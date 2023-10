Nos enseignants, nos héros — Enjeux mondiaux

NEW YORK, 05 oct (IPS) – Déclaration du directeur exécutif de L’éducation ne peut pas attendre à l’occasion de la Journée mondiale des enseignantsNous sommes engagés dans une course pour tenir notre promesse mondiale d’éducation pour tous d’ici 2030 – en particulier pour les 224 millions de filles et de garçons touchés par les conflits armés. le changement climatique, les déplacements forcés et autres crises prolongées qui ont besoin de notre soutien de toute urgence. Aux premières lignes de ce mouvement se trouvent des enseignants inspirants, attentionnés et brillants qui travaillent sans relâche pour éduquer les générations futures.

Alors que nous commémorons Journée mondiale des enseignants – en collaboration avec des partenaires clés tels que l’Organisation internationale du travail, l’UNICEF, l’UNESCO et l’Internationale de l’éducation – Education Cannot Wait rend hommage au sacrifice, à la compassion et au dévouement des enseignants du monde entier. Nous savons que vous travaillez de longues heures et que vous êtes mal payé. Nous savons qu’après la COVID-19, nous sommes confrontés à un énorme déficit d’apprentissage et de réussite. Nous savons que les dirigeants du monde ont fait bien trop peu pour soutenir l’éducation ou les personnes comme vous en première ligne, permettant à l’apprentissage de se produire jour après jour dans les salles de classe du monde entier.

Dans le meilleur des cas, être enseignant est un défi. Imaginez maintenant ce que vivent les enseignants dans une zone de crise ou de conflit Afghanistan, Colombie, Syrie ou Ouganda. Imaginez ce que c’est que d’enseigner tout en étant l’un des millions de personnes fuyant les guerres, les conflits et les catastrophes sans aucun soutien. Les enseignants se rendent à l’école à pied par crainte d’attaques, d’attentats à la bombe, d’enlèvements et d’autres formes de violence et de menaces. Ils voient leurs écoles emportées par les inondations et parfois leur famille se réveille affamée à cause des sécheresses liées au changement climatique. C’est la réalité à laquelle sont confrontés des millions d’enseignants dans les pires crises humanitaires du monde.

Nous devons faire mieux. Education Cannot Wait, le fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation dans les situations d’urgence et les crises prolongées, place les enseignants au premier plan de tout ce que nous faisons. Les enseignants sont eux-mêmes touchés par les conflits et les catastrophes provoquées par le climat, et pourtant ils doivent servir de mentors et de gardiens, inspirant leurs élèves à se développer et à atteindre leur plein potentiel. Nous ne pouvons sous-estimer le travail héroïque accompli par les enseignants dans les circonstances les plus difficiles.

Grâce à la programmation conjointe d’ECW, ou programmes de résilience pluriannuels, 100 % des enseignants que nous soutenons reçoivent un renforcement de compétences et une formation pour réussir dans leur travail. Depuis notre création, nous avons formé plus de 140 000 enseignants. Rien qu’en 2022, nous avons recruté et fourni un soutien financier à plus de 22 000 enseignants et administrateurs scolaires. Nous accordons une importance particulière au recrutement d’enseignantes féminines, environ la moitié de tous les enseignants recrutés étant des femmes.

Nous devons désormais également nous concentrer sur la qualité de la formation que nous proposons afin d’élever et d’approfondir la qualité de l’éducation dispensée. Cela signifie une formation élargie aux compétences et une éducation continue pour les étudiants, cela signifie des classes plus petites, cela signifie des politiques habilitantes aux niveaux local et national, cela signifie une résilience climatique dans les salles de classe, afin que lorsque la prochaine catastrophe survienne, nous soyons prêts.

Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur. Partout dans le monde, les enseignants méritent notre respect et notre admiration. Les enseignants ne peuvent et ne doivent pas attendre ! Rejoignez ECW et nos partenaires stratégiques pour soutenir les enseignants dans les crises humanitaires les plus difficiles au monde. Saluons-nous tous devant eux. Contribuons avec un financement et un don aujourd’hui.

