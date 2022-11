Nos enfants vont à «l’école la plus stricte d’Angleterre» où demander d’aller aux toilettes vous amène en détention – c’est comme une prison

UN GROUPE de parents en colère disent que leurs enfants se sont sentis suicidaires à cause du système de points strict de leur école – utilisé pour distribuer des détentions sévères.

Astrea Academy Sheffield, qui est une école polyvalente, accueillant des enfants âgés de 2 à 18 ans, a été comparée à un «camp de prisonniers».

Les parents dont les enfants fréquentent l’Astrea Academy l’ont comparé à un «camp de prisonniers» en raison d’un système de points sévère Crédit : Google

Un porte-parole de l’école affirme que la majorité des points attribués depuis septembre l’ont été pour un comportement positif Crédit : Google

L’institution dispose d’un système basé sur des points où les enfants peuvent être punis pour des “infractions” telles que parler dans le couloir ou ne pas lever la main assez haut, selon certains parents.

Une mère a raconté à The Star comment son enfant était diabétique et avait été punie pour s’être retournée dans la salle à manger pour demander l’aide d’un ami lorsque son taux de sucre dans le sang avait chuté.

Le groupe de parents, qui souhaitent rester anonymes, affirme que leurs enfants sont injustement punis et que cela a un impact sur leur bien-être mental.

Un parent a déclaré : « Mon fils, qui était un enfant heureux il y a trois ans lorsqu’il a rejoint l’école, est devenu l’enfant le plus déprimé et le plus triste que j’aie jamais vu. Il a dit à son frère aîné qu’il avait envie de se suicider.

Une autre mère a décrit comment sa fille « va à l’école en pleurant et rentre à la maison en pleurant tous les jours », et une troisième a déclaré : « Ma fille m’a dit qu’elle ne voulait pas aller à l’école, elle voulait changer d’école. Elle pleurait. Elle a changé, elle a tellement de stress et d’anxiété.

Le système récompense ou punit les comportements « négatifs » et « positifs ».

On prétend que deux négatifs peuvent atterrir un enfant avec une détention de 45 minutes tandis que quatre signifient une détention de 90 minutes et une journée entière en isolement.

Et tandis que l’école récompense les comportements positifs, le groupe de parents inquiets affirme que l’accent est mis sur les aspects négatifs.

Un parent a partagé une lettre écrite par sa fille de sept ans, également partagée avec Ofsted : « Si vous tenez à la santé mentale et mentale de votre enfant, veuillez ne pas envoyer votre enfant dans cette école. Je ne saurais trop insister sur le montant dont vous avez besoin pour éviter de fréquenter cette école si les règles doivent continuer. J’ai l’impression que cette école est comme une prison, et pour moi et d’autres, nous avons l’impression d’être sous pression et d’y assister misérablement.

Les parents affirment avoir approché l’école, qui a ouvert ses portes en 2018, à plusieurs reprises avec leurs inquiétudes, mais ont été évités.

Une mère a même dit qu’on lui avait dit “nous ne vous forçons pas à garder votre enfant ici”.

Plusieurs ont dit qu’ils aimeraient sortir leur enfant d’Astrée mais qu’il n’y a nulle part ailleurs où les envoyer.

Les parents se sont vite rendu compte qu’il s’agissait d’un problème répandu – et pas seulement de quelques enfants «coquins» ciblés – alors ils ont décidé de porter l’affaire à l’attention du chien de garde de l’éducation Ofsted.

Les parents affirment que jusqu’à 200 élèves par jour sont retenus, l’un d’eux ajoutant : “Nous voulons de la discipline et des règles pour nos enfants, mais cela ressemble à un camp de prisonniers”.

On prétend que le système, qui est en place depuis la création des écoles, a été encore aggravé cette année lorsque l’exigence d’une détention a été réduite de cinq négatifs à deux.

Une porte-parole d’Ofsted a déclaré: «Ofsted ne commente ni ne confirme si nous avons reçu des plaintes concernant une école en particulier. Cependant, nous prenons toujours au sérieux toutes les préoccupations qui nous sont communiquées et examinons attentivement les mesures que nous pourrions devoir prendre. »

Un porte-parole de l’école a déclaré: «À l’Astrea Academy Sheffield, nous avons de grandes attentes pour tous les universitaires. Nous maximisons le temps d’apprentissage et assurons un environnement calme, sûr et utile, où tous nos universitaires peuvent apprendre et tous nos enseignants peuvent enseigner, sans interruption. Depuis septembre, 80 % des points attribués l’ont été pour des raisons positives.

« Le partenariat entre nous, nos boursiers et leurs familles est essentiel. Nous communiquons chaque semaine avec nos parents et tuteurs par le biais d’une newsletter qui partage toutes les informations clés et mises à jour. Il y a une invitation ouverte pour toutes les familles à réserver pour venir à l’école n’importe quel jour de la semaine entre 9h et 10h où elles recevront une visite guidée et pourront voir l’apprentissage en action.

« Nous n’avons pas été invités à la récente réunion et n’en avons été informés qu’après coup. Nous n’avons reçu aucune préoccupation à la suite de cette réunion. Nous avons pris contact avec la conseillère Dawn Dale pour l’inviter à visiter l’académie pour une visite et une date est confirmée pour ce semestre. Nous encourageons les parents à nous faire part directement de toute préoccupation afin que nous puissions y répondre individuellement.