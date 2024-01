Nos histoires de divertissement préférées de janvier 2024

La nouvelle année a commencé en beauté avec le rédacteur émérite du Daily Wire Ben Shapiro et le rappeur Tom MacDonald qui ont fait exploser l’industrie musicale après avoir atteint la tête des charts avec leur collaboration rap “Faits» aux nouvelles sur le film apocalyptique « Homestead » sortant du studio derrière « Sound of Freedom », et plus encore.

Shapiro s’est récemment associé au lutteur canadien devenu rappeur dans un morceau qui s’attaque à la folie des choses dans notre culture comme l’identité de genre et le financement de la police, comme auparavant. signalé.

“En tant que passionné de rap de longue date, devenir rappeur était la prochaine étape naturelle de ma trajectoire de carrière”, a déclaré Shapiro dans un communiqué de presse de MacDonald. “Alors, quand Tom m’a demandé si je voulais collaborer sur une chanson, j’ai sauté sur l’occasion.”

“C’est le moment pour lequel j’ai passé 20 ans de formation en violon classique à me préparer”, a-t-il ajouté. “Pour ceux qui n’apprécient pas mon style artistique, tout ce que je peux dire, c’est qu’ils n’appréciaient pas non plus Bach à son époque.”

MacDonald a déclaré après avoir publié « Facts » : « J’aime faire des choses que personne d’autre ne peut faire. Tout le monde ne peut pas mettre Ben Shapiro sur une piste. Pour quelqu’un qui n’avait jamais enregistré de chanson de rap auparavant, il est entré en studio et a réussi. Nous avons tous les deux critiqué le statu quo du hip-hop, donc c’était logique. Il y a une bonne intention au cœur des « Faits ». Il y a de la lumière.

Le clip est sorti vendredi matin et à midi, “Facts” faisait la une des journaux, non seulement parce qu’il était en tête du classement hip-hop/rap, battant Nicki Minaj et Megan Thee Stallion, mais aussi en remportant le meilleur prix. chanson numéro un dans le pays sur le classement iTunes.

Minaj a même entendu parler de la partition de Shapiro dans le palmarès rap et global d’iTunes et a félicité l’animateur de « The Ben Shapiro Show ».

Et les réactions au clip auraient pu être encore meilleures que le morceau lui-même, avec Daily Wire Michael Knowles étant en tête de cette liste. Peu de temps après la sortie de « Facts », Knowles a publié sa réaction aveugle au clip en partageant qu’il ignorait totalement que la vidéo se produisait, demandant si « c’est réel » ou si l’IA (intelligence artificielle).

“Propriété”

Plus tôt ce mois-ci, le studio derrière le hit de l’été “Sound of Freedom” et la populaire série télévisée religieuse “The Chosen” a publié une incroyable bande-annonce pour son film apocalyptique “Propriété» qui deviendra plus tard une série télévisée.

Le drame de survie familiale post-apocalyptique de Ange Studios est basé sur la série de livres à succès ‘Automne noir‘, de Jeff Kirkham et Jason Ross.

«Une série d’attaques et d’effondrements pousse le béret vert en difficulté Jeff Kirkham à accepter le poste de chef de la sécurité d’un riche préparateur de la fin du monde, Jason Ross. Ross a construit un complexe de permaculture élaboré pour les amis et la famille », une description du film lire. “Alors que le tissu américain s’effondre, quelques dizaines de familles se précipitent vers ‘The Homestead’ dans un ultime effort pour survivre.”

“Ils découvrent rapidement que les plans élaborés de Ross ne les protégeront pas”, ajoute la description. « À l’extérieur des portes, des voisins désespérés, des criminels et des rivaux opportunistes considèrent les ressources de The Homestead comme un trésor. À l’intérieur, la communauté se divise en factions : militaires contre civils, compatissants contre pratiques, spirituels contre rationnels. Ces groupes s’affrontent à propos de chaque décès, de chaque exigence de survie et des étranges prophéties de la fille adoptive de Jeff.

« Finalement, les doux rythmes de la terre imprègnent tout le monde et un esprit d’unité commence à envahir la communauté », poursuit-il. “Alors qu’ils cultivent les plantes, les animaux et le sol, et alors qu’ils font face à une destruction imminente, leurs querelles modernes cèdent la place à des vérités anciennes et oubliées.”

La bande annonce bande-annonce a donné aux téléspectateurs un aperçu de ce à quoi ils pouvaient s’attendre, avec une voix off vers la fin du clip déclarant : « Tout le monde veut savoir comment le monde s’est terminé… C’est l’histoire de la façon dont il a recommencé. »

Acteur Jesse Hutchqui incarne Evan Lee, un « ex-Béret vert, qui fait partie des principaux services de sécurité amenés à protéger une ferme de 300 acres », a récemment partagé un peu plus d’informations sur les réseaux sociaux à propos du film et de la formation pour le rôle.

“Le film avance vite”, a écrit Hutch sous son message. « Chaque opportunité que j’ai eue a été créée par une équipe fantastique qui se souciait de l’histoire. Nous nous sommes entraînés le week-end avec les Actual Green Berets et les Marines.

“Je consulte au téléphone des militaires en service actif”, a-t-il ajouté. « Je m’entraîne physiquement 6 jours par semaine. Nous avons une équipe de rédaction formidable. Je ne peux pas vivre 30 ans de service dans un seul long métrage… mais tu as raison, je vais tenter le coup. Celui-ci sortira cette année en 2024. L’équipe et les acteurs sont des gens fantastiques. Garde tes yeux ouverts.”

Les Golden Globes

Le 81e Golden Globes a eu lieu plus tôt ce mois-ci et le public d’élite présent dans la salle et ceux qui regardaient à la maison ont clairement indiqué qu’ils voulaient que le comédien Ricky Gervais revienne en tant qu’animateur, compte tenu des réponses à la blague pédophile du comédien Jim Gaffigan lors de la remise des prix annuelle.

Lors du spectacle de 2024, Gaffigan est monté sur scène en tant que présentateur et a reçu plus d’acclamations et d’applaudissements pour ses blagues que le comédien choisi pour animer le spectacle de 2024, Jo Koy, dont la performance a été largement critiquée par tous.

“C’est tellement excitant pour moi”, a déclaré le Acteur/comédien de 57 ans » a déclaré en tant que présentateur lors de la cérémonie annuelle de la toute première meilleure performance de stand-up comique à la télévision. « Les Golden Globes – je n’arrive même pas à croire que je suis dans l’industrie du divertissement. Je ne peux pas.”

“Vous savez, c’est tellement improbable”, a-t-il ajouté. «Je viens d’une petite ville de l’Indiana. Je ne suis pas pédophile. Je ne sais pas si c’est une nouvelle catégorie ici, mais… »

Le meilleur humoriste à la télévision est une nouvelle catégorie cette année ! Ici pour remettre le prix est le comédien @JimGaffigan! #Globes dorés pic.twitter.com/zU7upoQp4f – Golden Globes (@goldenglobes) 8 janvier 2024

La salle des artistes vedettes d’Hollywood a éclaté de rire face au gag et a applaudi le comédien. À la maison, les gens se sentaient pareils, avec des gens publiant sur les réseaux sociaux des clips de son passage ainsi que des clips de Gervais incendiant Hollywood quatre ans plus tôt lors des Jeux de 2020. Globes dorés– alors que claquant Les blagues de Koy sont « réductrices » et « bon marché ».

Koy plus tard riposter aux critiques de ses attaques contre « Oppenheimer », « Barbie » et Taylor Swift et a qualifié les célébrités qui n’aimaient pas sa performance de « beaucoup de guimauves ». Ils sont délicieux, mais bon sang, ils sont doux », a déclaré Koy, selon Variété. « Je viens juste d’une autre époque. Je vois les changements qui se produisent. Je comprends, mais bon sang, pouvons-nous rire de nous-mêmes ?

Gervais a incendié Hollywood à cause de ses « films pédophiles » et a fait une blague sur le pédophile condamné Jeffrey Epstein alors qu’il animait l’émission en 2020.

Divertissement et NFL

Le Notes de la NFL ont explosé en janvier, avec les matchs de championnat de l’AFC et de la NFC ce week-end qui ont donné à CBS et Fox plus de 50 millions de téléspectateurs chacun, la première fois que cela se produit en 10 ans.

Et un joueur de la NFL qui a rappelé aux fans à quel point le football peut être amusant à regarder est la star des Eagles de Philadelphie. Jason Kelce dont les pitreries virales torse nu lors du match éliminatoire de la division Bills-Chiefs de l’AFC ont suscité l’hilarité mèmes et a fait la une des journaux pendant plus d’une semaine.

Il y a même eu un boulangerie à Kansas City pour créer le Gâteau aux biscuits Kelce torse nu qui s’est rapidement vendu, une première pour la boutique vieille de sept ans.

La femme d’Eileen’s Colossal Cookies qui a conçu le cookie Jason Kelce (avec les poils sur la poitrine et au-delà) qui est devenu viral. https://t.co/HxYBMOUttD pic.twitter.com/BJ0aRyct8i – Tammy Ljungblad (@kctammy2009) 26 janvier 2024

Tout a commencé après que Kelce se soit présenté à Buffalo pour encourager son frère Travis Kelce et regarder les Chiefs de Kansas City affronter les Bills. Dire que Jason a volé la vedette serait un euphémisme, même avec le chanteur superstar Taylor Swift dans la suite pour encourager son petit ami Travis.

Alors que Kelce regardait le match avec sa femme Kylie Kelceson enthousiasme face au touché de son frère l’a amené à enlever son maillot dans la loge du Highmark Stadium et à sauter dans les tribunes avec les fans.

Lors du « New Heights » des frères Kelce podcastJason a admis dès qu’il est entré dans la suite qu’il voulait sortir de la surface et entrer dans les tribunes avec les fans de Buffalo et « tout enlever », qualifiant l’expérience du début à la fin du match d’« électrique ».

“J’ai l’impression qu’enlever ta chemise est une affaire des Buffalo Bills”, a déclaré Jason dans une vidéo de lui buvant des shots d’alcool avec une boule de bowling lors d’une soirée avant le match et écrasant des bières dans les tribunes jouées en arrière-plan.

“Je voulais enlever ma chemise au hayon”, a-t-il ajouté. “Puis, quand je suis entré dans la boîte, j’ai remarqué… Je pouvais sauter hors de cette boîte et je serais dehors et si j’enlève ma chemise, je serais en dehors de l’apparat des Buffalo Bills.”

Jason a également admis qu’il ne pensait pas que sa femme “en était heureuse”. Et même si Kylie n’était pas ravie, Travis a révélé que le hitmaker de “Blank Space” aimait le plaisir torse nu de son frère et a déclaré: “Tay a dit qu’elle t’aimait absolument.”

Lors d’une interview sur «Bonjour Amérique», Kylie plus tard, elle a partagé ses réflexions sur les pitreries torse nu de son mari qui sont devenues virales et a déclaré : « la première fois qu’il a sauté de la suite, j’étais, vous savez quoi, allez-y. C’est mon mari!”

“Et puis la deuxième et la troisième fois qu’il l’a fait, je me suis dit, je vais avoir besoin que tu reviennes parce que les pauvres flics qui sont devant et qui essaient de maintenir le chaos au minimum, vous faites leur les travaux sont plus difficiles », a-t-elle ajouté. « Donc au début, j’étais tout à fait d’accord. Et puis j’ai dû essayer de le faire revenir…