Nos enfants détestent les nouveaux déjeuners scolaires – ils doivent ramener des pépites de poulet

Les PARENTS sont en colère après qu’un conseil local ait tenté de faire manger à leurs enfants des repas plus sains – seulement pour que leurs enfants refusent d’en manger.

Le conseil de Middlesbrough a inondé les écoles d’options sans viande telles que le korma Quorn et les nouilles sautées – et ils ont également réduit la taille des portions.

Les menus remaniés produits par le Middlesbrough Council voient une augmentation des fruits et légumes Crédit : Conseil municipal de Middlesbrough

Les parents ont fait exploser les nouveaux dîners scolaires sains avec du korma Quorn, du curry katsu et des nouilles sautées Crédit : Conseil municipal de Middlesbrough

Les enfants ont refusé de manger la nourriture saine Crédit : Conseil municipal de Middlesbrough

Le plan était de supprimer les aliments sucrés et d’augmenter la consommation de fruits et légumes pour lutter contre certains des taux d’obésité infantile les plus élevés du pays.

Mais les mamans et les papas affirment que leurs pinces rentrent à la maison affamées – et ils veulent maintenant que des aliments comme les pépites de poulet soient remis au menu.

Becky Eason, maman de deux enfants, a critiqué la nourriture à l’école de sa fille comme n’étant pas “adaptée aux enfants” après que son enfant de huit ans a commencé à exiger un panier-repas.

L’homme de 36 ans a déclaré à TeesideLive: “Ce n’est pas vraiment un choix de leur donner du curry de poulet Quorn ou des lasagnes aux légumes en une journée.”

Selon les règles, les menus changeront toutes les quatre semaines avec les saisons.

Les enfants peuvent manger deux plats chauds chaque jour ou choisir parmi un bar à pâtes ou à salade – des pommes de terre enrobées avec garniture sont également disponibles.

Et si aucun de ceux-ci ne chatouille leurs papilles gustatives, les enfants peuvent choisir un sandwich, un sous-rouleau ou un wrap.

Maman de quatre enfants, Kelly Doolan se plaint que les portions “ne sont pas assez grandes”.

Elle a ajouté: “Ce sont les enfants qui souffrent dont ils ont besoin pour ramener les aliments que les enfants adorent comme les pépites, la pizza et les frites.”

Mais un directeur d’école a riposté aux parents gémissants.

Heather Adams de l’école primaire de Pallister Park a déclaré que les repas étaient sains, savoureux et nutritifs.

Et elle a dit que le personnel de restauration travaillait dur et faisait un excellent travail.

Environ un enfant sur dix à Middlesbrough est obèse lorsqu’il commence l’école – l’un des taux d’obésité infantile les plus élevés du pays.

Le conseil municipal de Middlesbrough a été contacté pour commentaires.