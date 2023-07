Nos enfants sont punis pour avoir porté le mauvais uniforme par temps chaud – mais ce n’est pas de notre faute

Les PARENTS affirment que les garçons d’une école ont été punis pour avoir porté le mauvais short lors de la récente période de chaleur.

Un élève a affirmé avoir souffert d’épuisement dû à la chaleur après avoir été placé en « isolement » pour la journée parce qu’il ne portait pas le bon short.

Les parents d’élèves de l’école communautaire de Cwmtawe se sont plaints que leurs enfants étaient punis pour ne pas porter le bon uniforme Crédit : Getty

Un parent a affirmé que l’école avait une politique plus indulgente pour les filles Crédit : Google Maps

Maintenant, certains parents de la Cwmtawe Community School près de Swansea au Pays de Galles ont accusé l’école de forcer les garçons à porter des shorts «sur mesure» que certaines familles ne peuvent pas se permettre d’acheter.

Un porte-parole de l’école a déclaré que ses exigences en matière d’uniforme sont clairement communiquées aux parents et qu’elle propose une option de short qui est rentable.

Un soutien est également en place pour aider les familles dans la crise du coût de la vie, a ajouté le porte-parole.

Craig Battenbough, 33 ans, de Rhyd-y-fro, a déclaré que son fils avait porté une jupe pendant une semaine pour protester contre la politique uniforme « stricte ».

S’adressant à Wales Online, il a affirmé que lorsqu’il avait récupéré son fils Cellan à l’école, il avait dit à son père qu’il n’avait pas été

autorisé à sortir de la chambre toute la journée.

Craig a affirmé que son fils était trempé de sueur et semblait souffrir d’épuisement dû à la chaleur.

Il a déclaré: « Pendant la chaleur à laquelle nous avons été confrontés au cours des deux dernières semaines, l’école de Cwmtawe a placé les garçons dans des chambres d’isolement sans climatisation. »

« Tout cela est dû au fait que l’école ne permet pas à nos enfants de porter des shorts noirs unis plutôt que des shorts sur mesure que certains parents ne peuvent pas se permettre ou ne peuvent pas trouver dans les magasins »,

Craig a affirmé que l’école semblait avoir une politique plus détendue pour les filles.

Il a déclaré: « Vous constaterez que les filles peuvent porter des jupes extrêmement courtes qui ne respectent pas la politique de l’uniforme scolaire, mais les garçons sont punis.

« Nous demandons que l’école soit moins stricte avec la politique des uniformes scolaires et dans les températures extrêmes afin que nos enfants soient plus frais et plus à l’aise. »

Hannah Fletcher, 32 ans, a affirmé qu’il était injuste de s’attendre à ce que les parents déboursent plus d’argent pour des shorts sur mesure quelques semaines avant la fin du trimestre.

« Mon fils a besoin d’une certaine marque qui n’est pas bon marché en raison de problèmes sensoriels avec les fermoirs et ceux-ci me coûteraient 30 £ la paire alors qu’il n’y a aucune garantie que le temps restera chaud », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de l’école communautaire Cwmtawe a déclaré: « Nos exigences en matière d’uniforme scolaire sont clairement communiquées à tous les parents / tuteurs et sont disponibles sur notre site Web.

« Il y a quelques années, nous avons consulté les parents/tuteurs et les élèves et introduit une option de courts métrages pour les mois d’été.

« Ce sont des uniformes standard et économiques disponibles dans la plupart des supermarchés, à partir d’environ 4 £ la paire.

« Les parents ont également aimé l’idée de pouvoir utiliser le pantalon devenu trop grand pour leur enfant et de le transformer facilement en short.

« Cette année, nous avons écrit à tous les parents/tuteurs en mai pour leur rappeler l’option short avant le début du récent temps chaud.

« Nous avons mis en place une gamme de soutiens pour aider les familles à faire face au coût de la vie. En plus de la subvention School Essentials du gouvernement gallois, qui est disponible pour tous les ménages éligibles, nous avons également un fonds pour le bien-être et le soutien des élèves.

« Tous les parents/tuteurs rencontrant des difficultés financières avec l’uniforme doivent nous contacter en toute confidentialité et nous ferons de notre mieux pour les soutenir. »