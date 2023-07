Nos fans de Yorkshire Farm stupéfaits par l’apparition du petit Miles alors qu’Amanda Owen publie la mise à jour de Ravenseat

Les fans de OUR Yorkshire Farm ont été stupéfaits par l’apparition du petit Miles après qu’Amanda Owen a publié une mise à jour de Ravenseat.

Amanda, 47 ans, a été un peu discrète sur les réseaux sociaux ces derniers mois, mais a ravi les fans avec son dernier post.

Nos fans de Yorkshire Farm ont été stupéfaits par l'apparition du petit Miles après qu'Amanda Owen a publié une mise à jour de Ravenseat

L'adolescent grandit certainement par rapport à l'époque où l'émission familiale de Channel 5 était diffusée

Elle a partagé des photos de deux de ses fils Reuben et Miles alors qu’ils montaient à cheval dans la ferme.

Miles, 16 ans, avait l’air ravi d’être sur l’animal, tandis qu’un autre tir le voyait sur le dos tandis que Reuben se tenait à la tête du cheval.

Amanda a sous-titré les clichés : « Il y a de la puissance [tractor emoji] Et il y a de la puissance. [horse emoji]. Le mien n’a pas de problème de vaporisation de carburant.

Nos fans de Yorkshire Farm ont rapidement commenté à quel point Miles avait changé depuis la dernière fois qu’ils l’avaient vu.

L’un d’eux a écrit: « Wow Miles a explosé, il ressemble plus à son frère maintenant. Vos photos vous ont manqué et vous étiez à la télé. La belle famille Amanda espère que vous allez tous bien et que vous êtes heureux.

Un autre a ajouté: « Blimey vos enfants grandissent trop vite !! Ça me manque de te regarder à la télé ! »

Un troisième a tweeté: « Wow miles a grandi en pensant que c’était son frère, s’il vous plaît, ramenez la série, vous nous manquez tous x. »

Pendant ce temps, un quatrième a partagé: « Super de voir des photos. Ils deviennent si grands. Merci d’avoir partagé. C’est agréable de voir comment ça se passe pour vous tous.

Miles et son frère aîné Reuben ont été photographiés avec l'un de leurs chevaux

Amanda a neuf enfants