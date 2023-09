Nos enfants ont été isolés à cause de la règle ridicule de la ceinture de l’école – tellement d’enfants ont eu des ennuis qu’ils ont rempli 2 salles.

Des parents LIVIDS ont critiqué une école pour avoir placé des élèves en isolement parce qu’ils portaient des uniformes scolaires « identiques » dans les supermarchés.

Les enfants de la Holderness Academy, à Hull, dans l’East Yorks, ont été sanctionnés pour avoir porté des vêtements non achetés auprès de son fournisseur officiel.

Toni, la fille de Becky James, a été plongée en isolement pour s’être présentée dans une jupe qui ressemblait presque exactement à celle du fournisseur d’uniformes scolaires. Crédit : NB PRESSE LTÉE

Toni est maintenant scolarisé à la maison au milieu des retombées des uniformes à la Holderness Academy Crédit : NB PRESSE LTÉE

L’école ultra-stricte a également réprimandé les élèves qui portaient de mauvaises chaussures et des ceintures marron et non noires.

Des parents en colère ont attaqué aujourd’hui les règles draconiennes de l’école dans un contexte de crise du coût de la vie – et affirment que leurs petits ont été soumis à des défilés d’uniformes de style militaire dans les cours de récréation.

La fille de Becky James, Toni, 14 ans, a été plongée dans l’isolement après s’être présentée dans une jupe qui ressemblait presque exactement à celle du fournisseur d’uniformes scolaires Rawcliffes – mais qui avait en fait été achetée à Asda.

Becky, 34 ans, une soignante âgée, l’a retirée de l’école en signe de protestation et lui donne désormais l’enseignement à domicile.

Elle fulmine : « C’est tout simplement ridicule. C’est comme être dans une caserne militaire, pas dans une école.

Avez-vous des problèmes avec votre école ? Contactez-nous : [email protected]

« Pourquoi devrais-je acheter une jupe à 22 £ qui ressemble à celle d’un supermarché ? Celle du supermarché est en fait plus longue que celle de Rawcliffes. »

« Toni grandit très vite, alors pourquoi devrais-je dépenser autant d’argent pour de nouvelles jupes chaque trimestre.

« On appelle ça la réflexion, pas l’isolement, mais c’est la même chose. C’est comme être en prison. »

Toni, qui est en 10e année et qui a reçu la permission de parler de sa mère, a déclaré qu’elle se sentait « mal à l’aise » après avoir été obligée de soulever son haut pour qu’une enseignante puisse vérifier si l’étiquette de la ceinture était une jupe de supermarché.

Elle a déclaré : « Je n’ai pas aimé ça. Ils nous ont tous alignés dans la cour de récréation et ont contrôlé chacun d’entre nous. J’ai dû remonter mon haut pour qu’ils puissent vérifier la ceinture.

« Le professeur a dit que c’était la bonne longueur, mais la mauvaise marque, alors elle m’a mis en isolement.

« Ils ont dû utiliser deux salles d’examen parce que nous étions très nombreux à enfreindre les règles.

« La boucle de ceinture d’un de mes amis était trop grande. Dix ou quinze d’entre nous n’avaient pas la bonne jupe.

Un uniforme complet de Rawclifffes coûte un peu moins de 90 £ – comprenant un blazer de 34 £, une jupe plissée de 22 £ et jusqu’à 21 £ pour deux chemisiers blancs.

Ils nous ont tous alignés dans la cour de récréation et ont contrôlé chacun d’entre nous. J’ai dû remonter mon haut pour qu’ils puissent vérifier la ceinture Toni James, élève

Pendant ce temps, Asda George vend un pack de deux jupes plissées pour 14 £ et cinq chemises blanches à manches longues pour filles pour 11 £.

L’école, qui compte 1 169 élèves âgés de 11 à 18 ans, a déclaré que sa politique en matière d’uniformes est conçue pour « favoriser l’égalité et encourager un sentiment de fierté ».

Malgré les règles draconiennes sur les jupes, les hommes portant des pantalons ne sont pas obligés de les acheter à Rawcliffes.

Lisa Hurd, 41 ans, qui a transféré sa fille Natasha, 14 ans, dans une autre école, a déclaré : « S’attendre à ce qu’un parent dépense 20 £ pour une jupe alors qu’il peut en acheter cinq pour la même chose n’a aucun sens.

« Les parents en ont assez. Nous ne sommes pas déraisonnables : nous ne demandons pas à nos enfants de se présenter en pyjama.

« C’est comme si l’école détenait des actions à Rawcliffes.

« Les enfants qui aimaient aller à l’école ont désormais trop peur pour y aller parce qu’ils craignent d’être repérés pour quelque chose.

« C’est affreux. »

« L’ÉCOLE NE VEUT PAS SAVOIR »

Une mère était furieuse après que les chaussures noires de sa fille aient été jugées « inappropriées » parce qu’elles avaient une bordure dorée.

Et la répression des uniformes a été si stricte que certains parents prétendent que les enseignants coupent même les boucles des chaussures.

Lily, 12 ans, élève de huitième année, a passé six jours sur sept en isolement après être arrivée à l’école en jupe Asda.

Papa Wayne, 46 ans, a fustigé : « Nous avons essayé de lui expliquer que la plus petite taille de jupe de Rawcliffes ne lui allait pas. Elle tombe simplement parce qu’elle est mince.

« La plus petite taille d’Asda lui va, mais elle n’est pas autorisée à la porter, même si elle est presque identique. »

Wayne dit que malgré l’envoi d’une preuve photographique, l’école « ne veut tout simplement pas savoir » et lui dit d’aller à Rawcliffes.

L’école avait déjà été critiquée par les parents au début du trimestre d’été, lorsque les élèves avaient reçu l’ordre de porter des blazers en cas de canicule.

La politique relative aux uniformes de l’école sur son site Web indique que les parents peuvent contacter l’école s’ils ont des difficultés à obtenir les vêtements.

Il déclare : « Nous comprenons que l’uniforme représente un investissement financier coûteux, et nous travaillons dur pour garantir que notre uniforme soit abordable et de la plus haute qualité. Cela se fait par le biais d’un processus d’appel d’offres rigoureux qui est mené périodiquement. »

Une porte-parole du Consortium Academy Trust, qui gère Holderness, a déclaré : « La rentrée universitaire est une période clé au cours de laquelle les normes et les attentes sont fixées.

« Nous travaillons dans le respect avec nos apprenants pour favoriser les bonnes habitudes et le respect des politiques clés ; cela est dans le meilleur intérêt de tous les membres de la communauté scolaire.

« Les attentes uniformes de nos écoles favorisent l’égalité et encouragent un sentiment de fierté et d’appartenance à la communauté.

« Nous travaillons sur un petit nombre de préoccupations soulevées par les parents et continuerons de travailler avec eux pour surmonter tous les obstacles. »

Les parents disent que la Holderness Academy soumet leurs enfants à des défilés d’uniformes de style militaire sur les terrains de jeu Crédit : NB PRESSE LTÉE