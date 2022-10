Nos fans de Yorkshire Farm bouche bée alors qu’Amanda Owen révèle la vérité derrière l’alimentation de neuf enfants à Ravenseat

Les fans de OUR Yorkshire Farm sont restés bouche bée alors qu’Amanda Owen a révélé la vérité derrière l’alimentation de neuf enfants à Ravenseat.

Amanda, 47 ans, a une grande progéniture avec son ex-mari Clive, et leurs bouffonneries sont documentées dans la populaire émission de Channel 5.

Cependant, ses fans étaient toujours surpris de voir comment la grande famille mangeait ses repas après qu’Amanda ait publié quelques clichés sur ses comptes de médias sociaux au cours du week-end.

À côté des trois photos d’elle et des enfants en train de manger une casserole faite maison, elle a écrit : « Restauration pour l’armée de la ferme ».

Alors que deux des photos étaient des gros plans de la nourriture et des assiettes préparées, le troisième cliché montrait toute la famille en train de prendre le repas.

Les enfants étaient tous assis sur diverses chaises, bancs et canapés avec la nourriture sur des assiettes et des bols sur leurs genoux.

Autour d’eux pendait leur linge propre qui séchait tandis qu’ils semblaient regarder la télévision.

Un fan de Our Yorkshire Farm a écrit: “Merveilleux de voir tout le monde manger ensemble, c’est agréable de voir la famille Luv To The Owens xx.”

Un autre a ajouté : “Tu es incroyable !”

Alors qu’un troisième a tweeté: “Oooo a l’air absolument délicieux !!”





La semaine dernière, Amanda a partagé des clichés de trois de ses plus jeunes filles aidant aux tâches agricoles.

Elle a légendé l’ensemble de photos: “Amis de la ferme. #yorkshire #ferme #cour de ferme #automne.

Les fans de l’émission Channel 5 ont été ravis de voir les filles s’occuper des travaux autour de la ferme et ont commenté à quel point elles avaient toutes grandi depuis le début de l’émission.

Our Yorkshire Farm est diffusé sur Channel 5 et est disponible sur My5.