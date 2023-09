Les familles de cinq employés d’hôtels balinais qui ont plongé dans la mort après la rupture d’un câble d’ascenseur ont reçu un peu plus de 4 000 dollars d’indemnisation de la part de leurs employeurs, à condition qu’ils n’engagent pas de poursuites judiciaires contre l’hôtel.

L’horrible incident s’est produit vendredi au Ayuterra Resort, dans la ville touristique populaire d’Ubud, une région connue pour ses rizières en terrasses et ses jungles tropicales.

On pense que l’ascenseur est tombé d’environ 100 mètres avant de s’écraser au sol.

Deux hommes et trois femmes sont morts dans l’accident et ont été identifiés comme étant Sang Putu Bayu Adi Krisna, 19 ans, Kadek Yanti Pradewi, 19 ans, Ni Luh Supernigsih, 20 ans, I Wayan Aries Setiawan, 23 ans, et Kadek Hardiyanti, 24 ans.

Selon les médias locaux, les familles ont reçu entre 158,2 millions IDR (16 308 dollars) et 166,1 millions IDR (17 122 dollars) du programme de sécurité sociale BPJS Ketenagakerjaan, et environ 40 millions IDR (4 112 dollars) des propriétaires du complexe pour couvrir les rituels de crémation et pour des raisons humanitaires.

Cependant, le soutien supplémentaire d’Ayuterra Resort signifiait que les familles ne pourraient pas engager de poursuites judiciaires contre l’entreprise.

L’oncle de M. Hardiyati, Nyoman Suarila, a déclaré au journal local Kumparan qu’il acceptait les conditions.

« Même si nous intentons une action en justice, nos enfants ne reviendront pas », a-t-il déclaré.

« Mais nous croyons au karma. Si l’entreprise se trompe, elle le comprendra. C’est notre principe.

« Si l’incident qui a causé la mort de mon neveu était la faute d’un technicien ou quelque chose du genre, il doit être traité conformément à la loi applicable. »

Le propriétaire du complexe, Linggawati Utomo, a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

« Tous les frais liés aux rites funéraires et à l’inhumation seront à notre charge. Nous donnerons également une compensation aux familles », a-t-elle déclaré.

Représentant légal d’Ayuterra Resort, I Nyoman Wirajaya a confirmé que les familles avaient accepté les conditions.

Icône de caméra Un câble supportant l’ascenseur en verre plongeant dans un ravin. Google Maps Crédit: Fourni

Dans les jours qui ont suivi l’accident mortel, la police régionale de Bali a poursuivi son enquête sur l’accident, notamment pour déterminer si l’accident était dû à une négligence criminelle.

Le responsable des relations publiques de la police de Bali, Jansen Avitus Panjaitan, a déclaré que l’ascenseur ne fonctionnait qu’avec « une seule élingue » et a confirmé qu’il n’était pas équipé d’un frein d’urgence.

« Concernant cet incident, nous vérifierons si, en plus d’être conformes aux SOP (procédures opérationnelles standard), s’il y a eu un élément de négligence dans cet incident », a-t-il déclaré.

Les dernières secondes de l’ascenseur ont également été captées par des caméras de surveillance.

Des séquences vidéo largement partagées sur les réseaux sociaux après la tragédie montraient l’ascenseur montant la pente, avant d’être vu glisser rapidement sur la voie.

Icône de caméra Des images de surveillance ont montré les employés de l’hôtel entrant dans l’ascenseur. TIC Tac Crédit: TIC Tac

Icône de caméra On l’a ensuite vu tomber rapidement après que le câble ait semblé se briser. TIC Tac Crédit: TIC Tac

Icône de caméra Des images ultérieures montraient la voiture tombant à travers le plafond d’un autre niveau. TIC Tac Crédit: TIC Tac

La vidéo suivante montre le chariot s’écrasant à travers le plafond d’un niveau inférieur.

Le chef du complexe, Ketut Suwiartham, a déclaré aux médias balinais avoir entendu des cris et un grand accident au moment de l’incident.

Initialement, trois membres du personnel ont été emmenés vivants à l’hôpital de Payangan, mais ils ont été déclarés morts peu de temps après leur arrivée.