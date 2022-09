Nos enfants sont obligés de prendre SIX bus pour aller à l’école en prenant deux heures dans chaque sens – ils manquent des cours… c’est la pagaille

Les PARENTS ont fulminé à propos de la suppression d’un service de bus scolaire obligeant les enfants à prendre SIX bus pour se rendre à l’école et en revenir.

Les élèves qui fréquentent deux lycées de Belfast font désormais face à un aller-retour de quatre heures chaque jour et certains ne peuvent même pas se rendre à l’école car les bus publics sont pleins et passent devant eux aux arrêts de bus.

Les élèves de deux écoles de Belfast doivent désormais faire un aller-retour de quatre heures pour entrer chaque jour Crédit : Google

Les parents locaux disent que le problème a été causé par les écoles qui ont interrompu leurs contrats avec Belfast Buses, une entreprise privée qui fournissait aux étudiants un service dédié.

Certains enfants ont même été obligés de prendre des taxis pour arriver à l’heure, tandis que les parents d’autres ont dû quitter leur travail pour les accueillir et les ramener à la maison.

Des parents furieux se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs frustrations.

Beaucoup ont souligné que leurs enfants passent maintenant presque autant de temps à se rendre à l’école qu’en classe.

L’un d’eux a écrit: “C’est un vrai fouillis, à quel point est-il difficile de mettre un bus?

“En fin de compte, les enfants sont en retard à l’école et manquent leur éducation. De nos jours, ce problème peut certainement être résolu.”

Un autre a partagé l’histoire de leur fils, qui, selon eux, était en retard après que trois bus soient passés devant lui car “ils étaient pleins”.

Le parent en colère a ajouté que le garçon devait maintenant descendre tôt du bus et ensuite faire 20 minutes de marche pour se rendre à l’école.

Cela signifie apparemment que pour entrer à 9h15, il doit quitter la maison avant 8h.

La députée de l’Est de Belfast, Joanne Bunting, a appelé à une action urgente et a soulevé la question auprès de l’Autorité de l’éducation et de Translink, qui gèrent les bus publics de la région.

Elle a déclaré: “Mes préoccupations ont été largement écartées.”

Mme Bunting a ajouté que l’autorité scolaire lui avait dit qu’elle était “satisfaite des nouvelles dispositions” malgré “moins d’options de transport ou moins pratiques” disponibles.

L’Autorité aurait également déclaré qu’elle était “assurée” que les élèves seraient en mesure d’arriver et de quitter l’école à une “heure appropriée”.

Un porte-parole de l’Education Authority a déclaré qu’ils étaient au courant de la fin du service privé en juin et de leur obligation légale d’offrir aux élèves qui vivent à plus de cinq kilomètres de l’assistance scolaire la plus proche.

Cependant, ils ont ajouté que “si un élève n’est pas éligible, les arrangements de transport restent une responsabilité parentale”.

Une déclaration de Translink a déclaré: “Nous sommes conscients des problèmes pour les écoles d’Ashfield du fait que l’opérateur privé ne propose plus de services à ses élèves.

“Nous avons récemment rencontré l’école pour examiner cette situation et explorer des options pour aider davantage à répondre à leurs préoccupations.”