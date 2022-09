Nos enfants ont reçu des DÉTENTIONS pour être en retard après qu’un service de bus scolaire de mauvaise qualité les ait laissés bloqués – c’est une honte

Les PARENTS ont été furieux lorsque leurs enfants ont été placés en détention après qu’un service de bus les a laissés bloqués.

Des parents furieux ont critiqué le service National Express numéro 6 à Sutton Coldfield, affirmant que les bus en retard et les annulations régulières ont entraîné le retard des élèves à l’école.

Les parents sont furieux contre leur service de bus local Crédit : Alamy

La situation a poussé une mère désespérée à créer un groupe WhatsApp pour partager sa frustration avec d’autres personnes confrontées au même problème.

Le problème affecte les étudiants qui fréquentent les lycées et lycées Queen Mary’s et Bishop Vesey’s, Sutton Coldfield Grammar School for Girls et Sutton Coldfield College à Lichfield Road.

La fille de Jan Dewsbery voyage de Four Oaks à Queen Mary’s High School, a déclaré à Birmingham Live: «[T]es bus sont souvent annulés ou en retard. C’est au moins une fois par semaine et parfois c’est tous les jours.

« Elle a 14 ans et le vendredi 9 septembre, ma fille est arrivée à la gare routière de Walsall à 15 h 50 pour le bus de 16 h pour Sutton. Mais ce n’est pas venu.

“Et puis le bus de 16h30 a eu 20 minutes de retard et est arrivé à 16h50.

«Puis le lundi suivant, le 12 septembre, ils devaient prendre le bus à 7 h 53 depuis Edge Hill Road et il ne s’est pas présenté. Alors elle est rentrée à la maison et a demandé à son père de la raccompagner.”

“Il leur a fallu 45 minutes pour un trajet qui prend généralement 20 minutes et elle était en retard, a raté sa forme et a obtenu une retenue.

“Ensuite, pour aggraver les choses, son bus de retour est tombé en panne avant d’arriver à Aldridge.

La mère, qui prend également le bus tous les jours pour se rendre au travail, a déclaré qu’elle avait déjà porté plainte, mais en vain.

Elle a ajouté: “En été, on nous avait promis qu’ils se ressaisiraient. Ils ont dit que le service de bus allait s’améliorer. Si quoi que ce soit, c’est pire.

«Le gouvernement veut que nous utilisions davantage les transports en commun, mais comment pouvons-nous quand c’est aussi c *** que ça.

“C’est régulièrement une fois par semaine et souvent tous les jours et d’après ce que les gens ont dit, cela dure depuis des années.”

Un porte-parole de National Express West Midlands a déclaré dans un communiqué: «Nous aimerions profiter de cette occasion pour présenter nos excuses à tous les clients qui ont subi des retards dans leurs trajets sur le service 6 entre Sutton Coldfield et Walsall. Nous sommes désolés d’avoir laissé tomber quelqu’un.

«Divers problèmes ont affecté la ponctualité et la fiabilité de certains de nos services, notamment les difficultés persistantes à l’échelle du Royaume-Uni pour recruter des chauffeurs de bus.

“Nos équipes continuent de travailler dur pour recruter plus de chauffeurs et former et mettre en service de nouveaux chauffeurs le plus rapidement possible.

“Comme les autres usagers de la route, nos services de bus sont également affectés par les embouteillages et les travaux routiers qui peuvent avoir un impact important sur la fiabilité de notre service et donc sur le niveau de service que nous pouvons fournir à nos clients.

“La semaine d’avant-dernière, certains services à Sutton Coldfield ont été fortement retardés en raison de travaux routiers dans la région.

“National Express West Midlands travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour minimiser autant que possible les perturbations pendant les travaux routiers, mais certains retards sont difficiles à éviter et nous espérons que nos clients seront patients avec nous lorsque les services sont affectés par des circonstances indépendantes de notre volonté.

«Lorsque nous avons eu des problèmes de véhicule occasionnels et qu’un bus a dû être mis hors service pour réparation, notre garage a renvoyé un véhicule de remplacement en service dès que possible.

«National Express West Midlands continue de surveiller de près les services de bus et nous faisons tout notre possible pour éviter toute perturbation pour nos clients. Nous invitons tout le monde à vérifier les dernières mises à jour de service sur nos réseaux sociaux ou à visiter notre site Web : nxbus.co.uk.