Les fans de OUR Yorkshire Farm ont tous fait la même blague alors qu’Amanda Owen revenait une fois de plus sur les réseaux sociaux.

La personnalité de Channel 5 a publié pour la dernière fois un album de la ferme la semaine dernière, mais elle s’est de nouveau rendue sur Instagram pour partager une vidéo « relatable » dans les coulisses.

Les fans ont inondé la dernière publication Instagram d’Amanda Owen de blagues et de commentaires hilarants[/caption] INSTAGRAM

Le cheval détendu par le magnifique cadre du Yorkshire au soleil[/caption]

Amanda, 48 ans, a partagé un magnifique clip de Ravenseat, où l’un de ses chevaux a été vu en train de se détendre au soleil.

L’animal de la ferme Our Yorkshire a ronflé en absorbant les rayons du magnifique domaine agricole.

Elle a légendé le post: « Lazin’ un après-midi ensoleillé En été .”

Mais alors que les utilisateurs de la plate-forme regardaient l’étalon faire du bruit vidéo, ils ne pouvaient s’empêcher de se rapporter à la publication avec leur propre vie

Un fan a commenté: « On dirait mon mari quand il dort ”

Un autre a noté sarcastiquement: « Totalement refroidi…. On dirait mon mari .”

« Je ne sais pas d’où il vient. », a plaisanté un troisième.

Alors que d’autres fans n’ont pas pu s’empêcher de sympathiser avec l’animal de la ferme alors qu’ils comparaient la scène à leurs propres façons de gérer le temps chaud.

Un utilisateur a commenté: « Nous devons tous nous allonger avec cette chaleur. »

Tandis qu’un deuxième plaisantait : « savoir ce qu’elle ressent .”

« Le son d’une âme reposante », écrit un autre.

Pendant ce temps, un quatrième a déclaré : « Je ferais la même chose ! .”

Et de plus en plus de fans de la star ont inondé la section des commentaires car c’était quelque chose qu’ils n’avaient clairement jamais vu auparavant.

Un utilisateur s’est exclamé ! « Wow, je n’ai jamais vu ni entendu ça auparavant. »

Un deuxième a déclaré : « Omg, c’est la première fois que j’entends un cheval ronfler ! .”

« Je ne savais pas que les chevaux ronflaient ! Brillant! », a écrit un troisième.

Tandis qu’un quatrième demande : « Est-ce que les chevaux ronflent vraiment ??? »

Reuben Owen a posté un rare selfie avec sa mère[/caption]