Nos fans de Yorkshire Farm paniqués alors que le prochain épisode est retiré du programme télévisé sans explication

NOS fans de Yorkshire Farm sont paniqués après que le prochain épisode a été retiré des programmes télévisés sans explication.

La série Channel 5 est généralement diffusée à 21 heures le mardi, et alors que l’épisode de la semaine dernière semblait normal, les fans de la série ont remarqué qu’il manquait dans les guides télévisés de ce soir.

Photos de Renegade

Nos fans de Yorkshire Farm sont inquiets après que l’émission ait été supprimée des programmes télévisés sans explication[/caption]

À sa place se trouvait le drame très attendu Anne Boleyn, mettant en vedette Jodie Turner-Smith dans le rôle de la tristement célèbre reine Tudor.

Channel 5 n’a pas encore révélé quand Our Yorkshire Farm sera de retour à l’écran, laissant les fans anxieux.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « @channel5_tv Avec #AnneBoleyn mardi prochain à 9h, quand verrons-nous le prochain épisode de #OurYorkshireFarm annoncé comme « Coming Next » à la fin de l’épisode de cette semaine ? »

Un autre a tweeté: « @channel5_tv pourriez-vous nous indiquer la date et l’heure de l’épisode 8 de Our Yorkshire Farm à la télévision s’il vous plaît car vous montrez la nouvelle série sur Ann Boleyn à 21 heures mardi prochain à la place et n’avez pas annoncé quand notre YorkshireFarm est activé.

Canal 5

La série suit Amanda et Clive Owen et leurs neuf enfants dans leur ferme rurale[/caption]

Fable

Cependant, l’épisode de ce soir a été remplacé par le nouveau drame sur la reine Tudor Anne Boleyn avec Jodie Turner-Smith[/caption]

Un troisième a ajouté: « @channel5_tv si vous avez Anne Boleyn mardi prochain, quand est le prochain épisode de Our Yorkshire Farm comme annoncé dans l’épisode de cette semaine? »

Notre ferme du Yorkshire suit la vie du couple Amanda et Clive Owen alors qu’ils dirigent leur ferme Ravenseat de 2 000 acres dans l’Upper Swaledale.

Le couple a également neuf enfants ensemble, Annas, Violet, Edith, Raven, Clemmy, Nancy, Reuben, Miles et Sidney.

Un épisode récent a vu Amanda, 46 ans, révéler son inquiétude pour sa fille Clemmy, cinq ans.





Canal 5

Les fans veulent désespérément savoir quand Amanda et Co seront de retour sur leurs écrans[/caption]

La bergère a révélé comment ses poneys Shetland offrent à ses enfants une éducation riche.

Amanda a déclaré: « Clem aime Tony, elle a toutes sortes d’idées sur ce qu’elle veut faire avec lui et tout le reste.

« La seule chose qui m’inquiète un peu à propos de cette relation, c’est qu’elle pense que Tony va grandir à mesure qu’elle grandit. »

Our Yorkshire Farm est diffusé sur Channel 5.