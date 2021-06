Nos fans de Yorkshire Farm LIVID alors que la finale de la série est à nouveau retirée de la programmation télévisée

NOS fans de Yorkshire Farm ont été furieux que la finale de la série ait été à nouveau retirée de la programmation télévisée mardi soir.

L’émission populaire de Channel 5 – qui est généralement diffusée tous les mardis à 21 heures – n’a pas encore diffusé le huitième épisode de la dernière série.

Canal 5

Nos fans de Yorkshire Farm sont furieux que la finale ait été grattée[/caption]

Il devait être diffusé la semaine dernière, mais un nouveau drame appelé Anne Boleyn a été mis à sa place.

Ce soir, cela s’est reproduit pour la deuxième fois et les fans ne sont pas impressionnés de ne pas pouvoir obtenir leur dose hebdomadaire d’Amanda Owen et de sa famille adorable.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour partager leur frustration face à la chaîne de télévision après avoir décidé de diffuser à la place le documentaire Fred et Rose West: The Search for the Victims.

L’un d’eux a écrit: « Où est le dernier épisode de #OurYorkshireFarm #TheYorkshireShepherdess pas impressionné. »

Instagram

Notre ferme du Yorkshire a été créée en 2018[/caption]

Un autre a dit : « POURQUOI LA FERME N’EST PAS ENCORE ENCORE ?! #ouryorkshirefarm@channel5_tv ????? »

Un troisième a ajouté : « Qu’est-il arrivé à #OurYorkshireFarm sur @channel5_tv, je pensais qu’il y avait encore un épisode à venir ? @AmandaOwen8.

La semaine dernière, les téléspectateurs se sont également rendus sur la plate-forme de médias sociaux pour laisser échapper leur colère.

Un fan a déclaré : « #Channel5 #OurYorkshireFarm, où en est CE programme ? pourquoi a-t-il été remplacé par des documentaires fantastiques et déprimants ? Comme les deux genres ne manquent pas si nous VOULONS regarder ce genre de choses plutôt que la #YorkshireShepherdess……”

Un cinquième a écrit : « J’aime les hauts et les bas de Our Yorkshire Farm. ça me manque. S’il vous plaît, revenez #OurYorkshireFarm.

Un autre est intervenu : @channel5_tv a-t-il relégué #OurYorkshireFarm à #MyFive ? Si c’est le cas, je l’ai raté. Espérons que vous soyez bientôt de retour sur votre chaîne principale ? Super série qui réchauffe le cœur, alors dépêchez-vous et remettez-la à sa place. Sinon, suggérez d’autres chaînes principales @BBCOne@Channel4 S’inscrire @AmandaOwen8. «

Our Yorkshire Farm a été créé pour la première fois en 2018 et suit la vie d’Amanda, de son mari Clive Owen et de leurs neuf enfants dans leur ferme.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que la famille quitterait sa maison bien-aimée à Ravenseat Farm après avoir révélé plus tôt dans la série qu’elle avait acheté une nouvelle ferme.

Canal 5

La famille doit quitter sa ferme et déménager à Anty Johns dans le Haut Swaledale[/caption]

La bergère, 46 ans, et sa famille déménagent à Anty Johns, dans l’Upper Swaledale.

Les voisins d’Amanda, Patricia et Ronald Tyler, ont récemment révélé ce que c’est que de vivre à côté de la célèbre famille.

Le couple a vécu à côté d’eux au cours des deux dernières décennies et a vu leurs enfants grandir au fil des ans.





Mme Tyler a déclaré : « Ce sont des voisins fantastiques. Ils sont là si nous avons besoin d’eux pas intrusifs.

« Le garde-chasse habite également à proximité et ce sont tous de très bons voisins – heureux et satisfaits. »

Our Yorkshire Farm est diffusé sur Channel 5.