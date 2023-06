Nos fans de Yorkshire Farm bombardent Reuben Owen avec la même question alors qu’il montre les rénovations de Ravenseat

Les fans de NOTRE YORKSHIRE Farm ont bombardé Rueben Owen de questions après avoir partagé une mise à jour sur sa nouvelle entreprise.

Reuben est devenu célèbre aux côtés de papa Clive et de maman Amanda lorsque la famille est apparue dans l’émission Channel 5.



Reuben Owen a partagé avec les fans un aperçu des coulisses de ce qui se passe actuellement dans la célèbre ferme

L'adolescent se taille sa propre carrière impressionnante dans l'agriculture

Notre Yorkshire Farm, qui a pris fin à la suite de la séparation de ses parents l’année dernière, a suivi leur vie dans leur ferme Ravenseat.

Cependant, Reuben semble désireux de tracer sa propre voie et suit sa passion pour l’ingénierie et les machines.

Partageant un aperçu des rénovations en cours dans la célèbre ferme sur Instagram, Reuben a écrit : « Des machines sur place prêtes à commencer à éliminer le limon d’un étang envahi par la végétation ».

Alors que beaucoup affluaient pour féliciter l’adolescent pour son entreprise et poser des questions sur son travail, d’autres fans souhaitaient une mise à jour.

Une personne a demandé: « Quand est la nouvelle série Reuben »

« Quand votre nouvelle série commence-t-elle à la télévision », a ajouté un autre adepte.

Et quelqu’un d’autre a écrit: « Y a-t-il une nouvelle série télévisée à venir?

Plus tôt cette année, il a également été révélé que son père avait quitté le spin-off du programme – Beyond the Yorkshire Farm : Reuben & Clive.

Clive est apparu dans deux saisons de spectacle aux côtés de son fils Reuben Owen et de la petite amie de son fils, Sarah Dow, mais il a maintenant révélé que seul Reuben poursuivra le programme.

Le papa de 11 ans a fait l’admission lors d’une rare interview télévisée en direct avec Christine Lampard sur Lorraine d’ITV.

Admettant qu’il était reconnaissant que Channel 5 lui ait offert une série dérivée après la fin de l’émission de téléréalité familiale, Clive a dit à Christine comment Reuben allait se diversifier car il n’avait plus « besoin de se tenir la main ».

Clive a déclaré: « Je veux dire, nous avons fait ce truc avec Reuben, c’était très amusant de travailler avec lui.

« J’ai passé un bon moment à le faire. Je pense que je prends du recul maintenant.

« Je pense qu’il va continuer, tout seul parce qu’il ne veut pas que je lui tienne la main. »



Le père de Reuben, Clive, l'a rejoint pour quelques épisodes mais a décidé que ce n'était pas pour lui

La petite amie de Rueben, Sarah Dow, apparaît également dans la série Channel 5