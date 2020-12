Le chef de cabinet du Premier ministre hongrois a averti l’Union européenne que ses propositions budgétaires n’étaient toujours pas acceptables dans leur forme actuelle, et a déclaré que son pays ne perdait pas financièrement en bloquant son approbation.

Gergely Gulyás, chef de cabinet de Viktor Orban, a déclaré jeudi aux journalistes que, si des changements ne sont pas apportés, la Hongrie opposera à nouveau son veto au budget de l’UE et au fonds de relance lors du sommet de la semaine prochaine.

La Hongrie et la Pologne sont en désaccord avec l’UE sur l’inclusion de critères d’état de droit dans le prochain budget septennal de l’Union. Cette décision rendrait l’accès au financement européen conditionnel à la question de savoir si les gouvernements des États membres adhèrent à l’état de droit dans leur propre pays.

Orban avait précédemment critiqué les propositions, affirmant que c’était « Basé sur des critères arbitraires et politiquement motivés. »

Gulyás a déclaré que les progrès requis n’avaient pas été réalisés depuis que la Hongrie et la Pologne avaient bloqué les propositions en novembre.

Sous cette forme, nous ne pouvons toujours pas adopter le budget. Chaque État membre a le droit d’y opposer son veto.

De nombreux politiciens éminents, y compris la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont critiqué la Hongrie et la Pologne pour avoir retardé un budget qui comprend un programme de relance Covid-19 de 1,8 billion d’euros.

Cependant, Gulyás était convaincu que son pays ne perdrait pas un sou en continuant à bloquer le budget proposé.

La Hongrie annoncera toutes les offres à partir du 1er janvier. Notre financement est garanti. Peu importe du point de vue budgétaire, le moment où le montant entre en jeu.

Les dirigeants de l’UE se réuniront à Bruxelles les 10 et 11 décembre pour régler les désaccords budgétaires et discuter de la poursuite de la coordination sur Covid-19, le changement climatique et la sécurité.

