Alors que les infections respiratoires frappent durement le système de santé, le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré mercredi que davantage d’enfants devaient se faire vacciner contre le COVID-19 et la grippe pour limiter l’augmentation des admissions à l’hôpital.

S’exprimant lors d’une clinique de vaccination à Ottawa, Duclos a déclaré que le Canada était en proie à une soi-disant « tripledémie » avec la COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS) en circulation.

“Nos enfants souffrent de toutes sortes de virus. Nos hôpitaux pédiatriques sont débordés. Nos travailleurs de la santé sont très fatigués”, a déclaré Duclos.

Pour aider, a déclaré Duclos, les parents devraient faire vacciner leurs enfants dont ils ont besoin pour éviter une maladie grave, une hospitalisation et la mort.

“C’est le moment de se faire vacciner”, a-t-il déclaré. “La chute va être de plus en plus difficile.”

Les hôpitaux pédiatriques du pays sont confrontés à de graves problèmes de capacité.

Les données publiées par Critical Care Services Ontario montrent à quel point les hôpitaux pédiatriques sont surchargés dans la plus grande province du pays. Certains jours ce mois-ci, il y a eu plus d’enfants dans les unités de soins intensifs que le système n’est conçu pour en gérer.

Ces admissions sont en grande partie dues à la grippe et au VRS, une infection respiratoire qui obstrue les voies respiratoires. Les données suggèrent qu’il y a actuellement peu d’admissions aux soins intensifs liées au COVID chez les enfants.

Un panneau orientant les visiteurs vers le service des urgences du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario. Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a exhorté les parents à faire vacciner leurs enfants alors que le pays est aux prises avec une soi-disant « tripledémie » de COVID-19, de grippe et de virus respiratoire syncytial (VRS). (Adrian Wyld/Presse canadienne)

Le VRS est une infection saisonnière courante et la grande majorité des cas sont bénins.

Mais cette année, le nombre d’enfants qui tombent malades – et gravement malades – est nettement plus élevé que d’habitude.

Selon l’Acute Care Enhanced Surveillance (ACES) de l’Ontario base de donnéesle nombre d’enfants âgés de 0 à 4 ans qui se sont rendus aux urgences des hôpitaux avec des problèmes respiratoires est plus du double de la moyenne saisonnière.

Les chiffres sont encore plus alarmants chez les enfants âgés de 5 à 17 ans – leurs niveaux sont trois fois plus élevés que ce qu’ils ont été historiquement.

Les politiques liées au COVID, comme le masquage obligatoire et la distanciation sociale, ont permis à la plupart des enfants de rester raisonnablement en bonne santé au cours des deux dernières années.

Les médecins soupçonnent que les enfants qui auraient normalement été exposés au VRS au cours des dernières années en ont été isolés et font maintenant grimper les chiffres.

Il n’y a pas de vaccin largement disponible pour le VRS, mais les enfants de six mois et plus sont généralement éligibles pour un vaccin contre la grippe.

Dans certaines provinces, les enfants doivent se faire vacciner par un médecin ou une infirmière praticienne ou une clinique locale du bureau de santé publique; les pharmacies ne sont généralement pas une option pour les vaccins contre la grippe pour les très jeunes.

« Il est maintenant temps de tendre la main à vos bureaux de santé publique, à vos médecins de famille », a déclaré la Dre Vera Etches, médecin hygiéniste d’Ottawa, qui était sur place pour l’annonce de Duclos.

“Avec tous les virus qui s’additionnent, le VRS, la grippe, tout ce que nous faisons pour prévenir la transmission, y compris la vaccination et le port de masques à l’intérieur, cela fait une différence”, a-t-elle déclaré.

La couverture vaccinale contre la COVID est encore très faible dans la cohorte des 0 à 4 ans.

Les données fédérales suggèrent que seulement 7,3 % de ces jeunes ont reçu une dose. Seulement 2,4% des personnes âgées de 0 à 4 ans ont terminé la première série de vaccins – les deux premiers vaccins de produits à base d’ARNm comme ceux proposés par Moderna et Pfizer.

Alors que les jeunes sont moins susceptibles d’être hospitalisés pour COVID-19, les médecins ont déclaré que le vaccin peut protéger l’enfant et les autres, réduisant ainsi le risque qu’ils transmettent le virus à d’autres – y compris les membres de la famille et les amis qui peuvent être plus susceptibles de graves conséquences de l’infection.