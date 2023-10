Nos enfants n’ont pas le droit de regarder par la fenêtre et ne sont pas autorisés à tenir un stylo à l’école car c’est « trop distrayant ».

Des parents FUMING ont affirmé qu’il était interdit à leurs enfants de regarder par la fenêtre et de tenir un stylo pendant les cours.

Les familles ont maintenant commencé à organiser des manifestations devant l’école de leurs enfants dans le nord du Devon, affirmant que leurs enfants passent plus de temps en détention qu’à l’apprentissage.

Les parents dont les enfants fréquentent l’Académie Ilfracombe du Devon ont critiqué l’école Crédit : BPM

Les familles ont manifesté cette semaine contre l’école stricte Crédit : BPM

Cela survient après que l’Académie Ilfracombe a mis à jour ses règles de comportement, ce qui, selon les familles, voit leurs enfants inutilement punis.

Ils prétendent que leurs enfants sont placés en retenue, ce qu’on appelle la réflexion, pour avoir tenu des stylos, regardé par la fenêtre, pris des notes et été en retard d’une minute en classe.

Mais l’école s’est défendue, affirmant qu’elle essayait simplement de maintenir ses « normes élevées ».

Une mère, cependant, a déclaré qu’elle avait pris la mesure extrême de retirer sa fille de 11e année de l’académie en raison de ce changement radical.

Le parent, qui a souhaité rester anonyme, a affirmé : « Aucune des leçons n’est la même qu’avant car elles sont faites pour être regardées uniquement par l’enseignant.

« Il n’est pas nécessaire de regarder ses pairs ou par la fenêtre. Il n’est pas nécessaire de tenir un stylo ou de prendre des notes pendant que l’enseignant parle.

« Ils doivent être assis avant que la deuxième cloche ne sonne et ils doivent utiliser une règle pour lire des livres.

« C’est comme si aucune personnalité n’était autorisée de la part d’elle-même ou de l’enseignant. »

Un père, Simon Parsons, a déclaré que ses enfants revenaient à la maison avec des histoires similaires.

En conséquence, il a déclaré que son fils « avait également beaucoup de mal à s’en sortir ».

Simon a déclaré : « Cette année, il a passé beaucoup de temps à réfléchir à des choses mineures comme jouer avec son stylo, regarder par la fenêtre et être en retard d’une minute en classe.

« Mon fils souffre d’un trouble déficitaire de l’attention (TDA) et de dyspraxie, donc ce n’est pas de sa faute s’il est distrait et désorganisé. »

Il a ajouté : « Si la situation devient suffisamment grave, je les radierai comme de nombreux parents l’ont déjà fait et je les scolariserai à la maison. »

Les règles strictes proviendraient d’une décision de l’académie de devenir partie intégrante de l’Athena Learning Trust.

Bien que l’école fasse toujours officiellement partie du St Christopher’s Trust, sa nouvelle procédure comportementale est dirigée par Athena.

L’Académie Ilfracombe a déclaré aujourd’hui au Sun : « Dans toute l’école, nous respectons les normes les plus élevées pour nos élèves afin de garantir que tous ceux qui font partie de la communauté scolaire puissent accéder à l’apprentissage sans interruption et atteindre leur plein potentiel.

« Un élément clé de cela est de garantir que nos élèves peuvent bien se concentrer et suivre les cours sans interruption.

« Dans le cadre du respect de ces normes élevées, il est demandé aux élèves d’arriver à l’heure à l’école, d’assister aux cours rapidement et d’être à leur place avant que la cloche ne sonne tardivement, et de se rendre à l’école avec l’uniforme approprié.

« En de rares occasions, lorsque cet objectif n’est pas atteint, les étudiants sont invités à réfléchir à leurs choix et à travailler pendant une courte période depuis un espace différent, où leur apprentissage se poursuit.

« Nous sommes heureux que beaucoup de nos élèves maintiennent ces normes élevées, et lorsque les parents ont des questions sur la politique comportementale de l’école, nous les encourageons à contacter l’école pour en discuter. »

Athena Learning Trust a précédemment déclaré : « Bien que l’école ne rejoigne le trust que plus tard cette année, nous les aidons à s’engager auprès du petit nombre de parents qui ont contacté directement l’école et soutiennent la communauté plus largement.

« Nous savons également que l’école est reconnaissante envers tous les parents qui l’ont contactée pour exprimer leur soutien à l’amélioration des normes et des attentes, afin que leur enfant bénéficie d’un environnement d’apprentissage positif.

« Comme toujours, si les parents ont des questions spécifiques, nous leur demandons de contacter directement l’école.

« Au sein de notre confiance, notre priorité est la sécurité, le bien-être et l’apprentissage des élèves dans toutes nos écoles.

« Nous nous engageons à fournir une éducation de haute qualité et à travailler pour garantir que chaque élève puisse accéder à l’apprentissage dans un environnement calme et productif afin d’atteindre son plein potentiel. »