Nos fans de Yorkshire Farm disent tous la même chose que la “fière” Amanda Owen publie un hommage à sa famille

Les fans de OUR Yorkshire Farm ont jailli sur les enfants d’Amanda Owen alors qu’elle publiait un message «fier» sur ses réseaux sociaux.

Amanda a partagé d’adorables clichés de ses enfants avec ses 204 700 abonnés sur Twitter.

Amanda a partagé de jolis clichés de ses enfants avec ses 204,7k abonnés sur Twitter

Les fans étaient ravis de voir des photos des enfants d'Amanda tous grands

Nos fans de Yorkshire Farm ont rapidement inondé la bergère du Yorkshire de compliments sur sa “magnifique” famille après avoir publié les photos.

S’adressant à Twitter, la maman de neuf enfants a tweeté: “Je suis si fière de tous ces enfants.”

Les adorables clichés de la famille d’Owen sont allés un régal avec les fans avec une seule écriture : « Ils sont beaux (comme vous) et habiles avec les tâches de la ferme et l’école, aussi. Vous avez sans aucun doute accompli beaucoup de choses avec ces enfants et ils deviendront les meilleurs adultes. Vous êtes un agriculteur et un berger formidable. Mon Dieu, suis-je impressionné ou quoi ? »

Un autre a écrit : « Une couvée merveilleuse et tellement grandi maintenant. J’espère que nous pourrons les revoir à la télévision.

Un troisième a tweeté : « Vous et Clive avez fait un excellent travail en élevant vos adorables enfants. Ils n’ont jamais rien manqué et je suis sûr qu’ils réalisent à quel point ils ont de la chance.

Un quatrième a écrit: « Et donc vous devriez être – des enfants magnifiques, bien élevés, maniérés et très attentionnés, un honneur pour vous et Clive.

Un cinquième jaillit : « J’adore vous voir, vous et les enfants, si heureux, quelle belle famille.

Cela survient quatre mois après qu’elle a annoncé sa séparation avec son mari de 22 ans, Clive.

Amanda a également révélé récemment que Channel 5 travaillera avec la famille Owen sur une série de programmes.

La maman de neuf enfants a partagé quatre nouvelles photos d'elle et de sa famille en disant à quel point elle était fière d'eux

Les compliments ont afflué des fans après qu'Amanda ait partagé les photos