OLD FANGAK, Soudan du Sud (AP) – Sur une parcelle de terre entourée d’inondations au Soudan du Sud, les familles boivent et se baignent dans les eaux qui ont balayé les latrines et continuent de monter.

Quelque 1 million de personnes dans le pays ont été déplacées ou isolées pendant des mois par les pires inondations de mémoire, la saison des pluies intense étant un signe de changement climatique. Les eaux ont commencé à monter en juin, emportant les récoltes, inondant les routes et aggravant la faim et la maladie dans la jeune nation qui luttait pour se remettre de la guerre civile. Maintenant, la famine est une menace.

Lors d’une récente visite de l’Associated Press dans la région d’Old Fangak, dans l’État durement touché de Jonglei, les parents ont parlé de marcher pendant des heures dans l’eau jusqu’à la poitrine pour trouver de la nourriture et des soins de santé alors que le paludisme et les maladies diarrhéiques se propagent.

Regina Nyakol Piny, mère de neuf enfants, vit maintenant dans une école primaire du village de Wangchot après que leur maison ait été inondée.

«Nous n’avons pas de nourriture ici, nous comptons uniquement sur les agences humanitaires des Nations Unies ou en collectant du bois de chauffage et en le vendant», a-t-elle déclaré. «Mes enfants tombent malades à cause des eaux de crue et il n’y a pas de service médical à cet endroit.»

Elle a dit qu’elle attend avec impatience le retour de la paix dans le pays, avec la conviction que les services médicaux suivront «cela nous suffira même».

L’une de ses nièces, Nyankun Dhoal, a livré son septième enfant dans un monde d’eau en novembre.

«Je me sens très fatiguée et mon corps est vraiment faible», dit-elle. Un de ses seins était enflé et son bébé avait des éruptions cutanées. Elle souhaite de la nourriture et des bâches en plastique pour qu’elle et sa famille puissent rester au sec.

La boue suce les pieds des gens alors qu’ils s’engagent dans les luttes quotidiennes pour retenir les eaux et trouver quelque chose à manger.

Nyaduoth Kun, mère de cinq enfants, a déclaré que les inondations ont détruit les récoltes de sa famille et que la vie a été une lutte pendant des mois, avec des gens qui vendent leur précieux bétail pour acheter de la nourriture qui ne suffit jamais.

La famille ne mange que deux repas par jour et les adultes se couchent souvent l’estomac vide, dit-elle. Elle a commencé à ramasser des nénuphars et des fruits sauvages pour se nourrir.

Elle a déclaré qu’elle avait peu de connaissances sur la pandémie de coronavirus qui ravage d’autres parties du monde et se propage en grande partie sans être détectée dans le Soudan du Sud aux ressources limitées. «De nombreuses maladies vivent parmi nous, nous ne pouvons donc pas savoir s’il s’agit d’un coronavirus ou non», a-t-elle déclaré.

Au lieu de cela, elle craint que la digue de fortune autour de leur maison puisse s’effondrer à tout moment, inondant les jeunes enfants.

Le chef du village de Wangchot, James Diang, a pris la décision au début des inondations d’envoyer des enfants gravement touchés au centre-ville après plusieurs noyés «et tout était rapidement détruit».

Maintenant, le bétail meurt, a-t-il dit, et les survivants ont été transportés vers des zones plus sèches.

Les résidents restants mangent des feuilles d’arbres et parfois du poisson pour survivre, a-t-il déclaré. Les fièvres et les douleurs articulaires sont répandues.

Lorsqu’il n’y a pas de canoë pour transporter les gens pendant les périodes de crue des eaux, «nos enfants meurent entre nos mains parce que nous sommes impuissants», a-t-il dit.

Il espère, comme tout le monde, une paix durable et une digue améliorée afin que la communauté puisse avoir suffisamment de sol sec pour la plantation.

Le peuple du Soudan du Sud a fait confiance au président Salva Kiir et à l’ancien chef de l’opposition armée Riek Machar pour diriger pendant cette période de transition, «mais maintenant ils nous font défaut», a déclaré le directeur adjoint par intérim du gouvernement dans la région, Kueth Gach Monydhot. «Nous n’avons pas d’espoir, nous avons perdu confiance en eux.»

La situation dans le comté de Fangak reste instable, avec la quasi-totalité de ses plus de 60 villages touchés par les inondations et «aucune réponse du gouvernement», a-t-il dit. « Pensez-vous qu’ils planifieront pour d’autres personnes quand ils n’auront pas mis en œuvre l’accord de paix? »

À la clinique d’Old Fangak gérée par l’association caritative médicale Médecins sans frontières, Nyalual Chol a déclaré que la digue qu’elle avait tenté de construire contre les eaux de crue s’était effondrée et que sa maison s’était également rapidement effondrée.

Elle était seule à la maison avec ses quatre enfants. Comme beaucoup de familles, son mari était en service dans une autre partie du pays en tant que soldat.

Elle est arrivée à la clinique en canoë après une heure de voyage, cherchant de l’aide pour son enfant malade. Là, elle a également reçu une ration de nourriture.

La coordinatrice du projet Médecins Sans Frontières à Old Fangak, Dorothy I. Esonwune, a rappelé la vue de personnes nouvellement déplacées s’abritant sous les arbres sans nattes, couvertures ou moustiquaires.

Pendant ce temps, les cliniques mobiles de l’organisme de bienfaisance ont été suspendues en raison de la pandémie de COVID-19, compliquant davantage les efforts pour atteindre les personnes malades bloquées par les inondations.

«L’eau continue de monter et les digues continuent de se rompre et il y a encore des personnes déplacées, mais elles n’ont pas les principales nécessités», a-t-elle dit, décrivant plusieurs personnes souvent entassées dans un seul abri.

Maintenant, la communauté internationale a sonné l’alarme sur une famine probable dans une autre partie de l’État de Jonglei touchée par les inondations.

Le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture au Soudan du Sud, Meshak Malo, a appelé les parties qui ont signé l’accord de paix du pays à cesser la violence et à garantir un accès humanitaire sûr afin d’éviter que la situation désastreuse ne se transforme en une véritable catastrophe.

Le nouveau rapport sur une famine probable est une révélation et un signal pour le gouvernement, qui n’a pas approuvé ses conclusions, a déclaré le président du Bureau national des statistiques, Isaiah Chol Aruai.

«Il n’y a aucun moyen pour le gouvernement d’ignorer ou de minimiser une urgence quand elle s’avère vraiment être une urgence», a-t-il déclaré.