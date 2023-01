Nos enfants de 4 ans ont été obligés de se tenir dehors dans le froid glacial sans pulls pour avoir parlé en classe – nous sommes furieux

Une école PRIMAIRE a puni ses élèves de quatre ans pour avoir parlé en classe en les obligeant à rester dehors dans le froid sans pulls, ont fulminé les parents.

Les jeunes seraient rentrés chez eux en larmes la semaine dernière après avoir été forcés de faire la queue par des températures glaciales.

Les élèves de l’école primaire Francis Askew à Hull, East Yorkshire, ont été obligés de se tenir dehors dans le froid Crédit : MEN Media

C’était apparemment une punition pour avoir parlé en classe Crédit : MEN Media

Leurs familles ont décrit la discipline de leurs enfants, qui sont à la réception de l’école primaire Francis Askew à Hull, dans le Yorkshire de l’Est, comme “dégoûtante”.

Les enseignants ont depuis présenté leurs excuses.

Des proches disent que l’incident a commencé alors qu’une classe faisait la queue à l’intérieur de l’école prête à apprendre la phonétique le 17 janvier alors qu’un petit nombre d’enfants discutaient.

L’enseignant supervisant la leçon leur a dit de se taire et, lorsqu’ils ont continué, leur a ordonné de sortir du bâtiment, affirme-t-on.

Les étudiants, âgés de trois et quatre ans, n’avaient prétendument ni pull ni manteau et la température extérieure était inférieure à zéro.

Les données de World Weather Online montrent qu’il y a eu de “légères averses de neige” ce jour-là, avec des minimums de -2C et des maximums de 2C.

Une femme, dont la nièce et le neveu de quatre ans faisaient partie des personnes touchées, a déclaré: “Ce jour-là, il faisait absolument glacial, nous venions d’avoir de la neige et il faisait -7 ° C.

“Ils étaient habillés pour l’intérieur, ils n’avaient donc pas de manteaux, pas de pulls ou de cardigans, et ne portaient que des t-shirts.

“Ils ont été obligés de faire la queue dehors dans le froid, ce qui a fait pleurer certains d’entre eux à cause de la température glaciale.

“Je pense qu’ils ont réalisé que c’était une erreur mais qu’ils ne voulaient pas être un jeu d’enfant, alors ils les ont laissés là pendant plus d’une minute avant de les ramener.

“Nous avons été informés à l’heure à la maison et CCTV a montré ce qui s’était passé.”

Les mamans et les papas ont été choqués par le choix de la punition et disent que leurs enfants ont même été gardés à l’intérieur pendant la récréation à cause du froid.

Le membre de la famille a poursuivi: “Je me sens juste dégoûté, tout comme les autres parents.

“Tout le monde hésite à renvoyer ses enfants et nous aimerions que mon neveu passe dans une autre classe.

“Lorsque les parents sont au travail, ils ne devraient pas avoir à s’inquiéter pour leurs enfants.

“Ils devraient être en sécurité avec les enseignants. Je ne veux pas que l’école passe ce comportement sous le tapis.”

Un porte-parole de The Constellation Trust, dont l’école primaire Francis Askew fait partie, a déclaré: “L’école a pris très au sérieux les préoccupations des parents.

“Les enfants de l’EYFS sont encouragés à utiliser l’espace extérieur tout au long de l’année.

“On a demandé à un petit nombre d’enfants de faire la queue dehors pendant une brève période.

“L’école a présenté ses excuses aux parents des enfants impliqués.”