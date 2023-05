Nos frais de subsistance ne sont que de 300 £ par mois et nous partons en vacances la MOITIÉ de l’année… voici comment nous procédons

UN COUPLE a raconté comment ils ont abandonné la vie normale pour vivre dans une camionnette et parcourir le monde pendant la moitié de l’année.

Anna Buckle, 26 ans, et Lawrence Benson, 31 ans, ont grandi en Cumbrie mais ont abandonné la vie normale pour vivre dans une camionnette de deux mètres sur quatre mètres.

Anna Buckle, 26 ans, avec Lawrence Benson, 31 ans, et leur van Crédit : Anna Buckle

Ils cuisinent sur une plaque de cuisson dans le van Crédit : Anna Buckle

Le couple a construit lui-même l’intérieur Crédit : Anna Buckle

Le couple a acheté une vieille camionnette de location « sombre » pour 6 000 £ et a dépensé 6 000 £ supplémentaires et un an pour la rénover en 2020.

Maintenant, ils garent la camionnette dans le champ d’un ami et travaillent au salaire minimum pendant six mois de l’année.

Le reste de l’année, le couple et leur Braque allemand Bear voyagent à travers l’Europe.

Ils ne dépensent que 300 £ par mois en frais de subsistance – et même en hiver, seulement 5 £ par semaine en carburant pour leur chauffage.

Anna a déclaré à The Sun Online: « C’est un petit espace mais cela signifie une liberté totale.

« Nous ne vivons pas une vie normale. Quand nous sommes sur la route pendant six mois, ce sont des vacances. Nous faisons ce que nous voulons.

« Mais pendant que nous sommes à la maison, nous travaillons constamment. Nous économisons, voyageons un peu et dépensons tout. »

Anna concilie travail dans l’hôtellerie et jardinage, tandis que Lawrence est tailleur de pierre et conducteur de pelleteuse.

Le couple vient de quitter le Royaume-Uni pour parcourir la France cet été.

Anna a ajouté: « Nous allons voir des amis, ce qui est inhabituel pour nous, nous aurons une base sécurisée, puis nous nous déplacerons à partir de là. »

Ils utilisent une application appelée Park The Night pendant leur absence, qui leur indique le meilleur endroit pour accéder à l’eau, à l’électricité, aux toilettes et au Wi-Fi.

Le couple dépense 40 £ et 60 £ sur leurs factures de téléphone chaque mois afin d’avoir accès à Internet 4G illimité.

Leur fourgon est équipé d’un lit, d’un réfrigérateur, d’un chauffage au diesel, de toilettes, d’une douche et d’une plaque de cuisson au gaz.

Ils n’ont pas de four, alors demandez toujours une pizza surgelée chaque fois qu’ils rendent visite à des amis.

Anna a déclaré: « Tout ce qui est cuit au four est un vrai régal pour nous. Nous survivons grâce aux currys, aux pâtes et aux sandwichs. Nous avons pensé à acheter une mijoteuse, mais nous n’avons tout simplement pas la place pour cela. »

Lors de la construction de l’intérieur de leur fourgonnette, le couple a dû faire très attention au poids.

Leur camionnette de trois tonnes et demie ne peut transporter que 1 000 kg supplémentaires à l’intérieur.

Elle a déclaré: « Quand nous avons emménagé dans la camionnette, nous nous sommes débarrassés de tout, mais il n’y a rien qui me manque, rien que j’aurais aimé ne pas avoir jeté.

« Lorsque nous l’avons construit, chaque décision que nous avons prise concernait la réduction du poids. »

Ils vivent avec leur chien Bear Crédit : Anna Buckle