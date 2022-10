Nos enfants vont à «l’école la plus stricte du Royaume-Uni» avec une heure de fin à 17 heures, pas de paniers-repas et de retenues le samedi – mais nous adorons ça

Les PARENTS dont les enfants fréquentent «l’école la plus stricte du Royaume-Uni» ont révélé leurs réflexions sur son heure de fin à 17 heures, l’interdiction des paniers-repas et les retenues du samedi – ils adorent ça.

Les familles du Yorkshire disent que les pratiques sévères de l’école Mercia sont bénéfiques pour leurs jeunes – qualifiant l’étiquette d ‘”incroyable” et disant que les autres écoles devraient s’inspirer de son livre.

Mercia School à Sheffield a été surnommée «l’école la plus stricte du Royaume-Uni» Crédit : Ben Lack

Mais les parents comme Nazia Maqboul, qui ont des enfants à l’école, adorent ça Crédit : Ben Lack

L’école de Sheffield insiste sur “des normes élevées de comportement et d’enseignement”, qu’elle applique à travers certaines des règles les plus strictes du pays.

La journée scolaire s’étend de 7h30 à 17h du lundi au jeudi – avec des heures en fin de journée réservées à “l’auto-apprentissage” et aux devoirs.

Le vendredi, l’heure à la maison est 15h45, mais les élèves qui ont décroché trois retenues cette semaine-là seront gardés jusqu’à 17h pour la “retenue du directeur”.

Mercia a également des retenues le samedi matin pour les élèves qui sautent le travail de vacances ou qui, selon le directeur, le méritent.

L’heure du déjeuner n’est pas moins stricte, les paniers-repas étant interdits et les régimes alimentaires sains mis en avant.

Et, comme vous pouvez l’imaginer, l’uniforme est étroitement surveillé.

Mais, l’approche semble fonctionner car Mercie a le taux d’exclusion le plus bas et le pourcentage de fréquentation le plus élevé de la ville.

Les parents parlent également très bien de l’approche stricte.

La fille de Nazia Maqboul, Inayah Deen, est en onzième année à l’école.

La femme de 40 ans a déclaré: “Ma fille a commencé en septembre et elle est vraiment heureuse. C’est une sportive et ils ont beaucoup de sports ici.

“Je l’ai déposée à 7h du matin car ils vont faire du sport à 7h30.”

Nazia, qui est assistante d’enseignement dans une autre école, a déclaré: “L’arrivée à 17 heures est bonne car je peux venir la chercher et je n’ai pas besoin de garde d’enfants.

« Elle s’épanouit à Mercie. L’école est incroyable, ils travaillent sur le comportement et j’en suis heureux.

«Je pense que d’autres écoles devraient adopter la politique de Mercia parce que vous ne voyez pas les enfants marcher partout dans les rues, acheter des bonbons, etc.

“Mercia garde les enfants toute la journée jusqu’à 17h et cela ne fait qu’ajouter à la discipline.

« À chaque récréation, les enfants sont gardés derrière les portes de l’école. Ils sont nourris, exercés et enseignés à l’école.

La fille de Victoria Shuttleworth, Maddison, 12 ans, fréquente également l’école Mercia.

La jeune femme de 30 ans a déclaré: “Maddison trouve l’école incroyable. Elle est vraiment venue.

“Elle souffre d’autisme et de TDAH, donc elle lutte beaucoup, mais ils sont incroyables avec elle.

“La rigueur de l’école est bénéfique – il n’y a rien de mal à avoir quelques règles.

« Les longues heures d’école sont acceptables, elle aime ça et elle n’apporte pas ses devoirs à la maison, donc c’est positif de ce côté-là.

“Faire leurs devoirs à l’école est très pratique.”

Richard Lewis, 48 ​​ans, a deux fils, âgés de 14 et 12 ans, à Mercia, et dit qu’il est un “fan”.

Il a déclaré: “Les garçons adorent l’école. Les politiques strictes semblent très bien fonctionner.

« Mes garçons aiment la structure de l’école. Ils aiment le petit-déjeuner matinal et veulent entrer à 7h30 pour les trucs supplémentaires, comme le club d’échecs.

« Le chef Chris cuisine la nourriture et il est très charismatique, tout un personnage.

« Les garçons et moi aimons que les devoirs soient faits à l’école dans un environnement contrôlé.

“Une longue journée académique peut sembler étrange, mais leur rétention des connaissances est vraiment bonne lorsque nous les interrogeons à la maison.

“Je pense que le slogan d’apprentissage est” nous ne nous entraînons pas tant que nous n’avons pas réussi, nous nous entraînons jusqu’à ce que nous ne nous soyons pas trompés “.”