histoire magnifiquement écrite d’Abby sur les fermes corporelles en est un parfait exemple. Il traite d’un sujet dont nous ne parlons pas assez – la mort et, plus précisément, nos cadavres – avec un mélange vraiment difficile à équilibrer de curiosité, de compassion et d’une grande attention aux détails. C’était un tel plaisir à lire, et si vous l’avez manqué la première fois, je le recommande vivement maintenant !

Abby Ivoire-Ganja

Rédacteur en chef de l’engagement

KEVIN FRAYER/GETTY IMAGES

Histoire: Qui est responsable du changement climatique ? Trois tableaux expliquent.

Raison: J’ai tellement appris des rapports stellaires sur le climat de Casey Crownhart cette année, mais je pense que cet article sur qui est responsable du changement climatique restera avec moi bien après 2022. Elle fait un travail tellement incroyable en contextualisant les gros, gros problèmes qui nous attendent, et dans ce cas derrière nous, sans que cela se sente complètement catastrophique. (Sa newsletter The Spark est toujours une bonne lecture, aussi.)

Tate Ryan Mosley

Journaliste principal, politique technologique

MONDIAL

Histoire: Tromperie, travailleurs exploités et dons en espèces : comment Worldcoin a recruté son premier demi-million d’utilisateurs de test

Raison: L’une de mes histoires préférées cette année a été l’enquête Worldcoin menée par Eileen et Adi. Les reportages sur cette histoire étaient si substantiels et ont examiné de près les pratiques d’extraction de données prédatrices dont tant d’entreprises sont coupables. J’ai vraiment apprécié la portée véritablement mondiale de cette histoire et l’examen par les auteurs de la façon dont l’enthousiasme cryptographique altruiste de l’entreprise se compare à la réalité pénible de sa mise en œuvre.