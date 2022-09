Nos enfants sont obligés de faire la queue pendant des heures devant la gare après l’école en tant que “punition” – c’est ridicule

Les PARENTS sont indignés que leurs enfants soient obligés de faire la queue pendant des heures devant une gare après l’école.

Stephen Thomas, 54 ans, a déclaré que son fils avait été retardé d’une heure mardi après avoir raté son train habituel en raison de la longue file d’étudiants à l’extérieur de la gare de Chalkwell, dans l’Essex.

Les étudiants sont invités à faire la queue devant la gare de Chalkwell après une série de comportements « antisociaux » Crédit : Google

L’étudiant était l’un des dizaines d’élèves vus faire la queue devant la gare après que l’opérateur ferroviaire c2c kids ait empêché les enfants portant des uniformes d’entrer dans la gare.

Son père agacé a déclaré à l’Echo Essex: «Tous les écoliers, quel que soit l’uniforme que vous portez, sont obligés de faire la queue devant la gare tandis que les adultes sont toujours autorisés à entrer dans la gare et à monter sur le quai.

“On ne leur a même pas donné de raison et ce qui m’inquiète, c’est qu’il a eu une longue journée et devrait normalement revenir vers cinq heures, et maintenant il arrive ici vers six heures.”

Il a été frustré par le “principal de celui-ci” lorsque les adultes peuvent entrer et sortir.

Stephen et d’autres parents ont l’impression que leurs enfants sont injustement punis pour les actions d’autres personnes.

Il s’inquiète pour la sécurité des élèves qui doivent rester en attente alors qu’il fait noir.

Il a déclaré: “Faire cela à des enfants de cet âge est également inquiétant car ils sont vulnérables, je suis à peu près à l’aise avec le voyage qu’il obtient, mais plus on les fait attendre, plus cela devient tard et sombre, cela me concerne particulièrement. pour sa sécurité.

« Comment pouvez-vous discriminer ? Si la station a des problèmes avec certains écoliers, alors interdisez-les ou résolvez cela.

Iain Palmer, responsable de la protection des revenus et de la sécurité chez c2c, a défendu cette décision.

Il a déclaré: “Malheureusement, nous avons vu une série de comportements antisociaux de la part de certains écoliers dans certaines de nos gares et dans les trains vers la fin de l’année scolaire dernière, ce qui a causé des problèmes de sécurité ainsi que des perturbations pour les autres passagers.

“Nous pensons que tout le monde a le droit de voyager dans des trains propres et ponctuels.

“Par conséquent, nous avons mis en place un système de file d’attente pour réduire ces problèmes, ainsi que l’interdiction de certains étudiants après qu’un incident particulier ait causé des milliers de livres de dommages à l’un de nos trains.

“Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les écoles locales et le BTP sur ces plans et continuons de suivre de près la situation.”

Le sergent Jay Bibby de la police britannique des transports a déclaré que les flics étaient au courant des rapports des passagers et du personnel de la gare concernant le “comportement antisocial” à la gare de Chalkwell et les dommages coûteux causés à un train.

Il a déclaré: “Nous travaillons avec c2c rail, les écoles locales et les groupes de passagers tout en effectuant des patrouilles supplémentaires à haute visibilité cette année scolaire dans le cadre de notre plan visant à perturber et à dissuader les comportements antisociaux.

“Nous encourageons également les membres du public à télécharger une toute nouvelle application appelée Railway Guardian, ainsi que de nombreuses informations utiles, l’application peut être utilisée pour nous signaler directement tout type de crime via 61016 ou notre rapport de crime en ligne.”

Le Sun a contacté c2c pour un commentaire.