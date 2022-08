Nos enfants ont été laissés en larmes après avoir dépensé 200 £ pour le spectacle Paw Patrol, mais il a été annulé MINUTES avant qu’il ne commence

Des parents DÉVASTÉS ont déclaré que leurs enfants étaient en larmes après être allés regarder Paw Patrol Live – seulement pour que l’émission soit annulée quelques minutes avant le début.

Jessica Shepherd, 51 ans, a conduit sa fille et ses petits-enfants pendant une heure et demie pour regarder leurs chiots héros sur scène à la Motorpoint Arena de Nottingham mercredi.

La fille de Jessica, Amber, photographiée avec Nancy, trois ans, avant le spectacle Crédit : Jessica Shepherd

Le fan de Paw Patrol était impatient de voir le spectacle et a été dévasté lorsqu’il a été mis au rebut à la onzième heure Crédit : Jessica Shepherd

La grand-mère et sa fille, d’Elm, Cambs., ont dépensé 90 £ sur les billets au total et ont gardé le spectacle une surprise de sa petite-fille folle de Paw Patrol Nancy jusqu’à quelques jours auparavant.

Jessica a dit que le petit connait “tous les personnages” et pouvait à peine contenir son excitation pendant le voyage.

Mais ce n’est que bien après avoir pris place avec la copine de Jessica, Zoe, et ses deux enfants de quatre et 13 ans, que la famille a appris que le spectacle avait été annulé.

“C’était absolument horrible”, a déclaré Jessica au Sun Online.

“Nous sommes allés nous asseoir à nos places dans le théâtre, nous avons eu le compte à rebours, en nous demandant quels personnages allaient arriver, tous les enfants excités autour.

“Puis vers 13 heures, alors que le spectacle était sur le point de commencer, il y a eu une annonce tannoy pour dire qu’en raison de circonstances imprévues, le spectacle a été annulé.

« Les enfants étaient tous dévastés. Il y avait des enfants déguisés de la tête aux pieds avec leurs personnages préférés, ils pleuraient, ils étaient hors d’eux.

«Il y avait des mères qui devenaient folles du personnel. Pour moi, il semblait que le personnel de Nottingham Arena n’était pas au courant [it was being cancelled] soit – ils avaient l’air assez choqués aussi. “

Jessica a déclaré que leur groupe ne croyait pas à l’annonce lorsqu’ils l’ont entendue pour la première fois, en supposant que les chiots de Paw Patrol “viendraient et sauveraient la situation”.

Mais comme les familles sont restées à leur place jusqu’au début du spectacle, les membres du personnel ont finalement été contraints de lire une annonce sur scène.

L’amie de Jessica, Zoe, qui était également là, a déclaré: «Le pauvre personnel de l’arène ne savait pas, ils laissaient encore entrer les gens.

“Ils ont juste dit qu’il y avait une déclaration à suivre sur le site Web.

“Quand vous allez sur la page Facebook de Paw Patrol, ils ont annoncé à 13h10 que cela n’arriverait pas. Ils ont juste dit que cela n’arriverait pas.”

Une déclaration sur la page Facebook de Paw Patrol Live disait hier: «Malheureusement, en raison d’une maladie du casting, nous ne pourrons pas poursuivre les deux représentations restantes à Nottingham aujourd’hui.

En dehors de l’arène, c’était horrible – il y avait des enfants qui pleuraient… Je sais que cela semble ridicule, mais quand il y a des enfants impliqués, c’est absolument déchirant. Jessica Berger

«Une mise à jour sera diffusée sous peu sur les prochaines étapes concernant vos billets pour le spectacle.

“Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.”

Les utilisateurs de Facebook n’ont pas tardé à commenter, une maman écrivant : « Absolument dégoûtant. Nous avons voyagé de Bristol pour voir ce spectacle. Nous avons acheté des marchandises, des boissons, du pop-corn et des collations à 13 heures.

“L’annonce a été faite à 13h30 sur un tannoy. La foule a pensé que c’était une blague. Nous pouvions tous entendre des huées et des enfants pleurer de déception. Pourquoi n’aviez-vous pas de secours ?”

Zoe, Jessica et Amber ont emmené leurs enfants dans un centre de jeux doux ainsi qu’à Pizza Express plus tard dans la soirée pour essayer d’atténuer le coup.

Mais les friandises supplémentaires signifiaient qu’ils finissaient par dépenser beaucoup plus d’argent qu’ils ne l’auraient jamais souhaité, totalisant des centaines entre eux pour la journée.

‘DÉCHIRANT’

Jessica a déclaré: «Pour eux, ne même pas amener un personnage sur scène pour compenser les enfants.

“Nous avons dit que nous allions les emmener au jeu doux parce que nous sentions que nous devions faire quelque chose avec eux.

“Mais en dehors de l’arène, c’était horrible – il y avait des enfants qui pleuraient… Je sais que cela semble ridicule, mais quand il y a des enfants impliqués, c’est absolument déchirant.”

Elle a ajouté: “Sur le Facebook de Paw Patrol Live, cela a été annoncé une demi-heure plus tôt que quand on nous l’a dit – c’est donc l’essentiel, ils nous ont tous fait dépenser de l’argent alors que vous saviez que c’était annulé. C’est faux.

“Et si un membre de la distribution est si malade qu’il a anéanti tous les autres membres de la distribution en une heure, qu’est-ce qui ne va pas chez lui ? Nous voulons savoir.”

L’amie de Jessica, Zoe, a déclaré qu’elle avait demandé un remboursement pour ses billets, pour lesquels elle avait dépensé 120 £ au total.

Elle dit avoir dépensé environ 200 £ supplémentaires en extras pour la journée, y compris l’essence, la nourriture et les boissons.

La maman de deux enfants a depuis été informée qu’une autre date de remplacement a été ajoutée pour le spectacle – mais cela tombe la veille du retour des enfants à l’école, ce qui n’est “pas idéal”.

On lui a également dit qu’un remboursement prendrait jusqu’à 30 jours.

Paw Patrol Live a été approché pour un commentaire.

Les petits-enfants de Jessica, Tommy et Nancy, avaient hâte de regarder Paw Patrol Live à Nottingham Crédit : Jessica Shepherd