Nos enfants ont crié de peur lorsque SEPT voitures ont pris feu dans notre rue – nos véhicules sont détruits

Des enfants TERRIFIÉS ont crié de peur lorsque sept voitures ont pris feu sur leur route.

Les résidents ont décrit le moment où ils ont été réveillés dans leur rue en train d’être engloutis dans une boule de feu comme “horrible”.

Quatre voitures ont été complètement incendiées Crédit : Terry Harris

Les résidents l’ont décrit comme “horrible” Crédit : Terry Harris

Selon la police, la cause de l’incendie était une panne électrique Crédit : Terry Harris

Craignant que leurs maisons ne s’enflamment, les habitants pieds nus ont couru dehors pour voir ce qui se passait aux premières heures du jeudi matin.

Maria Manan, maman de deux enfants, a décrit la scène dévastatrice à Peterborough, qui n’a laissé que quatre voitures brûlées, comme “assez surréaliste”.

Elle a déclaré: “Il y avait du feu partout, les gens criaient, les enfants étaient pétrifiés.”

La femme au foyer de 34 ans, dont le mari Abdul, 41 ans, a fait radier sa camionnette de travail, a raconté l’horreur au Sun Online.

Elle a déclaré: «Il était environ 1 heure du matin, je dormais et j’ai été soudainement réveillée par une grosse explosion et un bruit sec.

“J’ai regardé par la fenêtre et il y avait beaucoup de flammes oranges partout.

“Ma voisine Barbara frappait à ma porte en disant ‘Qu’est-ce qui se passe?’ C’était assez surréaliste.

«Nous avons couru dehors, j’étais toujours avec des draps et pieds nus.

“Nous avions tellement peur. Le feu était si énorme et nous pensions qu’il mettrait le feu à la maison.

« Il y avait tellement de fumée que nous ne pouvions ni voir ni respirer correctement.

“Tous les autres voisins sortaient et malgré la chaleur immense, nous grelottions.

«Mes filles âgées de 12 et 7 ans étaient pétrifiées. Ils ne savaient pas ce qui se passait.”

Certains propriétaires choqués pensent qu’il s’agissait d’un incendie criminel et que leurs véhicules ont été délibérément ciblés.

Cependant, un officier de police a dit à Abdul qu’ils comprenaient que cela était dû à une panne électrique ou à une fuite de carburant dans l’une des voitures, déclenchant l’enfer et déclenchant une réaction en chaîne.

Maria, qui croit toujours qu’il s’agissait d’un incendie criminel, a ajouté : “Nous avons eu de la chance, très, très de la chance que personne n’ait été blessé.

“Je pense que quelqu’un a fait ça délibérément mais je ne sais pas pourquoi.”

“C’ÉTAIT HORRENDANT”

Le constructeur-ouvrier Abdul a déclaré : « C’était fou, c’était horrible et je n’ai jamais rien vu de tel.

“On aurait dit que des poêles à bois s’étaient enflammés de l’autre côté de la rue.

“Les flammes faisaient deux mètres de haut et dominaient les pompiers qui sont arrivés rapidement.

“Il y avait tout ce claquement et ce claquement et les flammes étaient si énormes, c’était si flamboyant et effrayant.”

Abdul a dit qu’il n’avait sa camionnette que depuis quelques mois et que le côté gauche avait complètement fondu.

Gardant l’esprit ouvert, il a ajouté : « Je ne sais pas, tout est possible.

“Cela pourrait être un incendie criminel, la police dit qu’il s’agit d’un défaut électrique dans l’une des voitures, mais nous devons tout présumer.”

Lorsque les flammes ont finalement été maîtrisées sans risque pour les propriétés de s’enflammer, des familles stupéfaites sont rentrées chez elles.

Certaines maisons, qui n’avaient pas de jardins à l’avant, se sont retrouvées avec des fenêtres brisées et des portes déformées.

Des voitures brûlées et un air épais planaient encore sur la rue ce matin.

Trois des quatre voitures éventrées, noircies par du métal tordu, étaient toujours là, l’une d’entre elles ayant été remorquée plus tard.

Deux autres voitures partiellement endommagées et la camionnette étaient toujours garées – elles semblaient intactes d’un côté mais détruites de l’autre.

HORREUR DE FEU

L’ouvrier du bâtiment Nikita Nikolagevs s’est dit “tellement triste” de perdre sa bien-aimée Audi A5 qu’il possède depuis seulement six semaines.

Le joueur de 28 ans a déclaré: “Je pense que c’était un incendie criminel, quelqu’un a mis le feu à nos voitures.

“Cela peut parfois être une zone dangereuse avec des gens ivres et drogués.

“Je n’ai ma voiture que depuis six semaines, c’est un modèle 2010 et j’ai payé 6 800 £. Je suis tellement triste qu’il soit parti.

Il a raconté comment il avait été réveillé au petit matin par son père qui regardait le football à la télévision.

Il a déclaré : « Nous sommes sortis et tout était en feu.

“Ça sentait si horrible et ça sent encore et j’ai la tête qui tourne parce que le caoutchouc ou les pneus brûlent et que l’essence qui explose est âcre.

« J’ai une assurance, mais je n’ai pas de voiture pour me rendre au travail près de l’aéroport de Stansted, je vais donc devoir prendre un train pour Huntingdon et prendre un taxi avec un copain.

“C’est très gênant.”

Le résident Nigel Truss, 60 ans, avait récemment restauré un Land Rover Defender rouge – mais a raconté comment le bruit de ses “pneus qui explosaient” l’avait fait sursauter.

L’ingénieur a déclaré : « J’ai regardé dehors et j’ai vu une lueur orange et j’ai pensé : « Que se passe-t-il ? Je n’étais pas effrayé mais vraiment, vraiment choqué.

“L’avant de ma voiture était en feu et en quelques instants, il s’est propagé à l’arrière.

« Je venais de le restaurer et il valait entre 15 000 et 20 000 £.

“J’ai une autre voiture mais c’est juste une nuisance d’avoir perdu celle-ci. J’ai une assurance mais il faut du temps pour régler tout ça.

« Je ne pense pas que ce soit un incendie criminel. Beaucoup de gens ici me connaissent et je ne suis pas détesté ! Je pense que c’était un accident.”

‘BOOM’

Expliquant que la rue avait eu des problèmes de racisme dans le passé, Nigel croit toujours que c’était simplement un problème avec l’une des voitures.

Une Romica Nica désemparée, propriétaire d’une BMW X6 noire détruite, a déclaré: “Quand je l’ai vue, j’ai pensé” Oh mes jours “et j’ai commencé à pleurer.”

Le père roumain de quatre enfants a déclaré: «Il était 1h du matin et je me suis réveillé en boum, boum, boum et je suis sorti pour voir deux voitures en feu, une mine.

“J’étais effrayé. C’est la première fois que je gare ma voiture sur la route devant chez moi.

“Je le gare normalement dans le garage de ma fille au coin de la rue.

“C’est notre voiture familiale, pas une voiture de travail, et vaut 20 000 £. Nous le conduisons en Roumanie pour rendre visite à la famille. Elle a un nouveau CT il y a deux mois, elle était en état de rouler

“Je pense que quelqu’un a mis le feu. Je travaille tellement dur tous les jours. Je ne sais pas pourquoi cela s’est produit.

L’incendie, selon les habitants, semble avoir commencé dans la BMW.

Le propriétaire d’une Lexus IS200 détruite par les flammes était en vacances à ce moment-là mais a été alerté de sa perte par son ami et voisin.

L’homme, qui a refusé d’être nommé, a déclaré: “Je l’ai appelé pour lui dire ce qui s’était passé. C’est horrible et assez choquant.

“La police et la médecine légale ont été sur les lieux et ils nous ont dit que cela aurait pu être une fuite de carburant de la BMW et qu’une réaction en chaîne a mis le feu aux autres voitures.

“Tout le monde a d’abord pensé que c’était un incendie criminel.”

Un porte-parole de la police de Cambridgeshire a déclaré: “Nous avons été appelés à Norfolk Street vers 1 h 20 hier pour signaler des véhicules en feu.

“Une enquête a été lancée pour établir la cause de l’incendie, et a déterminé plus tard qu’il s’agissait d’un défaut électrique.”

Un porte-parole du Cambridgeshire Fire and Rescue Service a déclaré à l’époque: « Juste après 1 heure du matin ce matin, des équipes de Stanground et Dogsthorpe ont été appelées pour un incendie sur Norfolk Street à Millfield, Peterborough.

“Les pompiers sont arrivés pour trouver un incendie bien développé impliquant plusieurs voitures.

« Portant un appareil respiratoire, ils ont éteint le feu à l’aide de dévidoirs et sont retournés à leurs postes à 3h40 du matin.

“Une équipe a inspecté la scène à 7 heures du matin pour s’assurer que la zone était sûre.”

Les résidents ont perdu des milliers Crédit : Terry Harris

La camionnette d’un résident a été complètement équipée sur le côté gauche Crédit : Terry Harris