Nos fans de Yorkshire Farm se précipitent pour soutenir Amanda Owen lors de la dernière mise à jour de la famille

Les fans de OUR Yorkshire Farm se sont précipités pour soutenir Amanda Owen lors de sa dernière mise à jour familiale.

Amanda, 47 ans, tient ses abonnés au courant des aventures de sa famille à Ravenseat via ses réseaux sociaux.

Nos fans de Yorkshire Farm se sont précipités pour soutenir Amanda Owen lors de sa dernière mise à jour familiale

Amanda a partagé des clichés de quatre de ses enfants attendant d'aller à l'école dans la neige

Et dimanche, elle a partagé une série de photos documentant les derniers jours alors que le Royaume-Uni luttait contre des températures inférieures à zéro et de la neige.

Sur une photo, quatre de ses neuf enfants se tenaient dehors dans la neige en attendant d’être ramassés pour se rendre à l’école.

Deux autres ont montré les conditions de gel auxquelles la famille avait été confrontée dans l’environnement difficile de leur ferme, tandis que la dernière image était une capture d’écran des températures.

Il a montré la température élevée à 0,3 degrés avec la température basse à -11,1 et Amanda a sous-titré les photos : « Il a été absolument glacial. #yorkshire #swaledale #neige #glace #froid #extérieur #campagne.

Ses fans ont immédiatement partagé leurs inquiétudes pour la famille dans des conditions météorologiques aussi extrêmes.

L’un d’eux a répondu sur Twitter : « Restez bien enveloppé, prenez soin de vous.

Un autre a ajouté: “Bl *** y le regarde Soyez en sécurité Amanda.x ».

Un troisième a tweeté: “Tellement très froid, j’espère que vous avez tous gardé au chaud x.”

Plus tôt ce mois-ci, Amanda a rompu son silence après que la nouvelle émission de son ex-mari Clive ait remplacé Our Yorkshire Farm.

Clive et son fils Reuben ont maintenant leur propre émission de télévision ensemble, intitulée Beyond the Farm.

Il les suit alors qu’ils se lancent ensemble dans une entreprise de creusement.

S’adressant à son compte Twitter, la star de la télévision a partagé des images de ses filles la nuit dans la ferme du Yorkshire.

En publiant les clichés, Amanda a écrit: « Les étoiles la nuit. .”

Amanda a également publié des photos du paysage glacial autour de Ravenseat

Les températures sont descendues jusqu'à moins 11 à Ravenseat

Beyond the Farm est diffusé sur Channel 5 et est disponible sur My5.