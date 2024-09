Nos espoirs et nos prédictions pour la révélation de Nintendo

Bien que beaucoup de gens aiment la Nintendo Switch parce que c’est une console portable puissante, capable de jouer à des tonnes de jeux indépendants et de titres Nintendo exclusifs, je suis ici pour demander une Switch non portable. Oui, je sais que cela va à l’encontre de l’objectif de la console. Elle est censée avoir la possibilité de « basculer » entre la console portable et la console de salon. Mais Nintendo a finalement sorti une Switch Lite qui n’était pas compatible avec le Switch Dock standard et a été proposée comme une alternative uniquement portable. La Switch 2 étant probablement une console beaucoup plus puissante, j’imagine que de nombreux ports PS4/Xbox One apparaîtront dans les années qui suivront son lancement. Et beaucoup de ces jeux sont mieux appréciés sur un canapé avec une manette devant une télévision, pas accroupi sur une console portable dont la batterie se videra rapidement.

Alors allez Nintendo, proposez une Switch 2 Pro ou une Switch 2 Home Edition ou n’importe quelle autre console qui abandonne l’écran tactile et les Joy-Cons, qui est livrée avec une manette Pro et qui coûte 50 à 100 dollars de moins. Une petite boîte noire élégante que je peux jeter derrière mon téléviseur et ne plus jamais y penser. – Zack Zwiezen