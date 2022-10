Nos futurs vêtements pourraient entendre des sons et même communiquer

Et si demain, une simple veste pouvait guider une personne malentendante dans les transports en commun, surveiller nos signes vitaux ou faire office de smartphone ? L’idée peut sembler folle, mais c’est déjà une réalité. Une équipe de chercheurs a développé un tissu acoustique calqué sur le système auditif humain qui fonctionne comme un microphone.

Le changement climatique est un problème urgent et l’industrie de la mode propose de nouveaux tissus plus durables et ayant moins d’impact sur l’environnement. Mais l’avenir de la mode pourrait aussi être façonné par des tissus intelligents. Des ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), en collaboration avec la Rhode Island School of Design (RISD), ont mis au point un tissu acoustique capable d’interagir avec son porteur. C’est tout un exploit si l’on considère que la plupart des tissus sont aujourd’hui conçus comme des amortisseurs sonores. Mais cette découverte pourrait potentiellement améliorer le quotidien de millions de personnes dans le monde.

Une veste qui fait office d’oreille

Le tissu développé par cette équipe de scientifiques a la capacité de fonctionner comme un microphone, “convertissant d’abord le son en vibrations mécaniques, puis en signaux électriques, de la même manière que nos oreilles entendent”. Aussi incroyable que cela puisse paraître, une simple veste pourrait ainsi détecter les sons du quotidien, comme un moteur de voiture, pour alerter une personne malentendante d’un danger potentiel. Et ce n’est pas la seule utilisation que les gens pourraient faire de ce tissu intelligent, comme le révèle l’article des chercheurs, publié dans la revue Nature.

Pour réaliser cet exploit, les ingénieurs sont partis du constat que les tissus vibrent en réponse à des sons audibles, mais que ces vibrations ne sont généralement pas détectables. L’objectif était donc de les rendre perceptibles. Cela a été rendu possible grâce au développement d’une « fibre souple » capable, lorsqu’elle est tissée dans un tissu, de se plier avec le tissu, comme le ferait « une algue à la surface de l’océan ».

“La fibre est conçue à partir d’un matériau ‘piézoélectrique’ qui produit un signal électrique lorsqu’il est plié ou déformé mécaniquement, permettant au tissu de convertir les vibrations sonores en signaux électriques”, expliquent les auteurs de cette recherche. Non content de pouvoir capter tous les types de sons, y compris les moins perceptibles, le tissu acoustique peut également déterminer la direction du son, voire générer des sons détectables par d’autres tissus.

Communiquer à travers les vêtements

Comme nous l’avons vu, ce tissu pourrait permettre aux vêtements du futur de devenir des prothèses auditives, permettant aux malentendants de détecter les sons dans des environnements bruyants, mais il serait également capable de surveiller les signes vitaux du porteur. En cousant la fibre à la doublure intérieure d’une chemise, juste au-dessus de la poitrine, les chercheurs ont découvert qu’elle détectait avec précision les battements de cœur, indiquant que le vêtement pouvait détecter un problème potentiel.

Grâce à ce nouveau type de tissu, les vêtements pourraient être utilisés à des fins de santé et communiquer entre eux, mais les chercheurs voient d’autres possibilités. “En portant un vêtement acoustique, vous pourriez parler à travers lui pour répondre aux appels téléphoniques et communiquer avec les autres”, explique Wei Yan, l’auteur principal de la recherche. Il conclut : «[The fiber] peut être intégré à la peau d’un vaisseau spatial pour écouter (l’accumulation) de poussière spatiale, ou intégré dans des bâtiments pour détecter des fissures ou des déformations. Il peut même être tissé dans un filet intelligent pour surveiller les poissons dans l’océan. La fibre ouvre de vastes opportunités.

