Nos fans de Yorkshire Farm inondent Raven Owen de soutien alors qu’elle s’exprime après l’annulation du spectacle

Les fans de OUR Yorkshire Farm ont inondé Raven Owen de bons vœux après que l’étudiante a été franche dans son dernier message sur les réseaux sociaux.

La fille aînée d’Amanda Owen a rompu son silence et a ravi les fans avec une mise à jour alors qu’elle partageait un “vidage de novembre” sur Instagram, suite à l’annulation de l’émission.

Raven a ravi les fans de Our Yorkshire Farm avec une mise à jour suite à l’annulation de l’émission de sa famille[/caption]

Raven a partagé une photo de sa poussée de psoriasis avec ses followers et les fans l’ont inondée de soutien[/caption]

Raven a récemment partagé une série de clichés de sa vie, y compris sa remise des diplômes et une mauvaise poussée de psoriasis avec ses 30,5 000 abonnés Instagram.

Elle a sous-titré pour poster: “Novembre = occupé. Un diplôme, du travail et une poussée de psoriasis, rien d’autre à signaler.

Les fans n’ont pas tardé à se précipiter dans la section des commentaires pour apporter à Raven leur soutien et leurs conseils sur son psoriasis, tandis que d’autres l’ont félicitée pour avoir obtenu son diplôme.

Un fan a écrit: « Guérissez bientôt. J’espère que ça s’éclaircira.

Un autre a écrit: “Aww pauvre de toi, j’espère que tu te remettras bientôt.”

Un troisième a commenté : « Félicitations pour votre diplôme ! Prends soin de toi et guéris vite. Nous sommes fans de vous et de votre incroyable famille !

Un quatrième a conseillé à Raven : « Ma fille a du psoriasis sur le cuir chevelu et utilise le shampoing au gingembre de Bodyshop qui semble être très efficace. Vous pouvez essayer de l’utiliser sur votre peau et voir si cela aide.

Un cinquième a commenté: “Félicitations pour l’obtention du diplôme et bla pour la poussée.”

La publication de Raven sur les réseaux sociaux intervient après des nouvelles récentes de Channel 5 qui a supprimé Our Yorkshire Farm, et son père Clive et son frère Reuben obtiennent leur propre spin-off.

Channel 5 a récemment confirmé que le programme à succès ne reviendrait pas pour une sixième série, après la séparation d’Amanda de son mari Clive.

Le spectacle est remplacé par un nouveau programme – Beyond The Yorkshire Farm: Reuben & Clive – mettant en vedette Clive et son fils aîné, qui sera lancé le mois prochain et ni Amanda, ni Raven n’en feront partie.

Raven a posté un selfie avec son frère Reuben lors de sa remise des diplômes[/caption]