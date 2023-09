Nos enfants sont coincés sous des chapiteaux à 29 °C après la fermeture des salles de classe à cause du béton en ruine… et cela restera pendant 4 SEMAINES.

Des ENFANTS sont coincés sous des chapiteaux à 29 °C alors que les écoles ferment les salles de classe à cause du béton en ruine, ont révélé les parents.

Les familles affirment que la crise du béton de la rentrée scolaire pourrait durer encore quatre semaines, les élèves étant envoyés dans des cours de fortune malgré les craintes en matière de sécurité.

Des chapiteaux et des Portaloos ont été installés pour les élèves exilés des salles de classe Crédit : Kevin Dunnett

Des parents de l’école primaire catholique St Francis, dans le Berkshire, ont raconté comment leurs enfants mangeaient dans des doggy-bags et étaient conduits dans des Portaloos puants le jour le plus chaud de l’année.

Les séances d’urgence ont eu lieu alors que le gouvernement était confronté à un nouvel examen minutieux des raisons pour lesquelles tant d’écoles étaient exposées à l’effondrement.

St Francis, à Ascot, fait partie des milliers d’écoles britanniques confrontées à la crainte que leurs salles de classe ne s’effondrent.

La région a également enregistré aujourd’hui des relevés météorologiques du Met Office allant jusqu’à 29°C.

Le béton cellulaire armé autoclavé est au centre du dernier scandale scolaire.

Le béton – soutenu par des tiges d’acier qui traversent des poutres – est utilisé depuis les années 1960 non seulement pour construire des écoles, mais aussi des tribunaux et d’autres bâtiments.

Mais la sécurité a été remise en question après l’effondrement d’une poutre contenant ce matériau dans une école anonyme pendant les vacances d’été.

Le gouvernement a ensuite annoncé un « changement dans notre approche » pour gérer le Raac, ajoutant que des cas récents avaient « conduit à une perte de confiance dans les bâtiments contenant ce matériau ».

Cela a entraîné la fermeture de plus de 100 écoles, 41 hôpitaux et au moins six tribunaux – et bien d’autres encore sont potentiellement à risque.

Et les familles ont fait part aujourd’hui de leurs inquiétudes à Sun Online.

Maneesh Matthew, qui a une fille de huit ans à St Francis, a décrit la façon dont les cours se poursuivaient « ce qui compte » – tout en disant : « Les chapiteaux restent quatre semaines ».

Il a ajouté : « Ils n’ont pas de sol sous le chapiteau et il fait assez chaud mais les enfants semblent trouver cela comme une aventure. »

Cinq chapiteaux ont été installés à l’extérieur des bâtiments scolaires, avec des familles accueillies pour les inspecter – mais de nombreux parents interrogés par The Sun ont déclaré que leurs enfants restaient à l’intérieur.

Jasmir Shaek a trois enfants à l’école, l’un de ses fils déclarant : « Il fait si chaud aujourd’hui. »

Pourtant, elle était positive quant à la façon dont les enseignants ont géré les retombées du Raac.

Elle a déclaré : « Les enfants sont un peu chauds et dérangés, mais l’école a été formidable en nous disant ce qui se passe.

« Je pense que les enfants ont trouvé cela passionnant – un peu comme une aventure, oui. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait des inquiétudes à l’approche de l’hiver, elle a répondu : « Non, ils installent des salles de classe temporaires pour remplacer les chapiteaux dans quelques semaines.

« Je pense qu’ils sont heureux de retourner à l’école. »

Un autre père qui souhaitait rester anonyme a déclaré au Sun alors qu’il faisait la queue pour récupérer sa fille : « Je suis plutôt content de la façon dont ils se sont adaptés – ce n’est pas de leur faute si cela est arrivé.

« Ils ont tiré le meilleur parti d’une situation malheureuse, je pense. »

Le ministre des Écoles, Nick Gibb, avait auparavant insisté auprès de la BBC sur le fait qu’il avait été contraint d’ordonner la fermeture des écoles.

Il a déclaré: « Ce que nous avons découvert au cours de l’été, c’est un certain nombre de cas, dans des écoles et dans des établissements non scolaires, en Angleterre et ailleurs, où les RAAC qui avaient été considérés comme présentant un faible risque se sont en réalité révélés dangereux. »

On craint désormais que les inspections concrètes dans les écoles ne prennent fin avant décembre, laissant des milliers d’élèves dans l’incertitude.

Certaines écoles concernées démarrent le nouveau trimestre à distance, en proposant aux élèves des cours en ligne, comme lors de la pandémie de Covid-19.

Paniqués, les enseignants ont supplié les écoles de les aider à trouver des portails d’urgence afin de pouvoir poursuivre les cours.

Un organisme scolaire sur 20, y compris les autorités locales et les fiducies, a eu jusqu’à vendredi pour renvoyer des enquêtes au ministère de l’Éducation sur les risques potentiels d’effondrement du béton.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a exhorté le personnel à « se lever », après avoir déjà fait face à des critiques pour un commentaire grossier hors micro sur des personnes qui, selon elle, n’avaient « rien fait ».

Des inquiétudes concernant le béton ont été soulevées dans les écoles du Royaume-Uni. Crédit : Kevin Dunnett